Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar

A mobilização solidária na Zona da Mata mineira segue intensa após as fortes chuvas que devastaram cidades da região. De acordo com as autoridades, cerca de 70 mortes foram confirmadas em Juiz de Fora e em Ubá. Mais de 5 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas nas duas cidades e também em Matias Barbosa, após enchentes e deslizamentos que destruíram casas, comércios e áreas inteiras próximas aos rios.

Entre as diversas frentes de apoio que surgiram na região, o médico e faixa-preta de Jiu-Jitsu Antônio Assef iniciou mais uma ação solidária para reforçar a rede de ajuda às vítimas. Natural de Ubá e fundador da recém-inaugurada Dr. Porrada Academy, ele destacou o impacto emocional da tragédia na cidade onde nasceu e cresceu: “Metade da cidade foi devastada pela água. Muita gente perdeu casa, comércio, tudo que era em volta do rio foi destruído. É um sentimento de tristeza”, afirmou.

Assef explicou que, paralelamente à campanha organizada pela academia, membros da sua equipe também estão atuando na linha de frente de forma individual, engajados em diferentes iniciativas pela cidade: “Grande parte da minha equipe está mobilizada para ajudar amigos, familiares e as pessoas mais necessitadas. Muitos estão trabalhando diretamente na limpeza, na distribuição de doações e no apoio às famílias”, ressaltou.

A campanha ligada à academia tem como objetivo arrecadar dinheiro, alimentos, roupas e itens essenciais para quem perdeu tudo. A iniciativa começou dentro da própria família, a partir de um movimento encabeçado por sua filha, e ganhou a adesão de alunos, parceiros e moradores da região. Segundo Assef, a resposta tem sido positiva e demonstra a força da solidariedade em momentos de crise.

O apoio também ultrapassou fronteiras, com integrantes da comunidade do Jiu-Jitsu enviando recursos financeiros, doações e se oferecendo para realizar seminários beneficentes em prol das vítimas: “O Jiu-Jitsu ensina perseverança e resiliência. Quando a cidade está precisando, a comunidade abraça e tenta ajudar de todas as formas”, concluiu

PONTOS DE DOAÇÃO:

Dr. Porrada Academy - Avenida Dayta Brandão, 439 - Novo Centro - Ubá, MG

MedAssef Ubá - Rua Monsenhor Paiva Campos, 161 - Centro, Ubá - MG

MedAssef Rio - Avenida Lúcio Costa, 17.970 Sala 306 - Recreio dos Bandeirantes- Rio de Janeiro

Pix - 21982141671 (Antônio Assef)

