Breves Fight Combat Agita a Ilha do Marajó com Duelo de Gigantes no Peso Pesado

O arquipélago do Marajó se prepara para receber um dos eventos de MMA mais aguardados da região, o Breves Fight Combat (BFC). No dia 07 de março o palco das batalhas será o Ginásio Ferdinando Costa e Silva, prometendo uma noite de adrenalina pura para os fãs de artes marciais.

Destaque da Noite: O Choque dos Pesados

A luta principal da noite coloca frente a frente dois colossos da categoria peso pesado, em um confronto que promete não chegar à decisão dos juízes. Raimundo "Máquina de Dor": O lutador chega com um cartel impressionante de 07 lutas, acumulando 06 vitórias e apenas 01 derrota. Conhecido por sua força avassaladora, Raimundo busca consolidar sua dominância no cage. Antônio Soares "Búfalo", representando as academias Strong Team e Guerreiro Team, o experiente "Búfalo" traz para o octógono a bagagem de 24 lutas, com 16 vitórias e 08 derrotas. Sua experiência em grandes combates será o teste de fogo para o seu oponente. Além do confronto principal entre os pesos-pesados, o Breves Fight Combat (BFC) apresenta um card recheado de talentos regionais. Confira os outros duelos confirmados que prometem agitar o Ginásio Ferdinando Costa e Silva:

Card de Lutas Confirmadas

1ª Luta: Iago (Breves) vs. Caçador de Almas (Melgaço)

2ª Luta: Guerreiro (Breves) vs. Jonas (Melgaço)

3ª Luta: Durinho (Breves) vs. Franklin (Melgaço)

4ª Luta: Morcego (Breves) vs. Dunga (Melgaço)

5ª Luta: Licolico (Breves) vs. Gladiador (Melgaço)

6ª Luta: Victor Boy (Breves) vs. Cão de Briga (Melgaço)

7ª Luta: Djean (Breves) vs. Igor (Breves)

8ª Luta: Vandamme (Belém) vs. Preto (Anajás)

O evento reforça a rivalidade esportiva saudável entre os municípios da Ilha do Marajó, com atletas representando Breves, Melgaço, Anajás e a capital Belém.

Mayweather vs Pacquiao 2

A Netflix revelou nesta segunda-feira (23) que Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao vão se enfrentar novamente em uma revanche profissional de boxe no dia 19 de setembro, na Sphere, em Las Vegas. A luta terá transmissão global pela plataforma de streaming.O anúncio ocorre dias depois de Mayweather declarar que voltaria da aposentadoria e assinar uma parceria com a CSI Sports/Fight Sports. Pacquiao também saiu da aposentadoria em julho do ano passado, quando empatou com Mario Barrios em luta pelo título dos meio-médios.

Melquizael Costa desafia Diego Lopes após nocaute em UFC Houston

O nocaute avassalador sobre Dan Ige no UFC Houston não foi o único destaque da noite para Melquizael Costa. Ainda dentro do octógono, durante a entrevista pós-luta, o paraense aproveitou os holofotes para lançar um desafio direto a um compatriota, um dos principais nomes da divisão dos penas (66 kg).O alvo da provocação é Diego Lopes, ex-desafiante ao cinturão em duas oportunidades e atual número dois do ranking. Nos últimos anos, ele se consolidou como um dos protagonistas da categoria e segue no radar da organização para futuros confrontos de alto nível, o que o coloca em patamar distinto dentro da divisão.

“Pessoal, tem um cara aqui na plateia que todos vocês amam e eu também o amo, ele é bom para caramba. Só que tem uma parada: o açaí lá do Pará é melhor do que o do Amazonas. Diego Lopes, tu é (sic) o próximo”, afirmou o lutador da ‘Chute Boxe João Emílio’.

Jailton Malhadinho assina com o ACA

Poucas semanas após ter sido desligado do Ultimate Fighting Championship, o peso-pesado brasileiro Jailton Almeida já definiu seu próximo destino no MMA internacional. ‘Malhadinho’ foi contratado como novo reforço do Absolute Championship Akhmat (ACA), evento russo que vem se consolidando como uma das principais forças fora do circuito norte-americano.

Fim da má fase! Michel Pereira vence Zach Reese

O paraense Michel Pereira encerrou neste sábado (21) uma sequência negativa no UFC. Atuando no card principal do UFC Houston, o ‘Paraense Voador’ superou Zach Reese por decisão dividida dos juízes, em um combate marcado por intensidade e momentos de trocação franca.Michel se destacou pela movimentação constante e criatividade nos ataques, características que lhe garantiram vantagem suficiente para convencer dois dos três juízes. A vitória representa um alívio em sua trajetória recente e mantém o atleta vivo na disputa por posições mais expressivas na divisão.