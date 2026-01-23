Deiveson Figueiredo encara o fenômeno Umar Nurmagomedov no UFC 324

Neste sábado, 24 de janeiro, o octógono da T-Mobile Arena, em Las Vegas, será palco de um dos confrontos mais estratégicos e explosivos do ano. O paraense Deiveson Figueiredo, ex-campeão dos moscas e atual força dominante nos pesos-galos, enfrenta o russo Umar Nurmagomedov. Mais do que uma luta, o embate é o encontro de dois estilos distintos: a agressividade brutal do Marajó contra o controle absoluto do Daguestão.

Natural de Soure, na Ilha do Marajó, Deiveson Figueiredo (25-5-1) é sinônimo de resiliência. Após fazer história com uma das maiores quadrilogias do UFC contra Brandon Moreno, o paraense subiu de categoria e provou que sua força de nocaute e seu jiu-jitsu permanecem letais entre os galos (até 61kg).Com vitórias recentes sobre nomes como Rob Font, Cody Garbrandt e Marlon Vera, Deiveson chega ao UFC 324 com a experiência de quem já dominou o topo do mundo. Suas 25 vitórias são marcadas por um equilíbrio perigoso: 9 nocautes e 9 finalizações, provando que o "Deus da Guerra" não escolhe o terreno para encerrar o combate.

Do outro lado, Umar Nurmagomedov (19-1) carrega o peso de um dos sobrenomes mais respeitados da história das lutas. Primo do lendário Khabib Nurmagomedov, Umar é um mestre no Sambo e possui um jogo de quedas e pressão quase asfixiante. Embora tenha sofrido seu primeiro revés recentemente contra o campeão Merab Dvalishvili, o russo ainda é considerado o futuro da categoria pela sua técnica refinada e volume de jogo.

Para os fãs do Pará, a luta representa a chance de ver o "Daico" silenciar os críticos mais uma vez. Deiveson entra como o azarão nas casas de apostas, mas isso não é novidade para o lutador que saiu de Soure para conquistar o mundo. "Um soco meu pode mudar tudo. Lutar contra favoritos apenas aumenta a minha motivação. Vou entregar uma grande luta para o meu povo do Pará", afirmou Deiveson em entrevista recente.

Dana White proíbe estrelas do UFC de disputarem superlutas no boxe

Na última quarta-feira (21), em Las Vegas (EUA), na coletiva de imprensa para promover o primeiro evento da ‘Zuffa Boxing’, o presidente da maior organização de MMA do mundo proibiu seus atletas de realizarem o tão sonhado ‘crossover’ com o boxe.“Acho que vai haver muita conversa fiada sobre isso. Teremos que usar lutadores do UFC para criar estrelas? Não sei. O que isso significa? Isso eu não quero. Não queria isso quando não estava envolvido com o boxe e definitivamente não quero isso agora”.

Iago Salvaterra encara desafio internacional no PML 18 na Eslováquia

O MMA paraense atravessa fronteiras mais uma vez. O lutador Iago Salvaterra (Silva) está pronto para representar a bandeira do Pará em solo europeu no próximo dia 24 de janeiro de 2026. O atleta é uma das grandes estrelas do PML 18 (Professional Muaythai League), que acontece na cidade de Hlohovec, Eslováquia.Iago entra no cage para um combate decisivo na categoria até 59 kg. Com um estilo agressivo e técnico, o paraense enfrentará o lutador Aby em uma luta de MMA programada para 3 rounds de 5 minutos. Conhecido por sua resistência e precisão, Salvaterra carrega a responsabilidade de manter a tradição da Ilha do Marajó como um dos maiores polos de lutadores de elite do mundo.

R1 Fighting Series 6: venezuelano Leandro Solano finaliza João Pedro Moreira em Brasília

O R1 Fighting Series 6 foi realizado na noite desta quarta-feira (21), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. Na luta principal do evento, o venezuelano Leandro Solano venceu o brasileiro João Pedro Moreira por finalização no segundo round, com um mata-leão.O combate teve uma dinâmica clara desde o início. Moreira buscou manter a luta em pé, enquanto Solano insistiu na estratégia de queda e controle no solo. No segundo round, o venezuelano conseguiu levar a luta para o chão, trabalhou as posições e encaixou o mata-leão que definiu o confronto.

Confira os resultados do evento:

R1 Fighting Series 6

Ginásio Nilson Nelson, Brasília, DF

21 de janeiro de 2026

Thiago Taveira venceu João Vitor Bezerra por nocaute técnico (cotoveladas) aos 4:26 do R1

Maycon Douglas Siqueira venceu João Pereira por decisão unânime

Lucas Silva venceu Willian Costa por nocaute técnico (socos) aos 0:12 do R1

Hiago Pereira venceu Kauan Leopoldina por decisão unânime ao final do R3

Ricardo Lemos venceu Nilson Silva por finalização (guilhotina) aos 2:44 do R1

Almir Augusto venceu Savio Silva Santos por nocaute (socos) aos 2:42 do R1

Pedro Henrique venceu Jorge Fabio Cordeiro por decisão unânime

Marllon Santos venceu Fábio Lima por nocaute (cotovelo giratório) aos 4:24 do R3

Pedro Pereira venceu Enzo Valadares por decisão unânime

Amanda Nunes não quer lutar sem cinturão em disputa no UFC

Amanda Nunes recusou todas as ofertas de lutas para voltar ao UFC. A brasileira, que enfrentaria Kayla Harrison no UFC 324, só quer entrar no octógono se estiver valendo cinturão.Em vídeos nas redes sociais, a brasileira confirmou que outras propostas para manter o combate do sábado (24) de pé aconteceram, mas sem o prêmio maior, preferiu recusar. Para Amanda, só vale o cinturão linear, sem chances para interino ou um “plano b”

Confira o que aconteceu no Alternativa Fight Combat 5 na cidade de Juruti

A cidade de Juruti (PA) parou para acompanhar o Alternativa Fight Combat 5 (AFC 5). Realizado no Universo Munduruku, o evento apresentou sete combates profissionais de alto nível, com destaque para a performance de Sivaldo “Trator Blindado”, que garantiu a vitória na luta principal ao finalizar Jeferson “Pedra” com um mata-leão no segundo round.

Confira os resultados oficiais do AFC 5:

Sivaldo “Trator Blindado” venceu Jeferson “Pedra” por finalização (mata-leão) aos 2:38 do 02 round

Bena “Canela de Pedra” e Matheus Silva empataram

Elanilson “Negão Canela de Ferro” venceu Marcone “Clandestino” por decisão unânime

Ramon “Mau Mau” venceu Marcio “Bruce” por nocaute técnico aos 1:04 do 02 round

Manoel “Homem de Ferro” venceu Mateus “Pitbull” por finalização (mata-leão) aos 3:56 do 01 round

Messias “Pico de Jaca” venceu Adriel “Talhadeira” por decisão unânime

Gabriel “Saturno” venceu Marcus Vinicius por finalização (mata-leão) aos 0:45 do 01 round

Cauã Brás venceu Luan “Balsa” por nocaute técnico aos 3:03 do R1.

Joel Salviano, da Trator Team, busca consolidar ascensão meteórica no LFA 225 em Brasília

O "Wolf" chega ao octógono da Legacy Fighting Alliance embalado por uma sequência de vitórias por via rápida e encara Gabriel Vinícius em duelo decisivo pelos meio-médios.O Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, será o palco de um dos confrontos mais aguardados do LFA 225 nesta sexta-feira, 23 de janeiro. Representando a renomada equipe Trator Team, o peso-meio-médio Joel Salviano, conhecido como "Wolf", entra no decágono com a missão de manter o excelente momento na carreira e dar mais um passo rumo ao topo da divisão.