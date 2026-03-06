Amazônia Fight League ocorre neste sábado, em Belém

​O estado do Pará, historicamente reconhecido como uma das maiores "fábricas" de lutadores de artes marciais do mundo, se prepara para mais um capítulo importante na revelação de novos nomes. A Federação Paraense de MMA (FPMMA) anunciou oficialmente os detalhes do próximo card da Amazônia Fight League, que promete agitar o bairro do Jurunas.

​O evento acontecerá no CT Roxo Strike Team (Av. Roberto Camelier, 724), no dia 07 de março de 2026. Com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e do Governo do Estado, a iniciativa reforça o compromisso de profissionalizar e dar visibilidade aos atletas locais.

​Liderança e Estratégia nos Bastidores

​O sucesso de um evento deste porte passa por uma gestão sólida. À frente da organização está Ismaely Carneiro, Presidente da Federação Paraense de MMA. Sob sua liderança, a federação tem buscado padronizar as competições e garantir que os atletas paraenses tenham a estrutura necessária para migrar do amador para o profissional com excelência.

​Ao lado dele, a responsabilidade de montar combates equilibrados e eletrizantes fica por conta de Cristian Pereira, o Matchmaker do evento. Cristian destaca a importância de olhar para a base:

​"Cada card é uma responsabilidade imensa com os atletas do Pará. Nosso foco é dar oportunidade para quem está ralando nas academias e mostrar que o nosso estado continua sendo o epicentro do MMA no Brasil."

​Foco na Renovação

​Diferente de grandes eventos que priorizam apenas nomes já consagrados, a Amazônia Fight League foca no descobrimento de novos talentos. O evento funciona como uma vitrine estratégica para lutadores que buscam contratos em organizações nacionais e internacionais, mantendo viva a tradição de Belém no octógono.

​Serviço do Evento

​Evento: Amazônia Fight League / Federação Paraense de MMA

​Data: 07 de Março de 2026

​Local: CT Roxo Strike Team – Av. Roberto Camelier, 724, Jurunas, Belém/PA.

​Ingressos: À venda na Academia Roxo Strike Team.

​Informações: (91) 98356-1553

Multicampeão mundial João Miyao estreia no UFC BJJ contra Jussier Formiga

UFC BJJ 6 segue ganhando grandes confrontos para o card. A organização anunciou nesta terça-feira (3) que João Miyao mede forças com Jussier Formiga em um duelo no peso-galo, marcado para 12 de março no meta Apex, em Las Vegas.Campeão mundial da IBJJF em 2019 com quimono, Miyao também conquistou quatro títulos mundiais No-Gi (2015, 2017, 2018 e 2019). O faixa-preta brasileiro fará sua primeira apresentação no UFC BJJ já em um duelo de alto nível na divisão até 61 kg.

Ex-lutador do UFC, Formiga fez sua estreia no UFC BJJ 4, quando superou Lucas Pinheiro por decisão unânime. Agora, o brasileiro retorna à organização em busca de mais uma vitória, desta vez diante de um dos atletas mais condecorados da história recente do grappling.

Popó anuncia revanche contra Whindersson Nunes para 30 de maio

A aguardada revanche entre Acelino Popó e Whindersson Nunes já tem data marcada. De acordo com um post publicado pelo tetracampeão mundial de boxe em suas redes sociais, o duelo vai acontecer no dia 30 de maio, em São Paulo.Popó e Whindersson se enfrentaram na primeira edição do evento, em janeiro de 2022. Naquela ocasião, o confronto terminou empatado.

O que é o BMF, cinturão disputado por Charles do Bronx e Max Holloway no UFC 326?

A sigla BMF vem da abreviação em inglês de ‘Baddest Motherf••ker‘, ou o ‘Filho da Put• mais durão‘. A história do título simbólico e curiosa, para dizer o mínimo. Após vencer Anthony Pettis em agosto de 2019, Nate Diaz se autodenominou como o dono do cinturão e em seguida desafiou Jorge Masvidal, que estava na plateia e aceitou o convite.

Dana White planeja anúncio completo do UFC Casa Branca nesta semana

Nesta semana, os fãs de MMA conhecerão todos os atletas escalados para o aguardado evento do UFC na Casa Branca, programado para junho desta temporada, em celebração aos 250 anos de Independência dos Estados Unidos. E quem garante essa informação é justamente o presidente do Ultimate, Dana White.

Em recente entrevista ao canal ‘IFL TV’, o dirigente deixou claro que todo o card já está devidamente definido pela alta cúpula da entidade. Desta forma, Dana adiantou que o anúncio oficial será realizado ainda nesta semana. Experiente no ramo das negociações, o presidente do UFC evitou dar qualquer tipo de ‘spoiler’ antes da hora.“Eu vou anunciar o card inteiro (do UFC Casa Branca) nesta semana. Está fechado. O evento está fechado. Mantivemos tudo em segredo. Tem aqueles quadros, que tenho certeza que vocês já viram espalhados pela ‘sala de guerra’. Isso nem está no quadro — usamos um quadro branco, anotamos as lutas e depois apagamos tudo a cada reunião de matchmaking. O matchmaking geralmente acontece às terças-feiras, mas nas últimas duas semanas tem sido todos os dias. Veremos, irmão (se o McGregor fará parte desse show)”,