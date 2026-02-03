Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325

Mauricio Ruffy recuperou o hype e também a confiança no UFC 325. No evento realizado neste sábado (31), na Austrália, o brasileiro brilhou ao nocautear Rafael Fiziev, em importante luta válida pelo peso leve (até 70,3 kg). Como não poderia ser diferente, o integrante da equipe ‘Fighting Nerds’, empolgado pelo triunfo, já projeta seu próximo passo na organização e mira duas estrelas do MMA.No octógono, Ruffy aproveitou os holofotes e fez um desafio ousado para Conor McGregor e Paddy Pimblett. Curiosamente, o atleta foi classificado por muitos como uma espécie de versão moderna do irlandês devido ao seu alto nível e estilo na trocação.

“Hunter (Campbell), Dana White, o que vocês acham de me colocar na Casa Branca? Pode me colocar contra o Paddy Pimblett ou contra o Conor McGregor. Tenho certeza que eu e McGregor vamos dar um show muito melhor do que Chandler x McGregor”, disse o atleta.

Bia Mesquita encara algoz de brasileiras no UFC Vegas 114

A lenda do jiu jitsu Bia Mesquita já tem novo compromisso agendado. Neste domingo (1), o Ultimate anunciou em suas redes sociais a luta entre a atleta carioca e a mexicana Montserrat Rendon, para o dia 14 de março, no card do UFC Vegas 114.Ainda invicta no MMA profissional, com um cartel de seis vitórias e nenhuma derrota, Bia vai em busca de seu segundo triunfo consecutivo pelo UFC. Na sua estreia pela organização, em outubro do ano passado, a multicampeã de jiu-jitsu derrotou a russa Irina Alekseeva por finalização, em evento sediado no Rio de Janeiro (RJ), sua casa.

Diego Lopes perde revanche para Volkanovski no UFC 325

Diego Lopes perdeu para Alexander Volkanovski em abril e, no UFC 325, foi novamente derrotado. Na luta principal do evento realizado neste sábado (31), na Austrália, o brasileiro enfrentou a lenda do MMA em território hostil e até foi mais combativo, porém não fez o suficiente para se tornar campeão do peso pena (até 65,8 kg). Ao final dos 25 minutos de ação, o ‘Franja’ levou a pior por decisão unânime.Com a nova derrota, Diego vê o sonho de se tornar campeão da categoria ficar mais distante. Vale destacar que essa foi a segunda vez que o brasileiro disputou o título em um curto espaço de tempo e, em ambas, foi derrotado pelo australiano. Já o veterano comprovou mais uma vez que é um dos melhores lutadores da história da divisão.

Donald Trump revela objetivo de construir estádio para o UFC Casa Branca

O aguardado card do UFC na Casa Branca, programado para junho, ainda não conta com nenhuma luta oficialmente anunciada. Entretanto, enquanto os protagonistas do show não são revelados, alguns detalhes do evento aos poucos vêm à tona. E o mais recente deles surpreendeu a comunidade do MMA. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump revelou que o planejamento para a atração envolve a construção de um estádio de grande porte para a comodidade dos fãs.

Durante conversa com a imprensa transmitida pela ‘FOX News’ na última sexta-feira (30), Trump não escondeu o entusiasmo pelo UFC Casa Branca, que fará parte de uma série de celebrações para exaltar o 250º aniversário da Independência dos EUA. Entusiasta dos esportes de combate e fã assíduo do Ultimate, além de amigo pessoal de Dana White, o presidente do país revelou que o estádio a ser construído pode comportar até 100 mil pessoas.“Vamos realizar algo realmente incrível. Estou muito feliz em fazer isso no nosso aniversário de 250 anos (de independência). Temos muitas coisas maravilhosas (vindo). O UFC, como vocês sabem, está vindo para a frente da Casa Branca. Eles estão literalmente construindo um estádio (para isso). Nós teremos mais de 100 mil pessoas”,

Pugilista perde a peruca durante luta de boxe no Madison Square Garden

Um episódio provavelmente inédito na história do boxe roubou a cena no evento liderado pela disputa entre Shakur Stevenson e Teofimo Lopez, vencida pelo primeiro, no ‘Madison Square Garden’, em Nova York (EUA). Em ação pelo card preliminar do show realizado no último sábado (31), o peso-pesado Jarrell Miller teve sua prótese capilar arrancada da cabeça após uma sequência de socos do seu adversário, o também americano Kingsley Ibeh.