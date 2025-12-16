Capa Jornal Amazônia
MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage

Jorge Ulisses
fonte

Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage (Divulgação)

É com profunda tristeza que o mundo do MMA recebe a notícia do falecimento de Gerônimo "Mondragon" dos Santos, aos 45 anos, no último sábado, 13 de dezembro de 2025. O atleta, conhecido por sua força, carisma e trajetória marcante, nos deixou de forma trágica após um afogamento.​Mondragon não foi apenas um lutador de MMA, ele foi um símbolo. Sua história está intrinsecamente ligada à ascensão do Mr. Cage Championship, onde ele se eternizou como um dos maiores nomes do MMA nacional e internacional.

De acordo com o registro oficial no Sherdog.com, Gerônimo "Mondragon" dos Santos encerrou sua trajetória com um cartel que demonstrava seu poder de nocaute e finalização.​Em um total de 48 combates profissionais, Mondragon conquistou 34 vitórias, sendo a grande maioria delas de forma contundente e decisiva:​23 vitórias por Nocaute (TKO/KO) ​9 vitórias por Finalização
​Com seu estilo agressivo e dominante, ele se estabeleceu como uma força a ser reconhecida no peso-pesado. Embora sua carreira tenha tido alguns revezes, registrando 14 derrotas e 1 empate, o que prevalece é o impacto de suas 34 vitórias por via rápida, que o consagraram como um verdadeiro showman nos cages.

Desde o início do Mr. Cage, Mondragon marcou a história do evento. Ele totalizou sete lutas na organização, estreando já em disputa de cinturão, conquistando o título e o defendendo seis vezes, tornando-se o maior nome do Mr. Cage Championship.​Sua carreira no Brasil foi marcada por confrontos épicos, incluindo uma das lutas mais impactantes do MMA brasileiro contra o peso-pesado Zuluzinho. O confronto histórico 240KG VS 150KG eternizou ainda mais o seu nome, mostrando a força e a coragem que eram a cara do "Mondragon": força, coragem, humildade e carisma.

​Além dos títulos, Mondragon protagonizou uma das maiores rivalidades do MMA no estado do Pará contra o atleta Walter Pinto "Broca". Os dois pesos-pesados travaram duas grandes batalhas que pararam a região Norte, entrando para a história como combates lendários que elevaram o nível e a atenção do público para o esporte paraense.

Mondragon sempre manteve um forte vínculo com o MMA do Pará, participando ativamente de diversas organizações regionais que ajudaram a construir o cenário de lutas no estado. Ele brilhou nos cages de eventos como ​Midway Fight,​Amazon Fight,​Hiro Belém,​Coalizão Fight e ​Revelation Fight.​Em 2018, Mondragon mostrou sua dedicação ao esporte não apenas como atleta, mas também como promotor, realizando seu próprio evento: o Pará Fight.

Fora do cage, a trajetória de Mondragon também foi repleta de altos e baixos. Ao lado de Samir Nadaf e de Alex Davis, o lutador chegou ao maior palco do MMA mundial, o UFC, sendo contratado e escalado para o aguardado UFC Rio 1. No entanto, um diagnóstico de hepatite C interrompeu temporariamente aquele grande sonho.​Após o tratamento e a cura, Mondragon seguiu firme na carreira internacional, lutando e se consagrando campeão em países como Austrália, Japão, Rússia e Europa, sem jamais se afastar do Mr. Cage, evento que o revelou ao mundo.

A fatalidade no último sábado abalou profundamente a comunidade do MMA. Mondragon se afogou enquanto nadava e, após dias de buscas, seu corpo foi encontrado.​O esporte perde mais do que um grande atleta, perde um homem humilde, solidário, parceiro e de coração gigante, que conquistava a todos pelo seu jeito simples e brincalhão. Seu legado de dedicação, superação e carisma ficará para sempre na memória dos fãs de lutas.


Melk Costa brilha brilha no UFC 112 Vegas

O paraense Melquizael Costa brilhou no UFC Vegas 112 ao derrotar o francês Morgan Charrière com um nocaute clássico ainda no primeiro round, graças a um chute certeiro na cabeça do adversário.Com a vitória, ‘Melk’ chega à quinta sequência positiva no Ultimate, sendo a quarta apenas em 2025, reforçando sua trajetória ascendente no UFC

Cris Cyborg finaliza Sarra Collins no Pfl

Sem lutar MMA desde outubro do ano passado, quando derrotou Larissa Pacheco e conquistou o cinturão do peso-pena, Cris Cyborg voltou ao cage neste sábado e encarou Sara Collins, australiana invicta com seis vitórias. E a brasileira fez valer toda sua experiência e habilidade para superar mais uma oponente.
- Aos 40 anos, tenho a alegria de vencer mais uma luta. Tenho treinado de tudo, respeito todas as minhas adversárias, mas estava preparada para qualquer situação. Ainda quero lutar mais uma vez, deve ser minha última. Também quero lutar boxe. E quem sabe enfrentar a Dakota em algum peso combinado.

Pupilo de Fedor Emelianenko, Nedkov finaliza Renan Problema na Pfl e conquista cinturão da categoria peso pesado

Na luta principal da noite, o cinturão vago dos pesos-pesados foi colocado em jogo entre Renan Problema e o russo Vadim Nemkov, discípulo da lenda Fedor Emelianenko, que estava em seu córner.Nemkov não quis saber de trocação e aplicou uma queda nos segundo iniciais, e começou a trabalhar no ground and pound. O russo foi avançando na luta de chão e chegou a montar, mas perdeu a posição e ficou por baixo quando tentou uma chave de braço. Renan ficou por cima, porém não conseguiu manter a vantagem, ao ver seu adversário inverter a posição e ficar por cima. Nemkov então aplicou um katagatame e definiu a luta, obrigando o brasileiro a desistir.

Jungle Fight 143 Tiago Pereira e Wagner Reis mantêm cinturões no último evento do ano

O Jungle Fight 143 encerrou a temporada de 2025 do maior evento de MMA da América Latina, neste sábado (13), na cidade de São Paulo. Os destaques foram os campeões Tiago Pereira e Wagner Reis, que defenderam com autoridade e sucesso os cinturões dos pesos-galos (61 kg) e moscas (57 kg).

Joelson Pantoja atropela Mateus Fidelis com nocaute fulminante no Jungle Fight 143

​Em duelo interestadual, o paraense precisou de apenas um round para mostrar a força do seu jogo e apagar o mineiro na capital paulista.​A promessa de que o cage do Jungle Fight 143 iria tremer se cumpriu na noite deste sábado (13), em São Paulo. No maior evento de MMA da América Latina, a rivalidade entre Norte e Sudeste teve um desfecho rápido e brutal. Representando o estado do Pará, Joelson Pantoja não deu chances ao azar e venceu o mineiro Mateus Fidelis por nocaute ainda no primeiro round.

 
