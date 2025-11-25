Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right MMA Sport Club chevron right

MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Alex Poatan pode enfrentar Carlos Ulberg no UFC 324

Jorge Ulisses
fonte

Alex Poatan pode enfrentar Carlos Ulberg no UFC 324 (Divulgação)

O ano de 2026 pode abrir em grande estilo para os fãs brasileiros. Isso porque Alex Poatan pode liderar o UFC 324, primeiro evento numerado da temporada, contra Carlos Ulberg, parceiro de treinos do ex-rival Israel Adesanya. O evento é previsto para acontecer no dia 24 de janeiro, em Las Vegas (EUA). A informação foi divulgada pelo jornalista Timothy Wheaton.

Tsarukyan finaliza Hooker na luta principal do UFC Qatar

Arman Tsarukyan confirmou o favoritismo no UFC Qatar com louvor. Na luta principal do evento realizado neste sábado (22), o armênio, que contou com Khamzat Chimaev em seu corner, castigou o veterano Dan Hooker. Soberano em combate, o atleta finalizou o neozelandês com facilidade no segundo round.

Chris Weidman sofre lesão, e Spider enfrenta ex-campeão do UFC em duelo de boxe

Anderson Silva tem um novo adversário para o duelo de boxe no mesmo card de Jake Paul vs. Anthony Joshua, marcado para 19 de dezembro, na Kaseya Center, em Miami. O ex-campeão dos médios (até 83,9 kg) enfrentaria Chris Weidman, mas agora medirá forças com o também ex-campeão do UFC Tyron Woodley

Jungle Fight 142 consagra André Monstro e Layze Cerqueira no Rio

O Jungle Fight 142, realizado neste sábado (22) no Riocentro, Rio de Janeiro, consagrou os baianos André Monstro e Layze Cerqueira com os títulos das divisões peso pesado e peso-galo, respectivamente. O evento, promovido em parceria com a Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro), também garantiu Ernane Pimenta no GP meio-médio do Fight do Milhão da próxima temporada.

Na luta principal da noite, André Monstro reconquistou o cinturão vago dos pesos pesados (até 120kg) ao superar o mineiro Junio Mendes por nocaute técnico no segundo round Pouco antes da luta principal, a baiana Layze Cerqueira defendeu o cinturão dos pesos-galos feminino contra a fluminense Lorrany Santos, vencendo por decisão unânime (triplo 29-28) Na disputa para a próxima edição do Fight do Milhão, Ernane Pimenta venceu André Fischer por nocaute técnico no segundo round e assegurou vaga no GP meio-médio (77kg).

Gabi Pessanha derrota Tayane Porfírio na final e conquista tricampeonato do The Crown da IBJJF

Gabi Pessanha segue ampliando seu domínio no Jiu-Jitsu mundial. A faixa-preta da Infight/MD conquistou o tricampeonato do The Crown, torneio da IBJJF que reúne a elite do esporte, ao vencer Tayane Porfírio na final do GP dos pesados, na noite de domingo (23), na Califórnia (EUA). O embate colocou frente a frente duas das maiores rivais da atualidade e entregou mais um capítulo intenso dessa disputa.Além do tricampeonato do The Crown, Gabi alcançou seu décimo título mundial na soma geral e igualou nomes lendários como Roger Gracie, Bruno Malfacine e Bia Mesquita. A campeã segue firme na perseguição ao recorde histórico de Marcus Buchecha, dono de 13 títulos, e se aproxima de se tornar a maior vencedora do Jiu-Jitsu entre homens e mulheres.

Palavras-chave

esportes

mais esportes

mma

colunas

jorge ulisses

mma sport club
