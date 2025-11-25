Alex Poatan pode enfrentar Carlos Ulberg no UFC 324 Jorge Ulisses 25.11.25 10h39 Alex Poatan pode enfrentar Carlos Ulberg no UFC 324 (Divulgação) O ano de 2026 pode abrir em grande estilo para os fãs brasileiros. Isso porque Alex Poatan pode liderar o UFC 324, primeiro evento numerado da temporada, contra Carlos Ulberg, parceiro de treinos do ex-rival Israel Adesanya. O evento é previsto para acontecer no dia 24 de janeiro, em Las Vegas (EUA). A informação foi divulgada pelo jornalista Timothy Wheaton. Tsarukyan finaliza Hooker na luta principal do UFC Qatar Arman Tsarukyan confirmou o favoritismo no UFC Qatar com louvor. Na luta principal do evento realizado neste sábado (22), o armênio, que contou com Khamzat Chimaev em seu corner, castigou o veterano Dan Hooker. Soberano em combate, o atleta finalizou o neozelandês com facilidade no segundo round. Chris Weidman sofre lesão, e Spider enfrenta ex-campeão do UFC em duelo de boxe Anderson Silva tem um novo adversário para o duelo de boxe no mesmo card de Jake Paul vs. Anthony Joshua, marcado para 19 de dezembro, na Kaseya Center, em Miami. O ex-campeão dos médios (até 83,9 kg) enfrentaria Chris Weidman, mas agora medirá forças com o também ex-campeão do UFC Tyron Woodley Jungle Fight 142 consagra André Monstro e Layze Cerqueira no Rio O Jungle Fight 142, realizado neste sábado (22) no Riocentro, Rio de Janeiro, consagrou os baianos André Monstro e Layze Cerqueira com os títulos das divisões peso pesado e peso-galo, respectivamente. O evento, promovido em parceria com a Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro), também garantiu Ernane Pimenta no GP meio-médio do Fight do Milhão da próxima temporada. Na luta principal da noite, André Monstro reconquistou o cinturão vago dos pesos pesados (até 120kg) ao superar o mineiro Junio Mendes por nocaute técnico no segundo round Pouco antes da luta principal, a baiana Layze Cerqueira defendeu o cinturão dos pesos-galos feminino contra a fluminense Lorrany Santos, vencendo por decisão unânime (triplo 29-28) Na disputa para a próxima edição do Fight do Milhão, Ernane Pimenta venceu André Fischer por nocaute técnico no segundo round e assegurou vaga no GP meio-médio (77kg). Gabi Pessanha derrota Tayane Porfírio na final e conquista tricampeonato do The Crown da IBJJF Gabi Pessanha segue ampliando seu domínio no Jiu-Jitsu mundial. A faixa-preta da Infight/MD conquistou o tricampeonato do The Crown, torneio da IBJJF que reúne a elite do esporte, ao vencer Tayane Porfírio na final do GP dos pesados, na noite de domingo (23), na Califórnia (EUA). O embate colocou frente a frente duas das maiores rivais da atualidade e entregou mais um capítulo intenso dessa disputa.Além do tricampeonato do The Crown, Gabi alcançou seu décimo título mundial na soma geral e igualou nomes lendários como Roger Gracie, Bruno Malfacine e Bia Mesquita. A campeã segue firme na perseguição ao recorde histórico de Marcus Buchecha, dono de 13 títulos, e se aproxima de se tornar a maior vencedora do Jiu-Jitsu entre homens e mulheres. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes mma colunas jorge ulisses mma sport club COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA Sport Club Alex Poatan pode enfrentar Carlos Ulberg no UFC 324 25.11.25 10h39 MMA Sport Club Dez vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu, Gabi Pessanha abre academia no Japão: 'A primeira de muitas' 21.11.25 12h38 MMA Sport Club Troca de graduação da Thai Team reúne tradição, ação social e grandes nomes do Muay Thai 18.11.25 10h56 MMA Sport Club Superluta entre Alex Poatan e Jon Jones ganha força: Jones pede embate na Casa Branca em 2026 14.11.25 14h13 MMA Sport Club Ediana "Mel Pitbull" Brilha e Conquista o Cinturão Mosca no Kondzilla Fight Night 3 12.11.25 14h55 MMA Sport Club Campeão do UFC, Alex Poatan ‘fica pequeno’ ao lado de Zlatan Ibrahimovic 04.11.25 10h50 MMA Sport Club GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025 31.10.25 13h39 MMA SPORT CLUB Shooto Brasil 133 consagra Isa Araújo como nova campeã peso-átomo da organização 28.10.25 10h47 MMA Sport Club Emoções e nocautes ABCF Fight 29 agita a cidade de Parauapebas 24.10.25 10h46 MMA Sport Club Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha 17.10.25 13h28