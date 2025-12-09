Paulo Victor "Menor CZS" conquista o cinturão após cinco rounds de batalha no Shooto Brasil 134

O Shooto Brasil 134 realizou sua ultima edição do ano na Upper Arena, no Rio de Janeiro, e coroou o acreano Paulo Victor “Menor CZS” como o primeiro campeão peso super-mosca do evento. Em uma luta intensa e equilibrada, Menor CZS superou Francisco Filho por decisão dividida após cinco rounds de alta competitividade, garantindo o novo cinturão da organização.Na co-luta principal, o experiente John Macapá marcou seu retorno aos cages brasileiros com uma vitória sobre Rogério Furtado, após três rounds de uma luta movimentada e estratégica.A noite também registrou confrontos de grande equilíbrio. Lucas “Hodak” e Cleyton Nunes travaram uma verdadeira batalha em pé, marcada por muita pressão e volume de golpes. No segundo round, Hodak conquistou a vitória por nocaute técnico, após sequência contundente que obrigou a interrupção do árbitro.

Shooto Brazil 134

05 de dezembro de 2025 – Upper Arena, Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Paulo Victor Santos Silva venceu Francisco Flavio – Decisão Dividida, Round 5

John Teixeira venceu Rogério Furtado – Decisão Unânime, Round 3

Matheus Malta venceu Luiz Eduardo Carneiro – Finalização (Arm-Triangle Choke), Round 3

Paula Cristina dos Santos Silva venceu Jaqueline Ferreira – TKO (Cotovelas e Socos), Round 1

Leonardo Carvalho venceu Enderson Brasil – TKO (Chute na Perna), Round 3

Jorge Silva venceu Gabriel dos Anjos – Finalização (Brabo Choke), Round 2

Pedro Henrique Araujo Campos venceu Lucas Bernardino – TKO (Socos), Round 1

Lucas Silva venceu Cleyton Nunes – TKO (Socos), Round 2

João Roque venceu Carlos Satiro – Decisão Unânime, Round 3

Maxsuel Barros Azevedo venceu Marcus Vinicius Cruz – Decisão Unânime, Round 3

Mike Tyson revela local e data da luta contra Floyd Mayweather

Mike Tyson abriu o jogo. O lendário pugilista de 59 anos esteve em Dublin, capital da Irlanda, onde concedeu entrevista sobre sua carreira. Durante a conversa, Mike reforçou e deu novas informações sobre sua futura luta contra Floyd Mayweather.Em sua passagem pela Irlanda, Mike Tyson não fugiu das perguntas. Em setembro, foi comunicado que uma luta de exibição entre Mike Tyson e Floyd Mayweather ocorreria em 2026.

Manchinha fatura cinturão da WBO em São Paulo; Pendragon e Nadja são campeões

O Outboxing Fight Night 2 escreveu um capítulo histórico em Rio Claro (SP) na noite de sábado (6), com uma noite repleta de emoção, viradas e desempenhos marcantes. Três cinturões mudaram de mãos – ou ganharam novo dono – e reforçaram o evento como um dos mais empolgantes do cenário nacional do Boxe.

Rubens “Manchinha”, Demeson “Pendragon” dos Santos e Nadja Jesus foram os grandes protagonistas do show, conquistando títulos importantes em combates cheios de intensidade e narrativas próprias. Cada disputa trouxe elementos únicos, desde o coração e técnica mostrados no duelo principal até nocautes relâmpago e reviravoltas impressionantes.

Com casa cheia e transmissão ao vivo através do YouTube, o OFN 2 celebrou o talento brasileiro e entregou ao público um card memorável que será lembrado por muito tempo pelos fãs da nobre arte. Coroando a festa, o confronto entre o brasileiro Manchinha e o venezuelano Abraham “El Baby” Medina foi eleito o melhor da noite.

Charles do Bronx luta contra Max Holloway pelo cinturão BMF no UFC 326

Charles do Bronx tanto pediu, que teve seu desejo atendido. O brasileiro vai lutar contra Max Holloway no UFC 326, evento programado para acontecer no dia 7 de março, em Las Vegas (EUA).A revanche envolvendo as lendas do MMA será a luta principal do UFC 326 e vale o cinturão ‘BMF’ (lutador mais durão da companhia), cujo dono é o havaiano. Além disso, o confronto é de extrema importância para o peso leve (até 70,3 kg), pois o vencedor ficará próximo da disputa pelo título

Nova União domina a final e conquista o título do BJJ Clubes 2025

A Final do BJJ Clubes 2025 aconteceu no dia 7 de dezembro de 2025, coroando o segundo campeão da história da competição.

A disputa pelo terceiro lugar abriu o evento, colocando frente a frente Gracie Barra e Ataque Duplo, e a equipe Ataque Duplo dominou desde o início, vencedo as quatro primeiras lutas consecutivas, incluindo duas finalizações de Lucas Maquine e Gabriel Galvão.Keven Sousa e Natacha Ribeiro ainda garantiram duas vitórias por pontos para a Gracie Barra, deixando o placar mais equilibrado, mas Harryson Pereira conquistou outra finalização para o Ataque Duplo, fechando o confronto em 5 a 2.

Na grande final, Nova União e GF Team se enfrentaram, mas o duelo foi ainda mais desequilibrado. A Nova União venceu as três primeiras lutas seguidas, incluindo uma vitória surpreendente de Giovanna Parmisano por decisão sobre Vitória Vieira. A GF Team respondeu com Jhonathan Pessanha, que venceu Luan Carvalho por pontos. No entanto, foi a única vitória da equipe. A Nova União levou todas as outras três lutas restantes: Yara Soares e Henrique Betta venceram adversários duros, confirmando o placar de 6 a 1.

Alexandre Pantoja sofre lesão e perde cinturão para Joshua Van no UFC 323

O reinado de Alexandre Pantoja no peso mosca (57 kg) chegou ao fim de forma chocante. Na luta coprincipal do UFC 323, evento realizado neste sábado (6), em Las Vegas (EUA), o brasileiro sofreu uma lesão no braço logo aos 26 segundos e, por conta da gravidade, não teve condição para seguir competindo. Dessa forma, Joshua Van enceu por nocaute técnico e se tornou o novo campeão da categoria.

Valter Walker lidera engajamento do UFC brasileiro no masculino

Um levantamento da Stake mostrou que Valter Walker é hoje o lutador brasileiro mais engajado no Instagram entre os atletas no ranking do UFC masculino com mais de 100 mil seguidores, ou seja, que já não são mais considerados micro influenciadores. Ele registra 4,21% de engajamento no Instagram, um número muito acima da média masculina brasileira no UFC, que é de 1,47%.

Para quem não está acostumado com métricas, engajamento representa quantas pessoas realmente reagem ao que o atleta posta: curtidas, comentários, visualizações e interações. Se um atleta tem 1 milhão de seguidores e 1% engaja, significa que cerca de 10 mil pessoas reagiram àquele conteúdo. É por isso que números aparentemente pequenos fazem tanta diferença: em grandes perfis, até uma fração já representa muita gente.

No caso de Walker, sua boa performance tem relação direta com a qualidade da audiência. Ele possui cerca de 239 mil seguidores, dos quais somente 12% são classificados como seguidores falsos (perfis inativos ou bots, segundo os critérios do estudo). Isso significa que aproximadamente 210 mil seguidores dele são pessoas e perfis reais.. Aplicando a taxa de 4,21%, ele mobiliza algo em torno de 8,8 mil pessoas por publicação, um volume muito alto para um perfil desse tamanho.

O levantamento também destaca os gigantes das redes, como Alex Pereira e Charles Oliveira. Perfis com milhões de seguidores costumam ter engajamento proporcional menor porque a audiência é mais diversa e nem sempre vê as publicações. No entanto, Alex Pereira mantém 1,53% com 7,7 milhões de seguidores, o que representa mais de 118 mil pessoas reagindo em um único post. Charles Oliveira registra 0,88% com quase 9 milhões de seguidores; ainda que pareça uma taxa pequena, isso significa algo como 79 mil interações