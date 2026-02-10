Andrei Arlovski conquista título no boxe sem luvas aos 47 anos

Aos 47 anos, Andrei Arlovski provou que seu instinto de campeão segue intacto. Na luta principal do BKFC: KnuckleMania 6, realizada no último sábado (7) na Filadélfia, o "Pitbull" bielorrusso derrotou o antigo rival Ben Rothwell por nocaute técnico (interrupção médica) e tornou-se o novo campeão peso-pesado da maior organização de boxe sem luvas do mundo.

O confronto marcou o terceiro capítulo da rivalidade entre os veteranos e Arlovski manteve sua invencibilidade absoluta sobre o americano em três modalidades ou épocas diferentes: 2008 (Affliction)/Vitória por nocaute/2019 (UFC): Vitória por decisão unânime e 2026 (BKFC): Vitória por nocaute técnico e título mundial.

Com uma trajetória que atravessa décadas, Arlovski solidifica seu lugar no Hall da Fama dos esportes de combate. Além do novo cinturão do Bare Knuckle, o bielorrusso carrega no currículo o título dos pesados do UFC. No MMA, sua modalidade de origem, ele acumula um cartel expressivo de 60 lutas, sendo um dos atletas mais longevos e respeitados do esporte.

Vinícius LokDog é finalizado na luta principal do UFC Vegas 113

Neste sábado (7), Vinícius Oliveira enfrentou um verdadeiro teste de fogo ao assumir pela primeira vez o papel de protagonista no card do UFC Vegas 113. Mas em sua primeira luta principal na entidade, o brasileiro teve uma atuação apagada. Aquém do potencial já mostrado em desafios anteriores, ‘LokDog’ acabou finalizado por Mario Bautista no segundo round

Jungle Fight 145 leva disputa de cinturão a palco olímpico no Rio

O Jungle Fight 145 será realizado no Velódromo do Parque Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo Sportv e pelo Combate. A luta principal, um duelo Rio de Janeiro x Sergipe, vale o cinturão dos meio-médios, que está vago. O carioca Ernane Pimenta enfrenta o sergipano ex-campeão Anderson “Astro da Maldade”, que tenta retomar o título.O duelo reúne dois atletas conhecidos pelo alto índice de definição das lutas. Ernane Pimenta soma 10 vitórias em 11 combates, com oito nocautes e uma finalização. Anderson “Astro da Maldade” venceu 16 de 20 lutas como profissional, com nove nocautes e quatro finalizações.

O card conta com pelo menos 17 lutadores do Rio de Janeiro, a maioria revelada nas Eliminatórias Jungle, além de representantes de outros seis estados. Na véspera do evento, as Eliminatórias voltam a ser realizadas com o objetivo de identificar novos talentos, com atenção a atletas oriundos de projetos sociais.

O presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, destacou a realização do evento em um espaço do legado olímpico e o impacto para os atletas locais. “Levar o Jungle Fight para um palco olímpico é abrir portas para quem está começando e dar visibilidade aos lutadores do Rio. Agradeço ao prefeito Eduardo Paes, ao secretário municipal de Esportes Guilherme Schleder, ao governador Cláudio Castro e ao presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, pelo apoio e pelo fomento ao esporte como ferramenta de inclusão social”.

Empresário de Jailton Malhadinho anuncia mudança de categoria após nova derrota no UFC

Após nova derrota no UFC Vegas 113, realizado no último sábado (7), Jailton Malhadinho fará uma mudança significativa na carreira na tentativa de retomar o caminho das vitórias. O brasileiro, que atualmente compete no peso pesado (até 120,2 kg), chegou a emplacar sete triunfos na divisão mais perigosa do Ultimate e se aproximou de uma disputa de cinturão. No entanto, nas últimas apresentações, em que apareceu mais leve que seus oponentes, acabou sofrendo reveses consecutivos, fator determinante para a decisão de descer de categoria.Em declaração ao Connect Cast, Leonardo Pateira, empresário de Malhadinho, confirmou que o baiano passará a atuar na divisão dos meio-pesados (até 93 kg).

Rico Verhoeven diz não ao UFC e vai pro boxe

O aguardado debute de Rico Verhoeven no octógono mais famoso do mundo não vai acontecer — pelo menos não agora. O "Rei do Kickboxing", que celebrou no último dia 6 de fevereiro a marca impressionante de 11 anos de invencibilidade na modalidade, decidiu tomar um rumo diferente em sua carreira.Segundo Hunter Campbell, o UFC tentou contratar o ex-campeão do Glory para lutar no UFC 324, em janeiro.O destino do holandês será o boxe, frustrando a expectativa daqueles que esperavam ver sua dominância testada no MMA.