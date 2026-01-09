Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro

O casga grossa Michel Pereira "Demolidor" terá uma nova oportunidade de se reerguer no UFC. Após amargar três derrotas consecutivas o paraense está escalado para enfrentar Zachary Reese no UFC Houston, evento marcado para o dia 21 de fevereiro em Houstin nos EUA.Antes da má fase, Michel vinha embalado por uma sequência de oito vitórias seguidas,essa série invicta não foi apenas um número, mas um verdadeiro atropelo que misturou técnica refinada, plasticidade e uma evolução notável em seu jogo de solo e defesa de quedas. Foi justamente esse desempenho de elite que o catapultou para o ranking da divisão dos médios (até 83,9 kg) e lhe rendeu o duelo contra Anthony Hernandez.

André Dida revela desejo de enfrentar Popó

André Dida manifestou publicamente o desejo de enfrentar Acelino ‘Popó’ Freitas em uma luta, desde que o ex-campeão mundial volte a competir. Em entrevista ao canal ‘Portal Vale Tudo’, o treinador deixou claro que respeita a decisão de aposentadoria anunciada pelo tetracampeão, mas admitiu que um eventual retorno aos ringues abriria espaço para um confronto entre os dois. “Eu respeito ele porque falou que se aposentou, né. Então, o Popó se aposentou, e eu falei: ‘Cara, está tudo certo’. Agora, se ele continuar lutando com essa galerinha aí que ele fica pegando, eu acho que daí faria sentido uma luta minha com ele. Tem muita gente que quer ver ele me bater, e tem muita gente que quer me ver bater nele”, afirmou o treinador.

Dana White projeta público limitado na Casa Branca e ‘fan fest’ histórica

Programado para acontecer no dia 14 de junho, em Washington D.C., capital dos Estados Unidos, como parte das comemorações pelo 250º aniversário da Independência do país norte-americano, o UFC Casa Branca ainda não possui nenhuma luta confirmada oficialmente para o seu card De acordo com Dana, ainda que haja questões de segurança que obviamente devem limitar a presença de público ‘in loco’, a expectativa é que cerca de 5 mil pessoas possam acompanhar de dentro do gramado da Casa Branca o evento especial. Já do lado de fora, onde o Ultimate pretende promover uma espécie de ‘fan fest’, White projeta quase 100 mil pessoas presentes.

“Nós literalmente acabamos de passar por toda a logística de como montar tudo lá, quantas pessoas podemos ter. Parece que vamos ter 5 mil pessoas ao vivo no gramado da Casa Branca. Vai ser no jardim sul, e do outro lado da rua é o parque, é chamado de ‘Ellipse’, eu acho, e nós podemos ter 85 mil pessoas lá. Vamos ter telões e vamos ter um palco, vamos ter música o dia todo. Nós vamos basicamente dominar (Washignton) D.C. durante toda aquela semana com várias coisas diferentes para os fãs de lutas. E, obviamente, um evento único de ser capaz de ter isso na Casa Branca. Os lutadores vão caminhar do Salão Oval para o octógono”, contou Dana White.

LFA anuncia primeiro evento no Brasil em 2026

O LFA realizará seu primeiro evento no Brasil em 2026 no dia 23 de janeiro, em Brasília, no Distrito Federal. O LFA 225, apresentado pela Monster Energy, será realizado no Ginásio Nilson Nelson, com realização do Instituto Brasil Sapiens e apoio da Secretaria de Esporte do Distrito Federal.Após uma sequência de eventos na capital federal ao longo de 2025, a organização inicia o calendário brasileiro de 2026 novamente em Brasília. A luta principal será a disputa do título mundial interino do peso-mosca, entre o atual campeão interino, Marcos Degli, com cartel 13 vitórias e 3 derrotas, e o desafiante Luis Aguiar, com 9 vitórias e 1 derrota.

Diego Lopes garante que vai finalizar Volkanovski: “Sou o cara mais perigoso da divisão”

O brasileiro Diego Lopes está confiante na vitória e a conquista do cinturão do peso-pena. No dia 31 de janeiro, o manaura desafia Alexander Volkanovski, no UFC 325, na Austrália.“Estou lutando em território inimigo, então preciso de uma finalização ou um nocaute. Esse é o objetivo. Lutei com muito ego na primeira vez. Esqueci de aproveitar o momento. Quando aproveito, sou o cara mais perigoso da divisão”.Esta será a segunda vez em que os lutadores se enfrentam. No início de 2025, ambos disputaram o próprio cinturão dos penas, vago após a saída de Ilia Topuria da categoria. Foram cinco rounds e Volka venceu por decisão unânime