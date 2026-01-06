Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

O mundo do MMA está em contagem regressiva para o retorno da maior de todos os tempos. Amanda Nunes, a "Leoa", volta ao octógono no dia 24 de janeiro, no UFC 324, para um duelo de proporções históricas contra a bicampeã olímpica Kayla Harrison.Para garantir que o cinturão (e o legado) permaneça em boas mãos, Amanda montou um "quartel-general" estratégico, trazendo para o seu camp ninguém menos que a paraense Larissa Pacheco.

A presença de Larissa Pacheco no treinamento de Amanda não é apenas um reforço técnico, é uma jogada de mestre. Larissa é a única mulher no planeta que conseguiu decifrar o jogo de Kayla Harrison nos últimos anos.Em 2022, Larissa Pacheco chocou o mundo ao vencer Harrison, tirando a invencibilidade da americana e faturando o título mundial.Após uma trajetória brilhante onde se tornou a primeira mulher a ser campeã em duas categorias diferentes na PFL (66kg e 70kg), Pacheco foi oficialmente liberada de seu contrato com a organização norte-americana.Livre no mercado e agora treinando lado a lado com Amanda Nunes, a paraense não esconde o desejo de retornar ao UFC.

Anthony Joshua teve vida salva em acidente fatal por um acaso

Anthony Joshua viveu um momento que muitos chamariam de milagre, já quele teve a vida salva quase que por um acaso. O lutador, que estava em um carro com amigos, no último dia 29, sofreu um grave acidente com vítimas fatais. O mais impressionante é que ele estava sentando no banco ao lado do motorista, mas decidiu passar ao assento de trás de última hora.A revelação foi feita durante uma entrevista no podcast “High Performance”, onde Joshua compartilhou detalhes do ocorrido. Segundo ele, a decisão de mudar de lugar foi tomada por impulso, sem qualquer motivo específico. No entanto, essa escolha acabou sendo crucial para sua sobrevivência.

Khabib Nurmagomedov revela a origem do apelido ‘The Eagle’

Khabib Nurmagomedov revelou a história. Khabib concedeu entrevista recente ao ‘World Sports Summit’ (WSS) e, dentre os assuntos, comentou sobre como surgiu o apelido ‘The Eagle’ (A Águia em português).Em entrevista ao WSS, a lenda do Ultimate Fighting Championship Khabib Nurmagomedov revelou que não queria um apelido, mas o UFC disse que seu nome era difícil de pronunciar.“Quando o UFC me contratou em 2012, eles me disseram: ‘Meu amigo, seu nome é muito difícil de pronunciar. Você precisa de um apelido.’ Eu fiquei tipo: ‘O quê? Eu já tenho meu nome, por que preciso de um apelido?’ Perguntei ao meu empresário: ‘O que significa apelido?’ Ele disse: ‘Seu nome é muito difícil de pronunciar.’ Eu escolhi ‘Águia’ porque é um símbolo do Daguestão, mas depois de seis anos, todo mundo já sabe meu nome”, disse Khabib Nurmagomedov em entrevista ao WSS.

Kleber Koike vence no Rizin

Rolou no ultimo dia 31 de dezembro no Saitama Super Arena, no Japão, a tradicional edição de fim de ano do Rizin, que contou com três brasileiros no card.Enzo Iamazato abriu o evento finalizando Yuri Suda com uma chave de braço, e Kleber Koike venceu Vugar Karamov na decisão unânime. Já Roberto Satoshi, que colocava o título dos leves em jogo, foi nocauteado por Ilhom Nazimov.Na luta principal da noite, Razhabali Shaidulloev venceu Mikuro Asakura por nocaute no 1º round.

Deiverson Figueiredo encara Umar Nurmagomedov no UFC 324

O cenário dos pesos-galos está prestes a pegar fogo. O UFC confirmou para o dia 24 de janeiro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, o confronto entre o invicto Umar Nurmagomedov e o paraense Deiveson Figueiredo.Com vitórias expressivas sobre nomes como Marlon Vera e, mais recentemente, Montel Jackson no UFC Rio, o "Daico" chega para este confronto ocupando o topo do ranking e com o aval do atual campeão, Merab Dvalishvili, que já demonstrou interesse em enfrentar o brasileiro. Uma vitória sobre Umar seria o último carimbo necessário para Deiveson lutar por seu segundo cinturão em categorias diferentes.