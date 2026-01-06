Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right MMA Sport Club chevron right

MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

Jorge Ulisses
fonte

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 (Divulgação)

O mundo do MMA está em contagem regressiva para o retorno da maior de todos os tempos. Amanda Nunes, a "Leoa", volta ao octógono no dia 24 de janeiro, no UFC 324, para um duelo de proporções históricas contra a bicampeã olímpica Kayla Harrison.Para garantir que o cinturão (e o legado) permaneça em boas mãos, Amanda montou um "quartel-general" estratégico, trazendo para o seu camp ninguém menos que a paraense Larissa Pacheco.

A presença de Larissa Pacheco no treinamento de Amanda não é apenas um reforço técnico, é uma jogada de mestre. Larissa é a única mulher no planeta que conseguiu decifrar o jogo de Kayla Harrison nos últimos anos.Em 2022, Larissa Pacheco chocou o mundo ao vencer Harrison, tirando a invencibilidade da americana e faturando o título mundial.Após uma trajetória brilhante onde se tornou a primeira mulher a ser campeã em duas categorias diferentes na PFL (66kg e 70kg), Pacheco foi oficialmente liberada de seu contrato com a organização norte-americana.Livre no mercado e agora treinando lado a lado com Amanda Nunes, a paraense não esconde o desejo de retornar ao UFC.

Anthony Joshua teve vida salva em acidente fatal por um acaso

Anthony Joshua viveu um momento que muitos chamariam de milagre, já quele teve a vida salva quase que por um acaso. O lutador, que estava em um carro com amigos, no último dia 29, sofreu um grave acidente com vítimas fatais. O mais impressionante é que ele estava sentando no banco ao lado do motorista, mas decidiu passar ao assento de trás de última hora.A revelação foi feita durante uma entrevista no podcast “High Performance”, onde Joshua compartilhou detalhes do ocorrido. Segundo ele, a decisão de mudar de lugar foi tomada por impulso, sem qualquer motivo específico. No entanto, essa escolha acabou sendo crucial para sua sobrevivência.

Khabib Nurmagomedov revela a origem do apelido ‘The Eagle’

Khabib Nurmagomedov revelou a história. Khabib concedeu entrevista recente ao ‘World Sports Summit’ (WSS) e, dentre os assuntos, comentou sobre como surgiu o apelido ‘The Eagle’ (A Águia em português).Em entrevista ao WSS, a lenda do Ultimate Fighting Championship Khabib Nurmagomedov revelou que não queria um apelido, mas o UFC disse que seu nome era difícil de pronunciar.“Quando o UFC me contratou em 2012, eles me disseram: ‘Meu amigo, seu nome é muito difícil de pronunciar. Você precisa de um apelido.’ Eu fiquei tipo: ‘O quê? Eu já tenho meu nome, por que preciso de um apelido?’ Perguntei ao meu empresário: ‘O que significa apelido?’ Ele disse: ‘Seu nome é muito difícil de pronunciar.’ Eu escolhi ‘Águia’ porque é um símbolo do Daguestão, mas depois de seis anos, todo mundo já sabe meu nome”, disse Khabib Nurmagomedov em entrevista ao WSS.

Kleber Koike vence no Rizin

Rolou no ultimo dia 31 de dezembro no Saitama Super Arena, no Japão, a tradicional edição de fim de ano do Rizin, que contou com três brasileiros no card.Enzo Iamazato abriu o evento finalizando Yuri Suda com uma chave de braço, e Kleber Koike venceu Vugar Karamov na decisão unânime. Já Roberto Satoshi, que colocava o título dos leves em jogo, foi nocauteado por Ilhom Nazimov.Na luta principal da noite, Razhabali Shaidulloev venceu Mikuro Asakura por nocaute no 1º round.

Deiverson Figueiredo encara Umar Nurmagomedov no UFC 324

O cenário dos pesos-galos está prestes a pegar fogo. O UFC confirmou para o dia 24 de janeiro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, o confronto entre o invicto Umar Nurmagomedov e o paraense Deiveson Figueiredo.Com vitórias expressivas sobre nomes como Marlon Vera e, mais recentemente, Montel Jackson no UFC Rio, o "Daico" chega para este confronto ocupando o topo do ranking e com o aval do atual campeão, Merab Dvalishvili, que já demonstrou interesse em enfrentar o brasileiro. Uma vitória sobre Umar seria o último carimbo necessário para Deiveson lutar por seu segundo cinturão em categorias diferentes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

jornal amazônia

mma

mma sport club
MMA Sport Club
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MMA Sport Club

MMA Sport Club

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

06.01.26 12h05

MMA Sport Club

Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua

19.12.25 13h41

MMA Sport Club

Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage

16.12.25 11h51

MMA Sport Club

Pará vs Minas Gerais no Jungle Fight 143

12.12.25 10h48

MMA Sport Club

Paulo Victor "Menor CZS" conquista o cinturão após cinco rounds de batalha no Shooto Brasil 134

09.12.25 13h28

MMA Sport Club

Strike Fight Combat MMA realiza a sua segunda edição dia 13 de dezembro

05.12.25 10h40

MMA Sport Club

Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes

02.12.25 15h13

MMA Sport Club

Shooto Brasil 134 encerra temporada com disputa inédita de cinturão na Upper Arena

28.11.25 11h46

MMA Sport Club

Alex Poatan pode enfrentar Carlos Ulberg no UFC 324

25.11.25 10h39

MMA Sport Club

Dez vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu, Gabi Pessanha abre academia no Japão: 'A primeira de muitas'

21.11.25 12h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda