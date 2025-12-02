Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes

O ginásio de Magalhães Barata tremeu com a realização d MBFC (Magalhães Barata Fight Combat) que entregou aos fãs de MMA uma sequência de lutas repletas de ação e resultados rápidos. A noite foi marcada por grandes finalizações e um nocaute avassalador, consolidando novos talentos e a garra dos veteranos.

O momento de maior impacto veio logo no 1º round da luta entre Nil Cobra e Cebola. Com um desempenho dominante, Nil Cobra não deu chances ao adversário e conquistou a vitória por nocaute, levantando a plateia.

O chão também foi decisivo na noite. O jovem Iago Salvaterra mostrou sua técnica ao finalizar Rodolfo Neto com um belíssimo mata-leão ainda no primeiro assalto. Na mesma pegada, Ruan Falcão precisou de apenas um round para capitalizar a vitória sobre Alex Amaral com um armlock preciso.

Fechando a sequência, Victor Melo e Elicarlos Cobra garantiram suas vitórias no segundo round, ambos por finalização: Victor Melo com outro mata-leão e Elicarlos Cobra com uma guilhotina bem encaixada.

Larissa Pacheco prevê vitória de Amanda Nunes no UFC 324

Larissa Pacheco, única algoz da judoca no MMA e atual parceira de treinos da ‘Leoa’, a ex-campeã da PFL aposta suas fichas em um triunfo de sua compatriota no dia 24 de janeiro, em Las Vegas (EUA).Em entrevista ao site ‘MMA Fighting’, Larissa destacou a preparação de Amanda para sua volta à ativa no octógono mais famoso do mundo. Pacheco, inclusive, virou uma espécie de ‘trunfo’ da Leoa para este camp justamente por já ter enfrentado Kayla Harrison três vezes no MMA – com uma vitória e duas derrotas. Com este tipo de bagagem e agora auxiliando Nunes, a atleta do Pará acredita que a ‘GOAT’ da modalidade feminina terá o braço erguido diante da judoca americana.

Retorno no boxe, Ronda Rousey estaria em negociação avançada para enfrentar Katie Taylor

Ronda Rousey, ex-campeã peso-galo (61 kg) do UFC e uma das maiores figuras da história do MMA, pode retornar aos esportes de combate em 2026, mas não no octógono. Segundo o portal ‘Boxing Scene’, a americana está em “negociações ativas” para uma luta de boxe contra a bicampeã Katie Taylor, com o evento previsto para acontecer em Las Vegas (EUA), em data ainda a ser definida.

BJJ Clubes realiza grande final neste domingo na Upper Arena, no Rio de Janeiro

O jiu-jitsu brasileiro viverá um momento decisivo neste domingo, 07 de dezembro, com a grande final do BJJ Clubes, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. A competição estruturada no formato de campeonato por equipes, encerra a temporada com um novo conceito e reúne alguns dos principais equipes da arte suave no país, reforçando sua importância no cenário nacional.Nesta edição, o torneio contou com a participação de academias de relevância nacional e internacional, como Nova União, GFTeam, Gracie Barra, Infight, Almeida JJ Academy e Alliance, todas reconhecidas pela formação de atletas de elite e pelo trabalho consistente em categorias de base.

Ídolo mundial, Tererê tem grande vitória fora dos tatames e celebra dez meses sem uso de substâncias químicas

Fernando Tererê deu passos gigante sob os cuidados de Rafael Carino, Terapeuta em Dependência Química e faixa-preta de Jiu-Jitsu, nos últimos nove meses dentro do Projeto Dojô Recuperação. A iniciativa trabalha tanto o lado emocional quanto o físico de pessoas em combate contra a dependência química. O faixa-preta e ídolo mundial do Jiu-Jitsu vive um dos períodos mais estáveis dos últimos anos e pode demonstrar essa evolução com a primeira licença médica de ressocialização, abrindo caminho para voltar a circular em ambientes esportivos e retomar vínculos com a comunidade que sempre o reverenciou.Figura histórica do esporte, Tererê é dono de cinco títulos do Mundial da IBJJF e teve sua trajetória retratada no filme “O Faixa-Preta”, lançado em 2022. Sua nova fase reacende a esperança de quem acredita no poder do esporte aliado ao cuidado integral.