Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes Jorge Ulisses 02.12.25 15h13 Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes (Divulgação) O ginásio de Magalhães Barata tremeu com a realização d MBFC (Magalhães Barata Fight Combat) que entregou aos fãs de MMA uma sequência de lutas repletas de ação e resultados rápidos. A noite foi marcada por grandes finalizações e um nocaute avassalador, consolidando novos talentos e a garra dos veteranos. O momento de maior impacto veio logo no 1º round da luta entre Nil Cobra e Cebola. Com um desempenho dominante, Nil Cobra não deu chances ao adversário e conquistou a vitória por nocaute, levantando a plateia. O chão também foi decisivo na noite. O jovem Iago Salvaterra mostrou sua técnica ao finalizar Rodolfo Neto com um belíssimo mata-leão ainda no primeiro assalto. Na mesma pegada, Ruan Falcão precisou de apenas um round para capitalizar a vitória sobre Alex Amaral com um armlock preciso. Fechando a sequência, Victor Melo e Elicarlos Cobra garantiram suas vitórias no segundo round, ambos por finalização: Victor Melo com outro mata-leão e Elicarlos Cobra com uma guilhotina bem encaixada. Larissa Pacheco prevê vitória de Amanda Nunes no UFC 324 Larissa Pacheco, única algoz da judoca no MMA e atual parceira de treinos da ‘Leoa’, a ex-campeã da PFL aposta suas fichas em um triunfo de sua compatriota no dia 24 de janeiro, em Las Vegas (EUA).Em entrevista ao site ‘MMA Fighting’, Larissa destacou a preparação de Amanda para sua volta à ativa no octógono mais famoso do mundo. Pacheco, inclusive, virou uma espécie de ‘trunfo’ da Leoa para este camp justamente por já ter enfrentado Kayla Harrison três vezes no MMA – com uma vitória e duas derrotas. Com este tipo de bagagem e agora auxiliando Nunes, a atleta do Pará acredita que a ‘GOAT’ da modalidade feminina terá o braço erguido diante da judoca americana. Retorno no boxe, Ronda Rousey estaria em negociação avançada para enfrentar Katie Taylor Ronda Rousey, ex-campeã peso-galo (61 kg) do UFC e uma das maiores figuras da história do MMA, pode retornar aos esportes de combate em 2026, mas não no octógono. Segundo o portal ‘Boxing Scene’, a americana está em “negociações ativas” para uma luta de boxe contra a bicampeã Katie Taylor, com o evento previsto para acontecer em Las Vegas (EUA), em data ainda a ser definida. BJJ Clubes realiza grande final neste domingo na Upper Arena, no Rio de Janeiro O jiu-jitsu brasileiro viverá um momento decisivo neste domingo, 07 de dezembro, com a grande final do BJJ Clubes, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. A competição estruturada no formato de campeonato por equipes, encerra a temporada com um novo conceito e reúne alguns dos principais equipes da arte suave no país, reforçando sua importância no cenário nacional.Nesta edição, o torneio contou com a participação de academias de relevância nacional e internacional, como Nova União, GFTeam, Gracie Barra, Infight, Almeida JJ Academy e Alliance, todas reconhecidas pela formação de atletas de elite e pelo trabalho consistente em categorias de base. Ídolo mundial, Tererê tem grande vitória fora dos tatames e celebra dez meses sem uso de substâncias químicas Fernando Tererê deu passos gigante sob os cuidados de Rafael Carino, Terapeuta em Dependência Química e faixa-preta de Jiu-Jitsu, nos últimos nove meses dentro do Projeto Dojô Recuperação. A iniciativa trabalha tanto o lado emocional quanto o físico de pessoas em combate contra a dependência química. O faixa-preta e ídolo mundial do Jiu-Jitsu vive um dos períodos mais estáveis dos últimos anos e pode demonstrar essa evolução com a primeira licença médica de ressocialização, abrindo caminho para voltar a circular em ambientes esportivos e retomar vínculos com a comunidade que sempre o reverenciou.Figura histórica do esporte, Tererê é dono de cinco títulos do Mundial da IBJJF e teve sua trajetória retratada no filme “O Faixa-Preta”, lançado em 2022. Sua nova fase reacende a esperança de quem acredita no poder do esporte aliado ao cuidado integral. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes mma colunas jorge ulisses mma sport club COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 MMA Sport Club Shooto Brasil 134 encerra temporada com disputa inédita de cinturão na Upper Arena 28.11.25 11h46 MMA Sport Club Alex Poatan pode enfrentar Carlos Ulberg no UFC 324 25.11.25 10h39 MMA Sport Club Dez vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu, Gabi Pessanha abre academia no Japão: 'A primeira de muitas' 21.11.25 12h38 MMA Sport Club Troca de graduação da Thai Team reúne tradição, ação social e grandes nomes do Muay Thai 18.11.25 10h56 MMA Sport Club Superluta entre Alex Poatan e Jon Jones ganha força: Jones pede embate na Casa Branca em 2026 14.11.25 14h13 MMA Sport Club Ediana "Mel Pitbull" Brilha e Conquista o Cinturão Mosca no Kondzilla Fight Night 3 12.11.25 14h55 MMA Sport Club Campeão do UFC, Alex Poatan ‘fica pequeno’ ao lado de Zlatan Ibrahimovic 04.11.25 10h50 MMA Sport Club GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025 31.10.25 13h39 MMA SPORT CLUB Shooto Brasil 133 consagra Isa Araújo como nova campeã peso-átomo da organização 28.10.25 10h47