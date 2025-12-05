Strike Fight Combat MMA realiza a sua segunda edição dia 13 de dezembro

O estado do Amapá será o palco de um dos eventos mais aguardados de artes marciais mistas (MMA) da região. O Strike Fight Combat MMA, em sua segunda edição , está marcado para o dia 13 de dezembro e tem sua realização confirmada na cidade de Vitória do Jari (AP), no Ginásio verinaldo Martins.A organização preparou um espetáculo completo, com um Card Principal que promete confrontos intensos e atletas de alto nível. A expectativa é de ginásio lotado para acompanhar os duelos que definirão os grandes nomes desta edição.O centro das atenções será a luta principal da noite, mas o Card Principal está recheado de atletas dispostos a roubar a cena:

Luta Principal: O combate mais aguardado colocará frente a frente Civuca "Cão de Briga "e Lucas Bessa "Pão Careca". Um duelo que promete explosão do início ao fim e definirá o destaque da noite.Destaques do Card Principal: A sequência de grandes combates ainda inclui:

Francisley Araújo "Cachorro Louco" x Glailson Guedes

Thiciany "Pitbull" x Conce Oliveira

Konny "Da Viração" x Arley Figueiredo "Le Boss"

Além dos confrontos de elite, o Card Preliminar contará com talentos locais e regionais, garantindo que a ação comece cedo e mantenha a adrenalina do público até a luta principal.

Mangueirinho recebe 1ª edição do Fight Zone

A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, recebeu na noite deste sábado (29) a 1ª edição do Fight Zone, evento inédito no Brasil, responsável por introduzir pela primeira vez no país a Arena de Combate Pit, uma estrutura rebaixada e cercada pelo público, inspirada nos grandes espetáculos internacionais de luta. O evento foi organizado pela Federação Paraense de Lutas e Paradesportos (FPLP), e contou com o apoio do Governo do Pará.

Com o grappling como modalidade principal, o Fight Zone reuniu 44 atletas, distribuídos em 10 lutas casadas masculinas, além de 16 competidores no GP masculino e oito atletas no GP feminino. Dois cinturões foram entregues, um no card principal masculino e outro no feminino, acompanhados de premiações de R$ 5 mil para cada campeão. Mais de 500 pessoas lotaram as arquibancadas, vibrando a cada combate.

Alexandre Pantoja revela segredo para manter gana no topo do UFC

Com quatro defesas de título concluídas e prestes a buscar a quinta neste sábado (6), no UFC 323, em Las Vegas (EUA), Alexandre Pantoja desponta como o campeão mais soberano do atual plantel do Ultimate. Mas qual será o segredo para se manter motivado após chegar ao ápice do esporte? Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o peso-mosca (57 kg) brasileiro explicou que seu maior trunfo para manter a gana é relembrar da sua própria história de vida antes de brilhar na principal liga de MMA do mundo, repleta de batalhas dentro e fora dos octógonos.Para manter o sonho de se tornar lutador profissional vivo, Pantoja já trabalhou nas mais variadas funções. No início da carreira, ainda no Brasil, virou garçom nas horas vagas para bancar seus treinos de MMA. Anos depois, já radicado nos Estados Unidos e atleta do UFC, o brasileiro atuou como motorista de aplicativo a fim de se manter em alto rendimento e em ascensão na organização. Olhar para trás e relembrar os dias difíceis servem de combustível para que o campeão dos moscas nunca perca a fome de vencer. “Acho que o (segredo para manter a motivação) é a minha história de vida. Lutei muito para chegar onde cheguei. Demorou muito para eu chegar (no topo). Lutei muito para chegar onde estou e não quero abrir mão disso agora. Temos a filosofia do ‘não é mais campeão’. Acho isso muito importante para você querer alcançar o título mundial novamente. Fui campeão contra o Kai Kara-France e agora tenho oportunidade de lutar pelo cinturão novamente. Tenho mais uma luta para me tornar campeão mundial, que é contra o Joshua Van. Esse foco ajuda muito. Tenho muita coisa para conquistar ainda. Estou vivendo a melhor fase da minha vida, financeiramente, com a minha família” explicou Pantoja.

Seel realiza 1ª edição do Nocaute 2025

A primeira edição do Nocaute 2025, evento que marcou a estreia de um formato unificado de competições de muay thai e boxe no Estado, foi realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), neste domingo (30). A programação ocorreu na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém, com acesso gratuito ao público de todas as idades.

Jungle Combat 5 , evento Solidário do Vale do Jari Agita Laranja

O município de Laranjal do Jari, no Amapá, foi o centro das atenções no mundo das artes marciais com a realização do Jungle Combat 5 , o maior evento solidário do Vale do Jari. No dia 15 de Novembro, a Praça Central se transformou em um palco de intensos confrontos de MMA, promovendo esporte, entretenimento e, acima de tudo, solidariedade.

O card foi um show de talentos regionais, apresentando 11 lutas eletrizantes, com a participação de atletas notáveis e uma produção de primeira, que contou com a apresentação de Rafael Rocha e o DJ Sandro Mix, além das Ring Girls Kamylly Martins e Ray Araújo.O público vibrou com a performance das mulheres no cage na luta entre Conce Honda e Anny Pitbull, um confronto que terminou de forma inesperada. No card masculino, nomes como Hugo Duarte e Luan Bodão, além de Cachorro Louco e Rodrigo Flash, garantiram a intensidade do evento. O experiente Khonny da Viração também subiu ao octógono para um confronto decisivo.

A luta mais aguardada da noite colocou frente a frente Rodrigo Bad Boy e Didico Marreta. O duelo não decepcionou, sendo uma verdadeira maratona de cinco rounds que levou os árbitros à decisão final, consagrando o vencedor

PFL anuncia renovação de contrato com Johnny Eblen

O UFC perdeu uma nova oportunidade de reforçar seu plantel com mais uma estrela da PFL. Na última quarta-feira (3), a ‘Professional Fighters League’ anunciou a renovação de contrato com Johnny Eblen através de suas redes sociais.Desde o Bellator, o norte-americano vem sendo apontado como um dos melhores lutadores de MMA fora do UFC. Na extinta companhia, o representante da ‘American Top Team’ se tornou campeão do peso médio (até 83,9 kg) de forma invicta e, na PFL, permaneceu em destaque.