GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025

O BJJ Clubes definiu no último domingo (26), no Rio, as equipes finalistas da edição 2025. GFTeam e Nova União venceram duelos equilibrados e garantiram presença na grande decisão, marcada para o dia 7 de dezembro.Na primeira semifinal, a GFTeam superou a Ataque Duplo por 4 a 3. O confronto foi disputado ponto a ponto, com vantagem para a equipe da GFTeam nas lutas decisivas. A Ataque Duplo começou em ritmo forte, mas acabou superada pela experiência dos adversários nas últimas disputas.

A outra semifinal reuniu Nova União e Gracie Barra, em um clássico do Jiu-Jitsu nacional. Comandada por Rodrigo “Feijão”, a Nova União venceu por 4 a 2, após controlar bem as posições e neutralizar o jogo da rival. Apesar de boas atuações individuais, a Gracie Barra teve dificuldade em manter o ritmo e acabou eliminada.

A final entre GFTeam e Nova União promete confronto técnico e equilibrado entre duas das principais forças do Jiu-Jitsu brasileiro. Gracie Barra e Ataque Duplo disputarão o terceiro lugar. A premiação total do evento é de R$ 500 mil: R$ 300 mil para o campeão, R$ 150 mil para o vice e R$ 50 mil para o terceiro colocado.

Deiveson Figueiredo Sobre acidente de carro em Belém

Deiveson Figueiredo sofreu um acidente de carro na manhã desta quinta-feira (30) em Belém, capital do Pará. O veículo do lutador, que é ex-campeão dos pesos moscas (até 65,7kg.) do UFC, foi atingido por outro carro e acabou capotando, mas, segundo ele, sem ferimentos graves.

Deiveson detalhou o acidente em suas redes sociais. Segundo o lutador, ele seguia pela Rua Quintino Bocaiuva, sentido Gentil Bitencourt, quando outro veículo surgiu de uma rua secundária, a Caripuna, e atingiu o meio do seu carro. O impacto provocou o capotamento do veículo várias vezes. Ele relatou ainda que a motorista do outro carro aparentava estar em alta velocidade e possivelmente em fuga.

O ex-campeão mostrou o carro tombado no meio da rua, com vidros estilhaçados, e detalhou o estado do outro veículo envolvido. Em um segundo vídeo, o lutador exibiu o carro sendo rebocado por um guincho. Apesar da gravidade do acidente, ele agradeceu por não ter se ferido. O lutador não registrou ferimentos graves e não há informações sobre a situação da motorista do outro carro.

“Obrigado Deus. Livramento hoje e sempre”, escreveu.

Larissa Pacheco faz apelo para Dana White e sonha com retorno ao UFC

Larissa Pacheco está decidida e com um objetivo claro em mente. Na última quinta-feira (23), a brasileira foi surpreendida pela PFL e, mesmo sendo um dos principais nomes da liga, acabou cortada. Agora, sem contrato e livre no mercado, a ex-campeã da companhia pretende retornar, mas não para a última casa que a recebeu e sim para o UFC.

Em entrevista ao ‘MMA Fighting’, Larissa tornou público seu desejo de integrar a maior organização do esporte novamente. Vale destacar que a brasileira, ainda no início de carreira e com status de promessa, disputou duas lutas pelo UFC, em 2014 e 2015. Como foi derrotada por Jéssica Andrade e Germaine de Randamie, a atleta acabou cortada.

Anos depois, a paraense assinou com a PFL e fez história, mudando de patamar no esporte. Pela organização, Larissa venceu os torneios do peso leve (até 70,3 kg) e do peso pena (até 65,8 kg) e tirou a invencibilidade da rival Kayla Harrison, na trilogia. Portanto, como agora, aos 31 anos, está consolidada no MMA, a paraense garante estar preparada para dar o que falar no UFC e marcar época na empresa. “Estou focada no que preciso fazer para chegar lá. Farei tudo o que puder para voltar, porque realmente acredito que é lá que eu pertenço. Estou pronta para lutar em eventos fora do UFC também, se precisar provar para você, Dana, que estou aqui. Minha parceria com a Amanda só demonstra minha força como atleta e o quanto posso contribuir. Estou aqui. É só me chamar. Estou pronta para entrar em ação, mas se precisar provar meu valor, também estou pronta para isso. Esse é o meu objetivo de vida agora. Já conquistei muito. Agora é hora de voltar para casa”, concluiu.

PARAMOUNT E UFC AMPLIAM PARCERIA PARA A AMÉRICA LATINA

A Paramount, uma empresa da Skydance (NASDAQ: PSKY), e o UFC, a principal organização de artes marciais mistas do mundo, anunciaram, hoje, um acordo de direitos de transmissão de sete anos no qual o Paramount+ se tornará a casa exclusiva de todos os eventos do UFC na América Latina, incluindo o Brasil.A Paramount, uma empresa da Skydance (NASDAQ: PSKY), e o UFC, a principal organização de artes marciais mistas do mundo, anunciaram, hoje, um acordo de direitos de transmissão de sete anos no qual o Paramount+ se tornará a casa exclusiva de todos os eventos do UFC na América Latina, incluindo o Brasil.