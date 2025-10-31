GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025 Jorge Ulisses 31.10.25 13h39 GFTeam e Nova União fazem a final (João Baptista) O BJJ Clubes definiu no último domingo (26), no Rio, as equipes finalistas da edição 2025. GFTeam e Nova União venceram duelos equilibrados e garantiram presença na grande decisão, marcada para o dia 7 de dezembro.Na primeira semifinal, a GFTeam superou a Ataque Duplo por 4 a 3. O confronto foi disputado ponto a ponto, com vantagem para a equipe da GFTeam nas lutas decisivas. A Ataque Duplo começou em ritmo forte, mas acabou superada pela experiência dos adversários nas últimas disputas. A outra semifinal reuniu Nova União e Gracie Barra, em um clássico do Jiu-Jitsu nacional. Comandada por Rodrigo “Feijão”, a Nova União venceu por 4 a 2, após controlar bem as posições e neutralizar o jogo da rival. Apesar de boas atuações individuais, a Gracie Barra teve dificuldade em manter o ritmo e acabou eliminada. A final entre GFTeam e Nova União promete confronto técnico e equilibrado entre duas das principais forças do Jiu-Jitsu brasileiro. Gracie Barra e Ataque Duplo disputarão o terceiro lugar. A premiação total do evento é de R$ 500 mil: R$ 300 mil para o campeão, R$ 150 mil para o vice e R$ 50 mil para o terceiro colocado. Deiveson Figueiredo Sobre acidente de carro em Belém Deiveson Figueiredo sofreu um acidente de carro na manhã desta quinta-feira (30) em Belém, capital do Pará. O veículo do lutador, que é ex-campeão dos pesos moscas (até 65,7kg.) do UFC, foi atingido por outro carro e acabou capotando, mas, segundo ele, sem ferimentos graves. Deiveson detalhou o acidente em suas redes sociais. Segundo o lutador, ele seguia pela Rua Quintino Bocaiuva, sentido Gentil Bitencourt, quando outro veículo surgiu de uma rua secundária, a Caripuna, e atingiu o meio do seu carro. O impacto provocou o capotamento do veículo várias vezes. Ele relatou ainda que a motorista do outro carro aparentava estar em alta velocidade e possivelmente em fuga. O ex-campeão mostrou o carro tombado no meio da rua, com vidros estilhaçados, e detalhou o estado do outro veículo envolvido. Em um segundo vídeo, o lutador exibiu o carro sendo rebocado por um guincho. Apesar da gravidade do acidente, ele agradeceu por não ter se ferido. O lutador não registrou ferimentos graves e não há informações sobre a situação da motorista do outro carro. “Obrigado Deus. Livramento hoje e sempre”, escreveu. Larissa Pacheco faz apelo para Dana White e sonha com retorno ao UFC Larissa Pacheco está decidida e com um objetivo claro em mente. Na última quinta-feira (23), a brasileira foi surpreendida pela PFL e, mesmo sendo um dos principais nomes da liga, acabou cortada. Agora, sem contrato e livre no mercado, a ex-campeã da companhia pretende retornar, mas não para a última casa que a recebeu e sim para o UFC. Em entrevista ao ‘MMA Fighting’, Larissa tornou público seu desejo de integrar a maior organização do esporte novamente. Vale destacar que a brasileira, ainda no início de carreira e com status de promessa, disputou duas lutas pelo UFC, em 2014 e 2015. Como foi derrotada por Jéssica Andrade e Germaine de Randamie, a atleta acabou cortada. Anos depois, a paraense assinou com a PFL e fez história, mudando de patamar no esporte. Pela organização, Larissa venceu os torneios do peso leve (até 70,3 kg) e do peso pena (até 65,8 kg) e tirou a invencibilidade da rival Kayla Harrison, na trilogia. Portanto, como agora, aos 31 anos, está consolidada no MMA, a paraense garante estar preparada para dar o que falar no UFC e marcar época na empresa. “Estou focada no que preciso fazer para chegar lá. Farei tudo o que puder para voltar, porque realmente acredito que é lá que eu pertenço. Estou pronta para lutar em eventos fora do UFC também, se precisar provar para você, Dana, que estou aqui. Minha parceria com a Amanda só demonstra minha força como atleta e o quanto posso contribuir. Estou aqui. É só me chamar. Estou pronta para entrar em ação, mas se precisar provar meu valor, também estou pronta para isso. Esse é o meu objetivo de vida agora. Já conquistei muito. Agora é hora de voltar para casa”, concluiu. PARAMOUNT E UFC AMPLIAM PARCERIA PARA A AMÉRICA LATINA A Paramount, uma empresa da Skydance (NASDAQ: PSKY), e o UFC, a principal organização de artes marciais mistas do mundo, anunciaram, hoje, um acordo de direitos de transmissão de sete anos no qual o Paramount+ se tornará a casa exclusiva de todos os eventos do UFC na América Latina, incluindo o Brasil.A Paramount, uma empresa da Skydance (NASDAQ: PSKY), e o UFC, a principal organização de artes marciais mistas do mundo, anunciaram, hoje, um acordo de direitos de transmissão de sete anos no qual o Paramount+ se tornará a casa exclusiva de todos os eventos do UFC na América Latina, incluindo o Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes mma sport club jorge ulisses colunas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA Sport Club GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025 31.10.25 13h39 MMA SPORT CLUB Shooto Brasil 133 consagra Isa Araújo como nova campeã peso-átomo da organização 28.10.25 10h47 MMA Sport Club Emoções e nocautes ABCF Fight 29 agita a cidade de Parauapebas 24.10.25 10h46 MMA Sport Club Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha 17.10.25 13h28 MMA Sport Club ABCF Fight 29 agita Parauapebas com grandes disputas de cinturão 14.10.25 11h28 MMA Sport Club Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio 10.10.25 10h33 MMA Sport Club Açaí Fight Combat 13 reúne grandes nomes do MMA e agita o público em Jacundá (PA) 07.10.25 10h34 MMA Ultra BNF MMA XIV promete noite histórica de lutas em Anajás no dia 4 de outubro 03.10.25 10h32 MMA SPORT CLUB Alex Poatan promete show em revanche contra Ankalaev no UFC 320 30.09.25 16h58 Mais esportes UFC inicia 'Tour das Letras' no Rio de Janeiro 26.09.25 11h03