Superluta entre Alex Poatan e Jon Jones ganha força: Jones pede embate na Casa Branca em 2026

A possível luta entre Alex Poatan Pereira e Jon Jones está cada vez mais próxima de sair do papel. Após o desafio feito pelo brasileiro e a aceitação de Jones via Twitter, o campeão americano voltou a manifestar abertamente seu desejo pelo confronto.Em entrevista ao podcast “No Scripts”, “Bones” pediu publicamente a Dana White e ao UFC para que o duelo aconteça no card da Casa Branca, em junho de 2026.Jones destacou a visibilidade e o potencial de blockbuster do evento, ressaltando que todas as partes ganhariam com o embate.Ele também fez questão de alfinetar Poatan, lembrando que nunca foi derrotado por um lutador brasileiro em sua carreira.

"Gostaria de lutar com o Alex Pereira na Casa Branca. Acho ele incrivelmente respeitoso. Ele é um nome conhecido por todos nos Estados Unidos e no MMA. Todos sabem quem ele é. Ele é um campeão. Está na conversa dos melhores lutadores de todos os tempos. Seria um blockbuster."Apesar do entusiasmo e do aceite público de Jones, Poatan revelou ao canal "MMA Hoje" que as negociações contratuais para a superluta ainda não foram iniciadas

Alex Poatan surpreende e desafia Chimaev para uma luta de submission

O atual campeão dos meio-pesados (até 93 kg.) não se intimidou com a provocação de Khamzat Chimaev e rebateu o checheno com um desafio completamente inesperado num vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (12). Conhecido pelas credenciais na trocação, o brasileiro propôs um duelo na luta agarrada contra o recém-coroado rei da divisão dos médios “O cara fica dizendo que quer lutar comigo, ele tá longe ainda, tem que chegar. Agora, posso fazer um desafio para lutar na área dele, se ele quiser. Vamos lutar no grappling. E outra coisa, podemos lutar no UFC BJJ. Vamos fazer acontecer! Nem sei quanto vou ganhar, sei que é uma grana boa, até porque você sabe quem sou eu. E essa grana será doada 100% para caridade. Tá bom para você? Chama”

Khabib revela que não teria aposentado do MMA se o pai estivesse vivo

O ano de 2020 apresentou um acontecimento marcante no MMA, que mudou a vida de Khabib Nurmagomedov para sempre. Em junho, Abdulmanap, pai do ex-campeão do peso leve do UFC, faleceu devido a complicações causadas pela COVID-19. Abalado com a triste perda, ‘The Eagle’ anunciou sua aposentadoria do esporte em outubro da mesma temporada, para a tristeza de Dana White e de uma legião de fãs “Vi muitos rumores sobre o motivo da minha aposentadoria. Por causa disso, por causa daquilo. Acho que se meu pai ainda estivesse vivo, ele teria me feito lutar um pouco mais, porque eu tinha acabado de completar 32 anos quando parei”, disse a lenda do MMA em entrevista ao canal do ‘YouTube’ ‘s khalil’

Max Holloway confirma BMF com Charles Oliveira: “É a luta que eu quero”

A próxima luta de Charles Oliveira está praticamente definida. Após pedir a disputa do cinturão BMF do UFC contra Max Holloway, o havaiano aceitou o desafio e confirmou que é seu desejo enfrentar o brasileiro.Em entrevista a um podcast internacional, Max não fugiu da chamada e já colocou seu cinturão em jogo. A revanche contra Charles acontecerá em 2026, mas ainda sem data definida:“Essa é a luta que eu quero, essa é a luta que muita gente quer ver. Temos um histórico. Não há muitos caras agora que outros estejam considerando como possíveis candidatos ao título, e nessa lista bem curta, Charles Oliveira é um deles… uma vitória sobre outro cara do top 5 só me deixaria mais perto de uma disputa de título”.