Troca de graduação da Thai Team reúne tradição, ação social e grandes nomes do Muay Thai

A Barra da Tijuca recebeu, no último fim de semana, mais uma edição do tradicional exame anual de graduação da Thai Team, liderada pelo Mestre Phillip Lima. O evento, realizado na academia Pimenta Fight Club, mais uma vez reforçou o compromisso da equipe não apenas com o desenvolvimento técnico no muay thai, mas também com a responsabilidade social.

Ao todo, 297 atletas foram inscritos para a graduação deste ano. 263 estiveram presentes no sábado, enquanto os demais serão avaliados em uma repescagem que ainda terá sua data definida. A atividade contou com a presença de familiares, amigos e apoiadores, que acompanharam de perto o avanço dos atletas dentro da modalidade.

Como já é costume, a ação teve um forte caráter solidário. A organização promoveu a arrecadação de aproximadamente 300 kg de leite em pó, que serão destinados à Associação Semente da Vida da Cidade de Deus (ASVCDD), instituição que realiza atendimento social e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa reforça o papel transformador do esporte dentro da sociedade.

Grandes nomes da Thai Team também marcaram presença na cerimônia, entre ex-atletas e lutadores em plena atuação, como William Viana, Bruno “Korea”, Julio Cesar “Merenda”, Carlo “Marretinha”, além do ex UFC Thiago “Marreta” Santos, que veio especialmente dos Estados Unidos para prestigiar seu mestre e participar da solenidade

O clima festivo foi intensificado com distribuição de brindes e o apoio de parceiros como Raiz & Nutella, Coco Legal — que ofereceu hidratação aos participantes com a entrega de mais de 300 garrafas de água de coco — e Punch Sport, tradicional apoiadora da equipe com produtos e suporte à prática esportiva.

Um dos momentos mais marcantes do dia foi a homenagem especial a Thiago “Marreta”, que recebeu o título de Mestre em Muay Thai — uma reverência à sua trajetória de sucesso internacional e à lealdade construída ao longo de sua carreira junto à Thai Team. Sob fortes aplausos, o lutador agradeceu o reconhecimento, visivelmente emocionado.

Jungle Fight e Bope firmam ação conjunta com foco em transformação social por meio do esporte

O presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, esteve nesta quinta-feira (13) na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais, em Laranjeiras, zona sul do Rio. A visita, que contou com a presença do presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, e da Legião da Boa Vontade (LBV), teve como objetivo fortalecer ações sociais ligadas às artes marciais e à promoção de oportunidades para jovens de comunidades.

“A nossa polícia é feita de heróis”, afirmou Wallid. “Eles colocam a vida em risco para defender a sociedade. Sempre falamos que o Brasil tem os melhores lutadores e o melhor jiu-jitsu do mundo, mas precisamos nos orgulhar da melhor polícia do mundo também. É uma enorme satisfação estar aqui hoje”.

Corbage reforçou a visão de que o trabalho policial vai além do combate. “A gente dá a nossa vida em prol das pessoas. A gente trabalha não pelo que está à frente, mas para proteger quem está na nossa retaguarda”.

Hazenclever Cançado enalteceu o papel dos policiais na sociedade. “Esses heróis colocam a vida em risco para proteger a nossa vida. Enquanto estamos em casa com nossas famílias, eles estão na rua colocando o peito e a vida para defender a gente”.

A programação contou com um seminário de defesa pessoal conduzido por Wallid e pelo sargento Felipe Felinto, faixa-preta de Francisco “Toco” Albuquerque, também da escola Carlson Gracie. Eles demonstraram técnicas de combate corpo a corpo para policiais em formação. Vale destacar que Felinto teve acesso ao jiu-jitsu graças a uma bolsa no início da carreira. Hoje ele é instrutor do Bope. “Os valores que aprendemos no jiu-jitsu são os mesmos que seguimos aqui dentro do Batalhão”, afirmou.

Dana White abre o jogo e coloca Islam Makhachev como possível ‘GOAT’ após domínio no UFC 322

Dana White acredita que Islam Makhachev pode, em breve, entrar de vez na conversa sobre o maior lutador de todos os tempos. Após abandonar o cinturão dos leves (até 70,3 kg), o russo recebeu a oportunidade de disputar o título dos meio-médios (até 77 kg) no UFC 322, realizado no último sábado (15). Em cinco rounds de domínio absoluto, Makhachev fez Jack Della Maddalena parecer um adversário acessível, o que chamou a atenção do presidente da organização.

Na coletiva pós-evento, Dana White destacou que, embora a luta não tenha sido a mais empolgante da história, o controle total apresentado por Islam Makhachev reforça a ideia de que o atleta está cada vez mais próximo de ser considerado um dos maiores da modalidade.“Não foi a luta pelo título mais empolgante que você vai ver, mas vou te dizer uma coisa: foi domínio completo e, dependendo do que fizermos a seguir com ele e do que está acontecendo, esse cara está caminhando para entrar na conversa de GOAT”, disse Dana White.

Jake Paul enfrenta ex-campeão Anthony Joshua em dezembro

A ‘Most Valuable Promotions‘ oficializou, nesta segunda-feira, um dos anúncios mais inesperados do boxe recente: Jake Paul enfrentará Anthony Joshua no dia 19 de dezembro, em duelo profissional peso-pesado transmitido globalmente pela Netflix. O confronto será realizado no Kaseya Center, em Miami, e está programado para oito rounds.