Shooto Brasil 134 encerra temporada com disputa inédita de cinturão na Upper Arena

O Shooto Brasil realiza no dia 05 de dezembro de 2025, na Upper Arena, no Rio de Janeiro, sua última edição do ano. O evento marca o encerramento da temporada com um card eletrizante e a inédita disputa do cinturão da categoria super moscas (até 59 kg).

A luta principal coloca frente a frente dois talentos de diferentes regiões do país. Representando o Amazonas, Francisco “Preto do Bhorel”, natural de Anori, chega embalado por vitória sobre Adriano Oliveira em sua última participação. Seu apelido nasceu no Bhorel Combat Championship, evento de sua cidade natal onde ganhou destaque após uma grande atuação.

Do outro lado estará o acreano Paulo Victor “Menor CZS”, atleta da Nova União e uma das maiores promessas da nova geração. O apelido “CZS” refere-se à abreviação de sua cidade natal, Cruzeiro do Sul (AC). Com apenas 22 anos, soma finalizações e nocautes rápidos, sendo oito deles ainda no primeiro round. No Shooto, vem de duas vitórias avassaladoras, ambas por nocaute.

No co-main event, o experiente John “Macapá”, com passagem por UFC, Bellator e ACA, retorna ao cage aos 39 anos para mais um desafio no maior evento do país. Ele enfrenta Rogério “Garotão”, atleta de 32 anos, com longa trajetória no cenário nacional e internacional.

O card principal também traz o retorno de Paula Bittencourt, nome expressivo do MMA brasileiro, com histórico no Bellator MMA e Invicta FC. Ela chega embalada por vitória e enfrenta Jaqueline “Jaque 3D”, que também vem de resultado positivo e promete um duelo equilibrado.

A transmissão do card principal será realizada ao vivo pelo UFC Fight Pass, a partir das 20h, enquanto o card preliminar poderá ser acompanhado nas redes sociais do Shooto Brasil (YouTube e Facebook).

SHOOTO BRASIL 134

Data: 05/12/2025

Local: Upper Arena – Rio de Janeiro

CARD PRINCIPAL

Francisco Flávio de O. da Silva x Paulo Victor Santos da Silva – – Até 59 kg (Disputa de Cinturão)

Rogério da Silva Sobrinho x Micael Isaías Braga – 65.7 kg

Luis Eduardo de Paula Carneiro x Matheus de Souza Malta – 77.1 kg

Rogério Ferreira Furtado x John Cláudio Teixeira da Conceição – 65.7 kg

Giuliany Singred Oliveira Perêa x adversária a definir – 65.7 kg

Jaqueline Ferreira Cavalcanti do Prado x Paula Cristina dos Santos Silva – 47.6 kg

Leonardo de Carvalho Araújo x Enderson Brasil – 70.3 kg

CARD PRELIMINAR

Jorge Alcebíades da Silva Neto x Gabriel dos Santos Brito – 56.7 kg

Lucas Bernardino da Silva x Pedro Henrique Araújo Campos – 70.3 kg

Endri Alexandre Simão x Gabriel Ramos Carneiro – 61.2 kg

Leandro Santos da Silva x Cleyton Nunes da Silva – Até 63 kg

Carlos Satiro da Silva x João Portel Fernandes Roque – 61.2 kg

Marcos Vinícius dos Santos da Cruz x Maxsuel Barros Azevedo

Paramout e UFC anunciam evento de estréia

A Paramount e o UFC, anunciaram hoje seu primeiro evento ao vivo, dando início a uma parceria histórica que terá o Paramount+ como a casa exclusiva dos eventos do UFC nos Estados Unidos e na América Latina. No sábado, 24 de janeiro, os fãs poderão assistir ao UFC 324, o primeiro de 13 grandes eventos numerados programados para 2026.

O UFC 324 será liderado por duas lutas de título. Na luta principal, duas superestrelas do peso-leve colidem quando o ex-campeão interino dos leves e ex-detentor do título BMF, Justin Gaethje, enfrenta o favorito dos fãs Paddy “The Baddy” Pimblett Na luta co-principal, a integrante do Hall da Fama do UFC e ex-campeã peso-galo e peso-pena do UFC, Amanda Nunes, retorna ao Octógono após três anos para desafiar a campeã Kayla Harrison pelo cinturão peso-galo do UFC

Topuria confirma pausa na carreira

Ilia Topuria decidiu dar uma pausa temporária na carreira, mas garante que não pretende atrapalhar o ritmo da divisão dos leves. Após vencer Charles do Bronx e conquistar o cinturão da categoria até 70,3kg, o espanhol alimentou grande expectativa entre os fãs sobre seu próximo passo. No entanto, tudo indica que os seguidores de ‘El Matador’ terão de aguardar um pouco mais para vê-lo novamente no octógono “Não vou lutar no primeiro trimestre do ano que vem. Estou passando por um momento difícil na minha vida pessoal. Quero focar nos meus filhos e resolver essa situação o quanto antes.”, escreveu Topuria.

Outboxing Fight Night - Primeira Edição

O Outboxing Fight Night 2, marcado para 6 de dezembro, em Rio Claro, São Paulo, chega com um card principal que promete agitar o cenário nacional do Boxe. São três grandes atrações: uma revanche eletrizante pelo título brasileiro dos penas, uma disputa de cinturão feminino entre dois nomes de peso e um duelo internacional valendo o título latino-americano da WBO.Essas e outras seis lutas que compõe o card, vale citar, terão transmissão ao vivo no YouTube @outboxing.official, em um formato inovador que mescla o espetáculo esportivo com expressões artísticas e culturais.