Emoções e nocautes ABCF Fight 29 agita a cidade de Parauapebas Jorge Ulisses 24.10.25 10h46 Emoções e nocautes ABCF Fight 29 agita a cidade de Parauapebas (Divulgação) O público do Ginásio Poliesportivo de Parauapebas viveu uma noite de pura adrenalina no ultimo dia 18 de outubro. O ABCF Fight 29, um dos eventos de MMA mais tradicionais da região, uma das maiores estruturas do Brasil e América Latina sacudiu a cidade com um card eletrizante, repleto de nocautes rápidos, finalizações e disputas de cinturão que definiram novos campeões e consagram novos talentos.Com mais de duas décadas de história, o ABCF Fight mais uma vez reafirmou sua vocação como um celeiro de revelações do esporte, promovendo confrontos de alto nível técnico entre atletas experientes e grandes promessas. CARD PRINCIPAL: EMOÇÃO E CINTURÕES EM JOGO A reta final do evento reservou as grandes emoções da noite, com as Super Lutas e as aguardadas Disputas de Cinturão: Super Luta Brasil x Argentina: Em um combate equilibrado que se estendeu por cinco rounds, O brasileiro Romero Reis, natural de sta Luzia do Pará garantiu a vitória sobre Maximiliano Perez , natural de Buenos Aires na Argentina, por decisão unânime dos juízes laterais. Disputa de Cinturão (Decisão Dividida): A rivalidade entre Emerson Oliveira "Sinistro" e Lucas Andrade foi levada ao limite. Após cinco rounds intensos, a balança pendeu para Sinistro, que se sagrou campeão na decisão dos árbitros laterais. O Nocaute Espetacular (Disputa de Cinturão): O ápice da noite veio no último combate. Alan da Silva "Abacaxi" demonstrou seu poder de fogo e defendeu seu Cinturão ao vencer seu desafiante Francisco Vieira "Gudda" por Nocaute Técnico. O desfecho foi dramático, ocorrendo a 04:59 do primeiro round, em um final de assalto que incendiou o ginásio. NOITE DE DESFECHOS RÁPIDOS NO CARD PRELIMINAR O card preliminar foi marcado pela alta taxa de finalizações e nocautes técnicos (TKO), garantindo que a adrenalina começasse cedo: Frank Walesson "Mão de Pedra" fez jus ao apelido, vencendo Wenziomar Santos "Scorpion" por TKO a 01:34 do 1º round. Sivaldo Alves "Formigão" também não deu chances ao rival, despachando Ruan Cardoso "Carrasco" por TKO a 01:40 do 1º round. Carlos Rafael "Goiano" exibiu sua técnica no grappling, finalizando Lucas Vinicius com uma Guilhotina a 01:17 do 1º round. José Mendes garantiu sua vitória por TKO sobre Wellington Oliveira "Noturno" aos 0:44 do 2º round. Cícero José "Taykan" levou a melhor sobre Francisco Junior "Madruguinha" por intervenção médica aos 02:15 do 2º round. Marcos Felipe "Ippo" demonstrou o poder do jiu-jítsu, finalizando Carlos Manoel "Azulão" com um eficiente Armlock aos 02:47 do 2º round. Erick Jhonathan nocauteou tecnicamente Franklin Silva "Pezão" aos 04:31 do 2º round. O evento contou com o apoio essencial da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), e de diversos patrocinadores e parceiros locais. A realização desta edição foi possibilitada pela parceria através do termo de fomento 005/2025, entre o IDDECRV e a Prefeitura de Parauapebas, reafirmando o compromisso da gestão municipal em incentivar o esporte, promover inclusão, saúde e cidadania na região Família Gracie celebra 100 anos do Jiu-Jitsu com evento histórico no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro será palco de um momento histórico para o esporte mundial. No dia 25 de outubro de 2025, a família Gracie, maior clã de lutadores da história, realizará a celebração dos 100 anos do Jiu-Jitsu. O evento acontecerá no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, reunindo familiares, alunos, amigos e admiradores da arte suave em um fim de semana inesquecível. Jungle Fight 141 define os campeões do Fight do Milhão no Ibirapuera Está chegando a hora da grande decisão do Fight do Milhão. No próximo dia 25 de outubro, o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, será palco das finais do torneio promovido pelo Jungle Fight. O evento chega à sua edição 141 e vai coroar os campeões dos GPs masculino e feminino, que juntos concorrem a uma premiação inédita de R$ 1 milhão. No GP peso leve (70kg), a final reedita um confronto entre o paulista Marcelo Medeiros e o amazonense Arcângelo Anjo. Os dois se enfrentaram em abril do ano passado, em uma luta marcada pela virada de Arcângelo, que sobreviveu a um knockdown no primeiro round e finalizou o rival com um mata-leão no segundo.Para chegar à final, Medeiros superou Bruno Sarrada por decisão dividida na estreia e avançou à decisão após a desclassificação de Carlos Mistoca, que o atingiu no olho aos 33 segundos de luta. Já Arcângelo Anjo foi dominante em sua trajetória: venceu Eliwelton Tourinho por decisão unânime na primeira fase e finalizou Cleiton Morais com uma chave de joelho na semifinal. Entre as mulheres, o GP peso-mosca (57kg) coloca frente a frente duas representantes do Rio de Janeiro. Brena Cardozo chega à final embalada por duas vitórias convincentes, contra Nagila Goku e Queila Braga, ambas por decisão unânime. Sua rival, Leidiane Fernandes, trilhou um caminho mais dramático até a decisão. Enfrentou duas vezes a mesma adversária, Yasmin Guimarães. No primeiro duelo, perdeu por decisão dividida. Ganhou nova chance na semifinal após Layze Cerqueira não bater o peso, e, desta vez, venceu Yasmin por decisão dividida. Joe Rogan se empolga com possível duelo entre Poatan e Jones Joe Rogan não escondeu o entusiasmo ao comentar a possibilidade de Alex Poatan enfrentar Jon Jones no octógono do UFC.Durante uma edição recente de seu podcast, Joe Rogan classificou a luta como algo sem precedentes. Segundo ele, o confronto colocaria frente a frente o maior lutador de todos os tempos e o striker mais letal da atualidade — uma combinação que, em sua visão, tornaria o duelo “a maior luta da história da humanidade”. “Jon Jones contra Alex Pereira seria a maior luta da história da humanidade. O confronto, você tem o maior de todos os tempos, Jon Jones, e, possivelmente, o striker mais destrutivo que já competiu. Ninguém é como aquele cara! Poatan?”, exaltou Rogan. Larissa Pacheco fora do PFL A PFL chocou o mundo do MMA nesta quinta-feira (23). De forma surpreendente, a organização anunciou que Larissa Pacheco, bicampeã e um dos principais nomes da liga, está dispensada, ou seja, livre do seu contrato. Portanto, agora, a paraense está livre no mercado e se torna um reforço e tanto para as demais organizações dos esportes de combate. Pela PFL, Larissa mudou de patamar na carreira, vencendo os torneios do peso leve e do peso pena em 2022 e 2023, respectivamente. Além disso, a atleta impôs a primeira e única derrota de Kayla Harrison na modalidade, depois de perder duas lutas para a mesma.No anúncio oficial do rompimento, a ‘Professional Fighters League’ agradeceu a lutadora pelos serviços prestados e desejou o melhor para a continuidade de sua carreira. Larissa estava na companhia desde 2019 e lutou pela última vez em outubro de 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes mma sport club colunas jorge ulisses COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA Sport Club Emoções e nocautes ABCF Fight 29 agita a cidade de Parauapebas 24.10.25 10h46 MMA Sport Club Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha 17.10.25 13h28 MMA Sport Club ABCF Fight 29 agita Parauapebas com grandes disputas de cinturão 14.10.25 11h28 MMA Sport Club Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio 10.10.25 10h33 MMA Sport Club Açaí Fight Combat 13 reúne grandes nomes do MMA e agita o público em Jacundá (PA) 07.10.25 10h34 MMA Ultra BNF MMA XIV promete noite histórica de lutas em Anajás no dia 4 de outubro 03.10.25 10h32 MMA SPORT CLUB Alex Poatan promete show em revanche contra Ankalaev no UFC 320 30.09.25 16h58 Mais esportes UFC inicia 'Tour das Letras' no Rio de Janeiro 26.09.25 11h03 Jorge Ulisses Shooto Brasil 132, Wildemar Negueba mantém cinturão 23.09.25 10h30 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19