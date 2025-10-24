Emoções e nocautes ABCF Fight 29 agita a cidade de Parauapebas

O público do Ginásio Poliesportivo de Parauapebas viveu uma noite de pura adrenalina no ultimo dia 18 de outubro. O ABCF Fight 29, um dos eventos de MMA mais tradicionais da região, uma das maiores estruturas do Brasil e América Latina sacudiu a cidade com um card eletrizante, repleto de nocautes rápidos, finalizações e disputas de cinturão que definiram novos campeões e consagram novos talentos.Com mais de duas décadas de história, o ABCF Fight mais uma vez reafirmou sua vocação como um celeiro de revelações do esporte, promovendo confrontos de alto nível técnico entre atletas experientes e grandes promessas.

CARD PRINCIPAL: EMOÇÃO E CINTURÕES EM JOGO

A reta final do evento reservou as grandes emoções da noite, com as Super Lutas e as aguardadas Disputas de Cinturão:

Super Luta Brasil x Argentina: Em um combate equilibrado que se estendeu por cinco rounds, O brasileiro Romero Reis, natural de sta Luzia do Pará garantiu a vitória sobre Maximiliano Perez , natural de Buenos Aires na Argentina, por decisão unânime dos juízes laterais.

Disputa de Cinturão (Decisão Dividida): A rivalidade entre Emerson Oliveira "Sinistro" e Lucas Andrade foi levada ao limite. Após cinco rounds intensos, a balança pendeu para Sinistro, que se sagrou campeão na decisão dos árbitros laterais.

O Nocaute Espetacular (Disputa de Cinturão): O ápice da noite veio no último combate. Alan da Silva "Abacaxi" demonstrou seu poder de fogo e defendeu seu Cinturão ao vencer seu desafiante Francisco Vieira "Gudda" por Nocaute Técnico. O desfecho foi dramático, ocorrendo a 04:59 do primeiro round, em um final de assalto que incendiou o ginásio.

NOITE DE DESFECHOS RÁPIDOS NO CARD PRELIMINAR

O card preliminar foi marcado pela alta taxa de finalizações e nocautes técnicos (TKO), garantindo que a adrenalina começasse cedo:

Frank Walesson "Mão de Pedra" fez jus ao apelido, vencendo Wenziomar Santos "Scorpion" por TKO a 01:34 do 1º round.

Sivaldo Alves "Formigão" também não deu chances ao rival, despachando Ruan Cardoso "Carrasco" por TKO a 01:40 do 1º round.

Carlos Rafael "Goiano" exibiu sua técnica no grappling, finalizando Lucas Vinicius com uma Guilhotina a 01:17 do 1º round.

José Mendes garantiu sua vitória por TKO sobre Wellington Oliveira "Noturno" aos 0:44 do 2º round.

Cícero José "Taykan" levou a melhor sobre Francisco Junior "Madruguinha" por intervenção médica aos 02:15 do 2º round.

Marcos Felipe "Ippo" demonstrou o poder do jiu-jítsu, finalizando Carlos Manoel "Azulão" com um eficiente Armlock aos 02:47 do 2º round.

Erick Jhonathan nocauteou tecnicamente Franklin Silva "Pezão" aos 04:31 do 2º round.

O evento contou com o apoio essencial da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), e de diversos patrocinadores e parceiros locais. A realização desta edição foi possibilitada pela parceria através do termo de fomento 005/2025, entre o IDDECRV e a Prefeitura de Parauapebas, reafirmando o compromisso da gestão municipal em incentivar o esporte, promover inclusão, saúde e cidadania na região

Família Gracie celebra 100 anos do Jiu-Jitsu com evento histórico no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro será palco de um momento histórico para o esporte mundial. No dia 25 de outubro de 2025, a família Gracie, maior clã de lutadores da história, realizará a celebração dos 100 anos do Jiu-Jitsu. O evento acontecerá no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, reunindo familiares, alunos, amigos e admiradores da arte suave em um fim de semana inesquecível.

Jungle Fight 141 define os campeões do Fight do Milhão no Ibirapuera

Está chegando a hora da grande decisão do Fight do Milhão. No próximo dia 25 de outubro, o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, será palco das finais do torneio promovido pelo Jungle Fight. O evento chega à sua edição 141 e vai coroar os campeões dos GPs masculino e feminino, que juntos concorrem a uma premiação inédita de R$ 1 milhão.

No GP peso leve (70kg), a final reedita um confronto entre o paulista Marcelo Medeiros e o amazonense Arcângelo Anjo. Os dois se enfrentaram em abril do ano passado, em uma luta marcada pela virada de Arcângelo, que sobreviveu a um knockdown no primeiro round e finalizou o rival com um mata-leão no segundo.Para chegar à final, Medeiros superou Bruno Sarrada por decisão dividida na estreia e avançou à decisão após a desclassificação de Carlos Mistoca, que o atingiu no olho aos 33 segundos de luta. Já Arcângelo Anjo foi dominante em sua trajetória: venceu Eliwelton Tourinho por decisão unânime na primeira fase e finalizou Cleiton Morais com uma chave de joelho na semifinal.

Entre as mulheres, o GP peso-mosca (57kg) coloca frente a frente duas representantes do Rio de Janeiro. Brena Cardozo chega à final embalada por duas vitórias convincentes, contra Nagila Goku e Queila Braga, ambas por decisão unânime.

Sua rival, Leidiane Fernandes, trilhou um caminho mais dramático até a decisão. Enfrentou duas vezes a mesma adversária, Yasmin Guimarães. No primeiro duelo, perdeu por decisão dividida. Ganhou nova chance na semifinal após Layze Cerqueira não bater o peso, e, desta vez, venceu Yasmin por decisão dividida.

Joe Rogan se empolga com possível duelo entre Poatan e Jones

Joe Rogan não escondeu o entusiasmo ao comentar a possibilidade de Alex Poatan enfrentar Jon Jones no octógono do UFC.Durante uma edição recente de seu podcast, Joe Rogan classificou a luta como algo sem precedentes. Segundo ele, o confronto colocaria frente a frente o maior lutador de todos os tempos e o striker mais letal da atualidade — uma combinação que, em sua visão, tornaria o duelo “a maior luta da história da humanidade”.

“Jon Jones contra Alex Pereira seria a maior luta da história da humanidade. O confronto, você tem o maior de todos os tempos, Jon Jones, e, possivelmente, o striker mais destrutivo que já competiu. Ninguém é como aquele cara! Poatan?”, exaltou Rogan.

Larissa Pacheco fora do PFL

A PFL chocou o mundo do MMA nesta quinta-feira (23). De forma surpreendente, a organização anunciou que Larissa Pacheco, bicampeã e um dos principais nomes da liga, está dispensada, ou seja, livre do seu contrato.

Portanto, agora, a paraense está livre no mercado e se torna um reforço e tanto para as demais organizações dos esportes de combate. Pela PFL, Larissa mudou de patamar na carreira, vencendo os torneios do peso leve e do peso pena em 2022 e 2023, respectivamente. Além disso, a atleta impôs a primeira e única derrota de Kayla Harrison na modalidade, depois de perder duas lutas para a mesma.No anúncio oficial do rompimento, a ‘Professional Fighters League’ agradeceu a lutadora pelos serviços prestados e desejou o melhor para a continuidade de sua carreira. Larissa estava na companhia desde 2019 e lutou pela última vez em outubro de 2024.