Ediana "Mel Pitbull" Brilha e Conquista o Cinturão Mosca no Kondzilla Fight Night 3

Jorge Ulisses
12.11.25 14h55

O município de Bujaru, no Pará, foi palco de uma noite eletrizante de MMA no último dia 08 de novembro. O Kondzilla Fight Night 3 agitou o Ginásio Miguel Bernardo da Costa-Bujaru-PA, coroando novos talentos e entregando combates de tirar o fôlego.

O grande destaque da noite ficou por conta da Luta Principal feminina pelo Cinturão Peso-Mosca. A atleta paraense Ediana Silva, a "Mel Pitbull" (Benevides-PA), demonstrou toda a sua técnica e poder de finalização ao enfrentar Aida Maira "Maira Zumbi" (Murinin-PA). Com uma performance avassaladora, Mel Pitbull não deu chances para sua adversária. No primeiro round, aos 2 minutos e 30 segundos, Ediana aplicou um justíssimo mata-leão, forçando a desistência de Maira Zumbi e garantindo a vitória por finalização. Com o resultado, a "Mel Pitbull" se consagra como a nova detentora do cinturão da categoria.

Adriano "Imperador" finaliza Alessandro Albuquerque

O futuro já chegou. Na noite deste sábado (8), na Arena Hall, em Brasília (DF), Adriano "Imperador" Sousa venceu Alessandro Albuquerque por finalização (triângulo) aos 1min55s do 1º round, no duelo principal do Future MMA 16, e se tornou o novo campeão peso-mosca (até 57 kg) da organização. Invicto, o prodígio de 18 anos, que completou a maioridade em setembro, soma agora sete vitórias consecutivas, sendo seis por finalização e uma por nocaute.

Ex-campeão do UFC 'apaga' estrela de TV

A trajetória de Andrei Arlovski no UFC tenha acabado, o Pitbull está longe de abandonar os esportes de combate. Aos 46 anos, o ex-campeão dos pesados do UFC (até 120,2 kg.) estreou com vitória no evento 'Misfits Boxing' no último domingo (9), ao nocautear o astro da TV norte-americana Kelz Dyke no quarto round. Este foi o terceiro triunfo seguido do bielorrusso desde a não-renovação com o Ultimate em junho do ano passado.

Rizin FF anuncia megaevento com 6 disputas de título em dezembro

O Rizin FF, uma das maiores companhias do esporte, anunciou que irá realizar seu tradicional show de fim de ano, mais precisamente no dia 31 de dezembro, na clássica 'Saitama Super Arena', no Japão, que promete ser especial. O megaevento conta com seis disputas de cinturão e a estreia de um veterano. Os títulos que estarão em jogo são do peso super átomo (até 49 kg), mosca (até 57 kg), galo (até 61,2 kg), pena (até 65,8 kg), leve (até 70,3 kg) e pesado (até 120,2 kg). Inclusive, Ryan Bader, ex-lutador do UFC e campeão do Bellator, vai fazer sua estreia no Rizin.

Godofredo Pepey morre aos 38 anos em prisão nos EUA

O MMA deu adeus a mais um profissional. Ex-lutador do UFC, Godofredo Castro morreu, aos 38 anos, nos Estados Unidos. A notícia foi divulgada pelo jornalista Leo Guimarães, no último domingo (9), e confirmada por Gaudênio Santiago, advogado da esposa de Pepey.

Shannon Clark supera Beatriz Consuli e mantém cinturão mundial no LFA 221

A canadense Shannon Clark manteve o cinturão mundial peso-mosca do LFA ao vencer a brasileira Beatriz Consuli por decisão unânime na luta principal do LFA 221, realizado nesta sexta-feira (7), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.