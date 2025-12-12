Pará vs Minas Gerais no Jungle Fight 143

O maior evento de MMA da América Latina coloca frente a frente Joelson Pantoja e Mateus Fidelis na disputa da categoria 70kg.O cage do Jungle Fight vai tremer! A capital paulista se prepara para receber a edição 143 do maior evento de MMA da América Latina, que acontece neste sábado, 13 de dezembro. A noite promete ser eletrizante com uma rivalidade interestadual que vai pegar fogo na arena.

Paraense Elicardo "Cobra" Enfrenta Ex-UFC Khusein Askhabov na Áustria

O estado do Pará terá um representante em destaque no cenário internacional do MMA neste sábado, dia 13 de Dezembro de 2025. O experiente lutador Elicardo "Cobra" Pinheiro (16-10-1) viaja até Viena, Áustria, para encarar o perigoso russo Khusein Askhabov (23-1) no card principal do Vendetta Fight Nights 48 (VFN 48).Natural de Salvaterra, Elicardo Pinheiro, de 39 anos, é um veterano do MMA com 27 lutas profissionais em seu cartel. Conhecido por sua força e capacidade de finalização, o "Cobra" tem um impressionante percentual de 87,5% de vitórias por via rápida.

Amanda Lemos encara Gillian Robertson no UFC Vegas 112

A paraense Amanda Lemos, ex-desafiante ao cinturão peso-palha (até 52,1kg), está de volta ao octógono neste sábado (13) para um confronto crucial contra a especialista em jiu-jítsu Gillian Robertson no card preliminar do UFC Vegas 112. O evento, que acontece no UFC Apex em Las Vegas, encerra o calendário do Ultimate em 2025 e conta com uma forte presença brasileira.

Cris Cyborg mira título mundial de boxe quando se aposentar do MMA

A multicampeã no MMA está se despedindo da modalidade, porém, não pretende pendurar, mas sim trocar de luvas. Cyborg falou em entrevista que, após aposentadoria, vai buscar um título mundial no boxe. A lutadora de 40 anos retorna ao octógono neste sábado (13) contra Sara Collins pelo título peso pena feminino no PFL Lyon, na França.

Em entrevista ao ‘talkSPORT.com’, Cris Cyborg revelou que não está totalmente satisfeita com os títulos mundiais de MMA que conquistou em cinco organizações diferentes. A lutadora vai competir para tentar um título mundial de boxe quando se aposentar das artes marciais mistas no próximo ano.“Tenho este ano, o próximo e depois vou me aposentar. Mas eu amo meu trabalho. Eu amo trabalhar, então isso me motiva todos os dias e sou muito grato aos fãs que me apoiaram durante esses 20 anos da minha carreira. Eu sempre gosto de treinar, mas (é bom) quando você tem uma luta para treinar de forma diferente e eu realmente amo boxe. Fiz minha primeira luta em 2022 e agora parei. Quando terminar minha carreira no MMA, começarei a treinar boxe, aprendendo, e gostaria de encerrar minha carreira tentando lutar por um título mundial de boxe. Sei que são muitas coisas para pensar, mas é uma delas que me motiva todas as manhãs a treinar. Estou focada agora na Sara Collins, mas depois disso, com certeza, vou voltar ao boxe”, disse Cris Cyborg em entrevista ao ‘talkSPORT.com’.

Robson "Strike" Moraes Conquista o Cinturão do Cage Masters FC 5

lutador paraense Robson "Strike" Moraes Barroso (13-2) representante da Roxo Strike Team fez história e consolidou sua ascensão no cenário nacional ao conquistar o cinturão de sua categoria no Cage Masters FC 5.Rbson entrou no cage determinado a levar o título para casa e não deu chances ao seu adversário, o lutador baiano João AmarantemA vitória veio por Nocaute Técnico (TKO) aos 0:44 segundos do 2º Round. Robson Moraes demonstrou precisão e potência, garantindo o triunfo de forma incontestável e conquistando o cinturão da categoria Meio-Médio (até 77 Kg)

Jungle Fight 143 terá duas disputas de cinturão em São Paulo

O Jungle Fight 143, que encerra a temporada do maior evento de MMA da América Latina, será realizado no próximo dia 13, em São Paulo, com duas disputas de cinturão. A Globo transmite ao vivo logo após o programa Altas Horas. Sportv e canal Combate exibem o card completo a partir das 20h, no horário de Brasília.

Confira abaixo o card completo:

Jungle Fight 143

São Paulo, SP

Sábado, 13 de dezembro de 2025

61 kg: Tiago Pereira (MA) x Davi Almeida (SP)

57 kg: Wagner Reis (MG) x João Carvalho (BA)

66 kg: Jonathan Caetano (RJ) x Murilo Bento (SP)

74 kg: Leandro Silva (SP) x Lucas Dias (RJ)

70 kg: Joelson Pantoja (PA) x Mateus Fidelis (MG)

77 kg: Guilherme Almeida (MG) x Guilherme Trindade (RS)

57 kg: Diego Rojas (PER) x Gabriel Rickson Lopes (MT-BRA)

52 kg: Fernanda Alada (SP) x Regiane Martins (MG)

120kg: Leonardo Genuino (SP) x Aladarque Cardoso (PB)

57 kg: Willians Nogueira (SP) x Guilherme Alves (SP)

61 kg: Gabriel Nicolucci (SP) x David Nogueira (VEN)

61 kg: Nathalia Pletz (RJ) x Kristiany Carvalho (SP)

57kg: Dilermando Lima (PA) x Douglas Feitosa (SP)

70 kg: Luan Pereira (SP) x Rodrigo Ramos (SP)

68 kg: Victor Moraes (SP) x Johnatan Brito (SP)