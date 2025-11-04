Campeão do UFC, Alex Poatan ‘fica pequeno’ ao lado de Zlatan Ibrahimovic Jorge Ulisses 04.11.25 10h50 Campeão do UFC, Alex Poatan ‘fica pequeno’ ao lado de Zlatan Ibrahimovic (Divulgação) Acostumado a ser reconhecido como um dos atletas com a estrutura física mais imponente do plantel de lutadores do UFC, o brasileiro Alex Pereira encontrou um rival à altura, só que vindo de fora do mundo das lutas. Na Itália, onde cumpre compromissos comerciais, ‘Poatan’ se encontrou com o astro do futebol Zlatan Ibrahimovic e ‘ficou pequeno’ ao lado do ex-jogador sueco.O encontro entre as estrelas do esporte ocorreu no gramado do estádio San Siro, em Milão (ITA), onde Alex Poatan e o restante de sua comitiva assistiram à vitória do AC Milan sobre o AS Roma, por 1 a 0, pela 10ª rodada da Serie A, o campeonato italiano de futebol. Surpreendentemente, ao ficar frente a frente com o ex-jogador e atual dirigente do Milan, o campeão meio-pesado (93 kg) do UFC – de 1.93m de altura e mais de 100 kg fora de competição – pareceu ser bem menor do que ‘Ibra’, que é listado oficialmente com 1.95m. Apesar de ter se dedicado profissionalmente ao futebol, Zlatan Ibrahimovic possui uma relação estreita com as artes marciais. Prova disso é que o ex-atacante da seleção da Suécia – que passou por clubes como Ajax, Juventus, Inter de Milão, Milan, PSG, Manchester United, Barcelona, entre outros – ostenta uma faixa-preta no taekwondo, modalidade com a qual teve seu primeiro contato ainda na infância. Lutador é demitido do UFC após suspeitas de manipulação A trajetória de Isaac Dulgarian na maior organização de MMA do mundo chegou ao fim após derrota do norte-americano para Yadier Del Valle no último sábado (1). No entanto, de acordo com o jornalista Ariel Helwani, uma brusca mudança nas cotações do duelo nas casas de apostas está por trás da demissão do lutador. Dulgarian era franco favorito desde o anúncio do confronto e foi finalizado ainda no primeiro round com um mata-leão, confirmando a mudança nas odds, inclusive o momento no qual o embate iria se encerrar. Allan Puro Osso finaliza Cody Durden No UFC Vegas 110, realizado neste sábado (1), em Las Vegas (EUA), o brasileiro Allan Nascimento, conhecido como ‘Puro Osso’, manteve sua boa fase ao vencer o norte-americano Cody Durden por finalização no segundo round. Com o resultado, o atleta da ‘Chute Boxe Diego Lima’ alcança sua quarta vitória consecutiva Sacha Bali vence Davi Brito no FMS 7 Sacha Bali venceu Davi Brito na co-luta principal do Fight Music Show 7, neste sábado (1º), em São Paulo (SP). O ator mostrou intensidade desde o primeiro round e dominou todo o combate para conseguir a vitória por decisão unânime.Os três juízes deram placar de 59-55 para o ator. Antônio Malvado conquista seu primeiro título no poker Antônio Trócoli volta ao octógono no próximo dia 6 de dezembro, para encarar Mansur Abdul-Malik, pelo card do UFC 323, em Las Vegas (EUA). Enquanto isso, o lutador baiano também investe na sua outra carreira: a de jogador de poker.o último domingo (2), em Balneário Camboriú (SC), Antônio Malvado venceu o título do 'Turbo 500' do KSOP GGPoker South America e, de quebra, levou para casa o prêmio em dinheiro no valor de R$ 11,4 mil. 