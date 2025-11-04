Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right MMA Sport Club chevron right

MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Campeão do UFC, Alex Poatan ‘fica pequeno’ ao lado de Zlatan Ibrahimovic

Jorge Ulisses
fonte

Campeão do UFC, Alex Poatan ‘fica pequeno’ ao lado de Zlatan Ibrahimovic (Divulgação)

Acostumado a ser reconhecido como um dos atletas com a estrutura física mais imponente do plantel de lutadores do UFC, o brasileiro Alex Pereira encontrou um rival à altura, só que vindo de fora do mundo das lutas. Na Itália, onde cumpre compromissos comerciais, ‘Poatan’ se encontrou com o astro do futebol Zlatan Ibrahimovic e ‘ficou pequeno’ ao lado do ex-jogador sueco.O encontro entre as estrelas do esporte ocorreu no gramado do estádio San Siro, em Milão (ITA), onde Alex Poatan e o restante de sua comitiva assistiram à vitória do AC Milan sobre o AS Roma, por 1 a 0, pela 10ª rodada da Serie A, o campeonato italiano de futebol. Surpreendentemente, ao ficar frente a frente com o ex-jogador e atual dirigente do Milan, o campeão meio-pesado (93 kg) do UFC – de 1.93m de altura e mais de 100 kg fora de competição – pareceu ser bem menor do que ‘Ibra’, que é listado oficialmente com 1.95m.

Apesar de ter se dedicado profissionalmente ao futebol, Zlatan Ibrahimovic possui uma relação estreita com as artes marciais. Prova disso é que o ex-atacante da seleção da Suécia – que passou por clubes como Ajax, Juventus, Inter de Milão, Milan, PSG, Manchester United, Barcelona, entre outros – ostenta uma faixa-preta no taekwondo, modalidade com a qual teve seu primeiro contato ainda na infância.

Lutador é demitido do UFC após suspeitas de manipulação

A trajetória de Isaac Dulgarian na maior organização de MMA do mundo chegou ao fim após derrota do norte-americano para Yadier Del Valle no último sábado (1). No entanto, de acordo com o jornalista Ariel Helwani, uma brusca mudança nas cotações do duelo nas casas de apostas está por trás da demissão do lutador. Dulgarian era franco favorito desde o anúncio do confronto e foi finalizado ainda no primeiro round com um mata-leão, confirmando a mudança nas odds, inclusive o momento no qual o embate iria se encerrar.

Allan Puro Osso finaliza Cody Durden

No UFC Vegas 110, realizado neste sábado (1), em Las Vegas (EUA), o brasileiro Allan Nascimento, conhecido como ‘Puro Osso’, manteve sua boa fase ao vencer o norte-americano Cody Durden por finalização no segundo round. Com o resultado, o atleta da ‘Chute Boxe Diego Lima’ alcança sua quarta vitória consecutiva

Sacha Bali  vence Davi Brito no FMS 7

Sacha Bali venceu Davi Brito na co-luta principal do Fight Music Show 7, neste sábado (1º), em São Paulo (SP). O ator mostrou intensidade desde o primeiro round e dominou todo o combate para conseguir a vitória por decisão unânime.Os três juízes deram placar de 59-55 para o ator.

Antônio Malvado conquista seu primeiro título no poker

Antônio Trócoli volta ao octógono no próximo dia 6 de dezembro, para encarar Mansur Abdul-Malik, pelo card do UFC 323, em Las Vegas (EUA). Enquanto isso, o lutador baiano também investe na sua outra carreira: a de jogador de poker.o último domingo (2), em Balneário Camboriú (SC), Antônio Malvado venceu o título do ‘Turbo 500’ do KSOP GGPoker South America e, de quebra, levou para casa o prêmio em dinheiro no valor de R$ 11,4 mil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

mma

mma sport club

jorge ulisses

colunas
MMA Sport Club
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MMA Sport Club

MMA Sport Club

Campeão do UFC, Alex Poatan ‘fica pequeno’ ao lado de Zlatan Ibrahimovic

04.11.25 10h50

MMA Sport Club

GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025

31.10.25 13h39

MMA SPORT CLUB

Shooto Brasil 133 consagra Isa Araújo como nova campeã peso-átomo da organização

28.10.25 10h47

MMA Sport Club

Emoções e nocautes ABCF Fight 29 agita a cidade de Parauapebas

24.10.25 10h46

MMA Sport Club

Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha

17.10.25 13h28

MMA Sport Club

ABCF Fight 29 agita Parauapebas com grandes disputas de cinturão

14.10.25 11h28

MMA Sport Club

Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio

10.10.25 10h33

MMA Sport Club

Açaí Fight Combat 13 reúne grandes nomes do MMA e agita o público em Jacundá (PA)

07.10.25 10h34

MMA

Ultra BNF MMA XIV promete noite histórica de lutas em Anajás no dia 4 de outubro

03.10.25 10h32

MMA SPORT CLUB

Alex Poatan promete show em revanche contra Ankalaev no UFC 320

30.09.25 16h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda