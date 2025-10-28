Shooto Brasil 133 consagra Isa Araújo como nova campeã peso-átomo da organização

Com a bandeira do Brasil nas costas e o apoio da torcida, Isa mostrou logo no início que não estava ali para deixar dúvidas. Impondo seu ritmo desde os primeiros segundos, a lutadora aplicou uma sequência de fortes golpes que levaram a adversária ao solo, forçando o árbitro João Cláudio a encerrar o confronto ainda no primeiro round. A vitória por TKO garantiu a Isa Araújo o cinturão e consolidou seu nome como um dos grandes destaques do MMA nacional.No co-main event, Giuliany Perea manteve a mesma intensidade e não deu chances à manauara Fabiana Luz, vencendo também por TKO no primeiro round.

Na luta disputada do card principal, Carlos Veras superou Marcello Phellyp na luta mais equilibrada da noite. Após três rounds de trocação intensa e domínio alternado, os juízes laterais decretaram a vitória de Veras por decisão dividida.

Shooto Brasil 133 – Pareja vs. Araújo

24 de outubro de 2025 – Upper Arena, Rio de Janeiro (RJ)

Isabella Araújo venceu Júlia Pareja por TKO (socos)

Giulliany Perea Vieira venceu Fabiana Luz por TKO (socos)

Carlos Veras venceu Marcello Phellyp por decisão dividida

Cristian Torres venceu Ciro Rodrigues por TKO (chute na perna e socos)

Derick Garcia Borges venceu Klinger Pinheiro Ferreira por finalização (mata-leão)

Denis da Cruz venceu Juan Pablo Oliveira por TKO (socos)

Thiago Habib venceu Samuel Rodrigues por TKO (cotoveladas)

Aldo Pereira Aguiar venceu Marcos Bruno Almeida por decisão unânime

Emerson Santos venceu Higor Matos por finalização (guilhotina)

Mackenzie Dern vence Virna Jandiroba no UFC 321

O Brasil está no topo do MMA novamente. Neste sábado (25), em Abu Dhabi (EAU), Mackenzie Dern fez história no UFC 321. Na luta do Co Main Event do evento, a atleta venceu Virna Jandiroba por decisão unânime e conquistou o cinturão vago peso palha (até 52,2 Kg). Dessa forma, a especialista em jiu-jitsu se tornou a quarta campeã brasileira na história da maior organização do esporte.Ao final de cinco rounds de cinco minutos, Mackenzie Dern foi apontada como a vencedora do embate contra Virna Jandiroba por decisão unânime (48-47, 48-47, 49-45).Agora, Mackenzie passa a integrar o seleto grupo composto por Amanda Nunes, Cris Cyborg e Jéssica Andrade. Além disso, a lutadora se tornou a primeira mulher a ser campeã mundial de jiu-jitsu, pelo ADCC, e do UFC. Portanto, Dern igualou o feito histórico de Fabrício Werdum, que protagonizou a façanha em 2015.

Tom Aspinall e Ciryl Gane luta termina sem resultado

O confronto entre Tom Aspinall e Ciryl Gane terminou da forma mais frustrante possível no UFC 321, realizado neste sábado (25), em Abu Dhabi. Ainda no primeiro round, quando o campeão e o desafiante tentavam impor seus estilos de luta, o francês acertou uma dedada que obrigou o árbitro a interromper o duelo, decretando a luta como sem resultado.

Fight do Milhão: Leidiane Fernandes nocauteia no 3° round e conquista título

Leidiane Fernandes é a campeã do Fight do Milhão. Neste sábado (25), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, Fernandes enfrentou Brena Cardozo na final do GP na categoria peso-mosca e levou o cinturão e o prêmio de R$ 500 mil para casa ao aplicar um nocaute técnico aos 3min45s do 3° round

PARAMOUNT E UFC AMPLIAM PARCERIA PARA A AMÉRICA LATINA

A Paramount, uma empresa da Skydance (NASDAQ: PSKY), e o UFC, a principal organização de artes marciais mistas do mundo, anunciaram, hoje, um acordo de direitos de transmissão de sete anos no qual o Paramount+ se tornará a casa exclusiva de todos os eventos do UFC na América Latina, incluindo o Brasil.

Este acordo amplia a histórica parceria de direitos de transmissão anunciada em agosto passado, na qual o Paramount+ se tornará a casa exclusiva de todos os eventos do UFC, nos Estados Unidos, a partir de 2026.“A aliança com a Paramount já tem sido incrível e, simplesmente, continua crescendo e melhorando”, disse Dana White, Presidente e CEO do UFC. “Agora, estamos expandindo para novos territórios, como a América Latina, e isso vai continuar crescendo. Isso mostra o quão agressivos eles são neste negócio e eu adoro isso. Mal posso esperar para continuar trabalhando junto e construir a próxima geração de talentos ao redor do mundo.”