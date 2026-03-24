João “The Diamond” conquista cinturão dos penas do Shooto Brasil

O Shooto Brasil 135, realizado no dia 20 de março de 2026, na Upper Arena, no Rio de Janeiro, teve como principal destaque a conquista do cinturão peso-pena (65,7 kg) por João Vitor “The Diamond”, que venceu José Wallace “Itália” por nocaute técnico no terceiro round. Na luta principal da noite, João Vitor apresentou superioridade técnica ao longo do combate, controlando as ações desde os primeiros minutos. Ainda no primeiro round, o atleta esteve próximo de encerrar a luta, mas Wallace resistiu até o soar do gongo. Nos rounds seguintes, João manteve o ritmo e, nos segundos finais da terceira parcial, definiu o confronto com uma sequência de golpes no solo, obrigando a interrupção do árbitro e garantindo o título da divisão.

Entre os destaques do card principal, Lana Karine conquistou sua segunda vitória consecutiva na organização ao finalizar Natacha Lima com um mata-leão no segundo round, após um combate de alta intensidade. Outro duelo equilibrado foi protagonizado por Breno Ribeiro Rangel e o argentino Leandro Antunez. Após três rounds disputados, Rangel levou a melhor na decisão unânime dos juízes.

Outro destaque do evento foi a vitória de Mateo Pereira sobre o striker Lucas Caldas. Em duelo válido pela divisão dos leves, Pereira adotou uma estratégia baseada no controle de solo ao longo dos três rounds, neutralizando as ações ofensivas do adversário e garantindo o triunfo na decisão dos juízes. Caldas retornava ao cage do Shooto após participação no Dana White’s Contender Series em 2025. O evento contou ainda com uma série de combates que movimentaram diferentes categorias, marcando a primeira edição da organização em 2026, com previsão de outras sete edições ao longo do ano.

Resultados

João Vitor Oliveira venceu Wallace de Macedo – nocaute técnico (socos), R3

Mário Piazzon venceu André Vieira – decisão unânime, R3

Mateo Pereira venceu Lucas Caldas – decisão unânime, R3

Victor Gabriel venceu Ronald Alves – finalização (mata-leão), R2

Walber dos Anjos venceu Douglas Machado – decisão unânime, R3

Breno Ribeiro Rangel venceu Leandro Antunez – decisão unânime, R3

Lana Karine venceu Natacha Lima – finalização (mata-leão), R2

Matheus Alves venceu Juan Pablo Leon – nocaute (soco), R3

Alexandre Aragão Oliveira venceu Alex Conceição – decisão unânime, R3

Antônio Souza Jr. venceu Daniel Ferreira da Silva – decisão unânime, R3

Vitor Enrico da Silva Rondon venceu Vitor Cosme Pires de Souza – finalização (triângulo de braço), R2

Jungle Fight 147: Alan Adler conquista cinturão peso-pena

Diante de um ginásio lotado e em clima de caldeirão, em Magé, na Baixada Fluminense, o Jungle Fight 147, realizado neste sábado (21/3), consagrou o mineiro Alan Adler como novo campeão peso-pena. Embalado pela energia das arquibancadas, o jovem de 21 anos impôs seu ritmo, venceu Anderson Garça por nocaute técnico no terceiro round e manteve a invencibilidade no MMA profissional. A edição também levantou a bandeira contra os maus-tratos aos animais. O Jungle Fight retorna já no próximo sábado, com a edição 148, na Mercado Livre Arena Pacaembu, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Combate.

Confira abaixo todos os resultados do evento:

Jungle Fight 147

Magé, RJ

21 de março de 2026

Alan Adler venceu Anderson Leal por nocaute técnico aos 3min04s do R3

Lucas Corvo venceu Mateus Silveira por finalização aos 3min02s do R1

Jorge Bueno venceu Uaslen Oliveira por nocaute técnico aos 4min55s do R1

Diogo Aranha venceu Gabriel Talentinho por decisão unânime (triplo 28-27)

Ivan Santos venceu Leandro Mesquita após desistência aos 4min52s do R1

Cecília Pereira venceu Sabrina de Souza por decisão unânime (30-26, 30-26 e 29-27)

Pedro Mascote venceu Gabriel Rickson Lopes por finalização aos 3min35s do R2

Rayra Ferreira venceu Maria Eduarda Oliveira por nocaute técnico aos 2min27s do R3

Thales Rugal venceu Kauã Cristian por nocaute técnico aos 3min47s do R2

Michael Silva venceu Gabriel “PQD” por nocaute técnico aos 3min32s do R3

Cauê Seraphin venceu Gustavo Mendes por nocaute técnico aos 2min08s do R1

Michael Page vence Sam Patterson em luta morna no UFC Londres

Um dos grandes astros do MMA britânico, Michael ‘Venom’ Page somou mais uma vitória ao seu currículo neste sábado (21). Pelo card principal do UFC Londres, ‘MVP’ superou, por pontos, o compatriota Sam ‘The Future’ Patterson, em combate válido pela divisão dos meio-médios (77 kg). Apesar da grande expectativa sobre o confronto, a falta de ações contundentes durante a maior parte dos três rounds disputados deixou o público presente na ‘The O2 Arena’ decepcionado. Mesmo sob as vaias dos fãs, Michael Page garantiu sua terceira vitória consecutiva e, mais importante, defendeu com sucesso sua posição no top 15 dos meio-médios.

Future MMA 17 consagra novos campeões e agita Brasília em abertura de temporada histórica

O Future MMA inaugurou o seu calendário de 2026 em grande estilo neste sábado (21), transformando a Arena Hall, em Brasília (DF), no epicentro do cenário nacional de lutas. Com três disputas de cinturão, a 17ª edição do evento reafirmou o seu papel estratégico como a principal vitrine para os talentos que buscam o topo do mundo das artes marciais mistas.

O Novo Rei dos Médios

No combate principal da noite, Douglas ‘Blade’ e Gabriel ‘Kurumim’ protagonizaram um duelo de alta intensidade pelo título dos pesos-médios (até 84 kg). Após uma trocação franca que empolgou o público brasiliense, Blade definiu a fatura na metade do segundo round com um cruzado fulminante, conquistando o nocaute e o cinturão da categoria. Com o triunfo, o lutador da Astra Fight Team soma agora sete vitórias na carreira.

“Dana, Mick, Hunter, olhem para mim. Eu quero a minha oportunidade. O campeão está aqui, estou pronto”, declarou Blade, enviando um recado direto aos recrutadores do UFC logo após a vitória.

Queda do Favorito e Festa Local

A maior surpresa da noite veio com Anderson Xavier, representante da equipe ‘Cerrado MMA’. Lutando em casa, Xavier quebrou a banca ao dominar o até então invicto Adriano ‘Imperador’. Através de um jogo de ground and pound implacável, o brasiliense anulou o ex-campeão dos moscas e garantiu a vitória por decisão unânime, tornando-se o novo detentor do cinturão dos pesos-galos (até 61 kg).

“Meu adversário estava invicto e senti medo de lutar com ele, mas confiei no propósito de Deus. Sabia que nem dois caras contra mim me venceriam. Sei que vou chegar longe e me tornarei atleta do UFC”, afirmou Anderson.

Nocaute Amargo nos Moscas

Na disputa pelo título vago dos moscas (até 57 kg), Marcel Adur demonstrou uma performance técnica impecável ao nocautear Mateus Glória ainda no primeiro round. No entanto, por não ter atingido o peso limite da categoria na pesagem oficial, Adur não pôde levar o cinturão para casa, que permanece vago. O atleta assumiu a responsabilidade e pediu desculpas publicamente, prometendo uma performance ainda mais contundente em sua próxima oportunidade.

“Peço desculpas ao meu adversário por não ter atingido o limite exato da categoria. Reconheço a importância desse detalhe e assumo a responsabilidade. Na próxima disputa, estarei no peso e entregarei uma performance ainda mais contundente, porque comigo no cage é sempre sinônimo de espetáculo”, disse Marcel.

Resultados Oficiais – Future MMA 17

CARD PRINCIPAL

Douglas ‘Blade’ venceu Gabriel ‘Kurumim’ por nocaute no 2° round

Anderson Xavier venceu Adriano ‘Imperador’ por decisão unânime

Marcel Adur venceu Mateus Glória por nocaute no 1° round

Felipe Rosa venceu Robson Guerreiro por nocaute no 1° round

Cristian ‘Toquinho’ venceu Weberth Silva por decisão dividida

CARD PRELIMINAR

Diorran Alexandre venceu William ‘Azedo’ por nocaute no 1° round

Jorge Fábio Cordeiro venceu Hiury Rodrigues por finalização (mata-leão) no 1° round

Leandro Torres venceu Ayslan Rodrigues por finalização (triângulo) no 1° round

Vinícius ‘The Blessed’ Santos venceu Kenede Gomes por nocaute no 2° round

Jon Jones revela proposta recebida para lutar na Casa Branca

Ex-campeão peso-pesado do UFC, Jon Jones trouxe a público alguns detalhes do processo de negociação com o Ultimate para sua possível participação no evento na Casa Branca, em 14 de junho. Respondendo a um fã sobre a possibilidade de enfrentar Alex Poatan, "Bones" afirmou que estava se preparando e recebeu uma proposta de 15 milhões de dólares (quase 80 milhões de reais na cotação atual), porém não concordou com o valor e resolveu ficar fora do card.