Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC

O octógono mais famoso do mundo será palco de um momento histórico para o MMA paraense. Melquizael Costa, conhecido como "The Dalmatian", sobe ao octógono neste sábado para enfrentar o top 10 da categoria, Arnold Allen, na luta principal do UFC Fight Night 276 (Vegas 117), direto do UFC Apex, em Nevada.Natural de Porto de Moz, Melquizael vive a melhor fase de sua carreira. O paraense chega para o confronto embalado por uma sequência devastadora de 6 vitórias seguidas dentro da organização, um feito que o catapultou de promessa a realidade no peso-pena (66 kg).

O "Dálmata" se tornou um dos lutadores mais ativos do UFC. Desde que desceu para sua categoria de origem, ele permanece invicto, provando que sua força e velocidade são diferenciais no peso-pena.Do outro lado do cage estará o britânico Arnold Allen. Um lutador extremamente técnico e resiliente, Allen é um teste de fogo para as pretensões do brasileiro. O inglês busca recuperação após combates duros contra a elite da divisão, mas sabe que uma vitória sobre o paraense é essencial para se manter na rota do cinturão.

Evento brasileiro de Jiu-Jitsu entre agentes de segurança faz sucesso no Cazaquistão

O empresário catarinense Juliano Ninja retornou ao Brasil após cumprir uma missão oficial no Cazaquistão, onde participou de uma série de reuniões estratégicas voltadas à expansão internacional do evento Tactical Combat. A viagem aconteceu a convite do deputado cazaque Nursultan Orynbassarov, que acompanha o trabalho desenvolvido pela organização e atua na promoção do Jiu-Jitsu brasileiro na Ásia Central.

Durante a agenda na capital Astana, Juliano Ninja se reuniu no Ministério da Defesa com o vice-ministro Darkhan Akhmediyev e com o presidente da comissão de Desportos do Exército, coronel Arman Arbeuov. O encontro teve como principal pauta a implantação do Tactical Combat no país e o desenvolvimento de um programa de parceria em formato Master Class de Jiu-Jitsu para as forças armadas locais. O projeto prevê o intercâmbio entre policiais e militares campeões do evento, que compartilharão técnicas de combate sob coordenação do dirigente brasileiro: “Vamos ampliar laços de camaradagem, trocar experiências e técnicas de combate a nível institucional. Este é o nosso lema: ser forte pra ser útil”, afirmou Ninja.

Com três décadas dedicadas ao Jiu-Jitsu, o fundador do Tactical Combat destacou o simbolismo da missão internacional e o crescimento da modalidade fora do Brasil: “O Jiu-Jitsu, na minha opinião, é a melhor ferramenta de transformação social do ser humano, e pode ser usado tanto para melhorar a vida do cidadão comum quanto a vida do militar. Após trinta anos de dedicação, o Jiu-Jitsu retornou todo esse meu investimento”, declarou.

Segundo o empresário, a aproximação com o deputado Nursultan surgiu a partir da identificação entre os propósitos defendidos pelas duas partes: “Ele acompanha nosso trabalho há algum tempo e viu que fazemos exatamente aquilo que ele também defende: valorização das forças policiais e militares através do esporte. Ou seja, unimos propósitos”.

O crescimento do Jiu-Jitsu na Ásia Central e a tradição de esportes de combate na região também foram pontos destacados por Juliano Ninja: “O Tactical Combat é uma competição diferenciada, pois colocamos guerreiros de verdade para lutar, e isso é um reflexo da cultura brasileira. O Cazaquistão tem uma tradição guerreira muito forte e uma grande admiração pela cultura brasileira, por isso o evento vem sendo tão bem recebido por lá”, explicou.

Além das reuniões institucionais, o empresário visitou projetos sociais com aulas para crianças, reforçando o caráter social desenvolvido pela organização: “Somos a única competição que executou cinco ações sociais, desde arrecadação de alimentos até doação de um fuzil para a Polícia Militar. Isso prova que a jornada de um guerreiro vai além do tatame”, destacou.

A missão também avançou nas negociações para a realização de uma edição oficial do Tactical Combat no Cazaquistão, projeto que já está em andamento e pode marcar a chegada definitiva do evento à Ásia Central: “A viagem foi para formalizar a execução de uma edição do Tactical Combat no Cazaquistão, que deve ser colocada no calendário de atividades do país”, revelou.

Durante a visita, Juliano Ninja ainda entregou uma carta de intenções diplomáticas da prefeita de Balneário Camboriú (SC), Juliana Pavan, às autoridades cazaques: “A prefeita demonstrou interesse em divulgar Balneário Camboriú na Ásia Central e receber atletas e autoridades em seu gabinete”, contou o empresário. Já a prefeita ressaltou a conexão entre esporte e segurança pública na cidade catarinense: “O esporte Jiu-Jitsu e o alto nível de segurança pública de nossa cidade já fazem parte da nossa cultura local. Precisamos divulgar cada vez mais para o mundo o que Balneário Camboriú tem de melhor”.

Jungle Fight anuncia elenco do GP feminino

Após o sucesso na abertura do torneio masculino do Fight do Milhão, que lotou o Ginásio do Ibirapuera, o Jungle Fight confirmou as atletas que disputarão o GP feminino de 2026. A competição será na divisão dos palhas (até 52 kg) e terá início no dia 23 de maio, durante o Jungle Fight 150, no Ginásio Pelezão, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Globo, além dos canais Sportv e Combate.

Oito lutadoras participam da disputa pelo prêmio de meio milhão de reais, valor equivalente ao pago ao campeão do torneio masculino. Estão no card Nágila Goku e Bianca Sattelmayer, representando São Paulo; Yasmin Guimarães, Isabella Araújo e Day Monster, do Rio de Janeiro; Fabrizia Ketlinn, de Goiás; Erianny Castaneda, venezuelana radicada em Roraima; e a uruguaia Xiomara Piriz.

Os confrontos da primeira fase foram definidos da seguinte forma:

52 kg: Nágila Goku (SP) x Fabrizia Ketlinn Rodrigues Silva (GO)

52 kg: Xiomara Piriz (URU) x Day Monster (RJ)

52 kg: Isabella Araújo “Isa” (RJ) x Bianca Sattelmayer (SP)

52 kg: Yasmin Guimarães (RJ) x Erianny Castaneda (RR)

Charles do Bronx mira retorno e dispara contra críticos: "MMA é para quem pensa"

Em entrevista recente ao site CasinoHawks, o ex-campeão peso-leve do UFC, Charles Oliveira, abriu o jogo sobre seu futuro na organização, comentou as críticas ao seu estilo de luta e analisou o cenário atual do MMA, incluindo possíveis superlutas contra Conor McGregor e Nate Diaz.

O Próximo Passo Título ou BMF?

Charles vive um momento de observação. Após sua última apresentação, o brasileiro afirmou estar "em cima do muro", esperando as definições das lutas de junho para planejar seu retorno, que deve ocorrer entre agosto e setembro.

UFC em São Paulo O lutador expressou o desejo de defender o cinturão BMF (Baddest Motherf*er) em solo brasileiro. "Defender o BMF em São Paulo seria algo gigante", revelou. Alvos no Radar: Embora nomes como Arman Tsarukyan, Nate Diaz e Conor McGregor circulem na internet, Charles é categórico: "Eu estou em busca de um título". No entanto, ele se diz um "empregado da Zuffa" e lutará contra quem o UFC designar.

Resposta aos Críticos e "Estratégia de Videogame"

Um dos pontos altos da entrevista foi o desabafo de Charles sobre as críticas recebidas por sua performance estratégica na vitória pelo título BMF contra Max Holloway. "Como vocês querem que eu lute? É igual videogame? Hoje o MMA é pro cara que pensa, pro cara que estudou, pro cara malandro. Todas as vezes que eu fugi da estratégia, eu perdi."

Charles rebateu os comentários de que a luta teria sido "chata" por usar o Jiu-Jítsu, afirmando que o público muitas vezes critica tanto a derrota por nocaute quanto a vitória técnica no chão.

Superlutas: McGregor e Nate Diaz

Sobre um possível confronto com Conor McGregor, do Bronx é cético quanto à realização do combate, acreditando que o irlandês evita o risco: "O Conor sabe do meu poder de fogo de mão e do meu Jiu-Jítsu. Ele não cairia para dentro para se arriscar a ser finalizado".

Já sobre Nate Diaz, que recentemente criticou o brasileiro em podcasts, Charles foi direto: "Tanto em pé quanto no chão, eu sou dez vezes na frente dele. Posso nocautear ou finalizar".

Análises Técnicas: Topuria e Poatan.

O brasileiro também analisou os grandes nomes do momento:

Ilia Topuria Charles vê um confronto 50/50 entre Topuria e Islam Makhachev, destacando que o espanhol-georgiano pode fazer história ao buscar cinturões em três categorias.

Alex Poatan: Para Charles, a "mão de pedra" de Poatan é o fator decisivo nos pesos-pesados. "Qualquer cara que trocar porrada com o Poatan e ele conectar a mão, vai cair".

Bate-bola: MMA e Futebol

Torcedor declarado do Corinthians, Charles brincou sobre quem do mundo do futebol levaria para o octógono: Para sair na "porrada": Felipe Melo. "É um dos caras que eu acho mais zica, é brigador. Esse pode ser lutador de verdade". Para treinar: Memphis Depay. "O jeito dele de encarar, de colocar pressão... ele desmonta os caras só na encarada".

Polyana Viana, a "Dama de Ferro", busca redenção e nocaute no UFC 276 em Las Vegas

O esquadrão paraense no UFC ganha um reforço de peso neste sábado. Polyana Viana, uma das lutadoras mais populares da divisão peso-palha (52 kg), está pronta para retornar ao caminho das vitórias. Ela enfrenta a estreante Alice Ardelean em um duelo que promete agitar as lutas preliminares no UFC Apex.

Conhecida pelo apelido "Dama de Ferro", Polyana é famosa por seu estilo "vencer ou perder", raramente deixando suas lutas nas mãos dos juízes. Com um jogo de solo afiado e mãos pesadas, a paraense de 33 anos busca reafirmar sua posição em uma das categorias mais disputadas do UFC