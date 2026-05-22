Anajás se prepara para receber o Marajó Fight Combat no dia 30 de maio

A cidade de Anajás se transformará no epicentro das artes marciais mistas na região norte neste sábado, dia 30 de maio, com a realização da primeira edição do Marajó Fight Combat. Apelidado como “O Maior Combate de MMA do Marajó”, o evento promete sacudir a estrutura do Ginásio Suzirley Nogueira a partir das 20h, reunindo os principais talentos locais e grandes promessas do esporte paraense em um card recheado de rivalidades.Representando Anajás estarão os atletas Didico Marreta, Paulo Borrachinha, Robert Histon, Ronald Figueiredo, Ícaro Kauê, John Eder, Emerson Uchôa e Alejandro Martins, que terão pela frente grandes nomes do MMA regional.

Na luta principal da noite (Main Event), válida pela categoria até 57kg, o confronto de alta voltagem fica por conta de Didico Marreta, de Anajás, contra Alessandro Cobra, do Amapá, dois atletas conhecidos pela agressividade e pela busca constante pelo nocaute.O segundo duelo mais aguardado, o Co-Main Event, também agita a divisão dos palhas com o embate eletrizante entre Paulo Borrachinha, de Anajás, e Poatan, do Amapá.

Além das disputas principais, o octógono em Anajás vai ferver com uma sequência de combates eletrizantes no card, trazendo os duelos entre Igor Major, de Breves, e Felipe Pit Bull, de Breves; Robert Histon, de Anajás, contra Luan Ferreira, de Breves; Ronald Figueiredo, de Anajás, encarando Felipe Vilhena, de Breves; e Ícaro Kauê, de Anajás, medindo forças com Eduardo Silva, de Afuá.O evento conta ainda com os confrontos de John Eder, de Anajás, contra Alan Pereira, de Breves; Emerson Uchôa, de Anajás, enfrentando Carlos Henrique, de Breves; e Alejandro Martins, de Anajás, fechando a lista de desafios da noite diante de Daniel Pezão, de Breves.

Com o apoio expressivo do comércio local e do prefeito Vivaldo Mendes, a expectativa da organização é de casa cheia e uma atmosfera digna dos grandes shows internacionais, consolidando definitivamente a Ilha do Marajó no mapa das grandes organizações de MMA do país.Organizadores: Cleyton Costa, Branco lutador e Preto lutador.

Marajó Fight Combat 1

* Didico Marreta (Anajás) vs. Alessandro Cobra (Amapá)

* Paulo Borrachinha (Anajás) vs. Poatan (Amapá)

* Igor Major (Breves) vs. Felipe Pit Bull (Breves)

* Robert Histon (Anajás) vs. Luan Ferreira (Breves)

* Ronald Figueiredo (Anajás) vs. Felipe Vilhena (Breves)

* Ícaro Kauê (Anajás) vs. Eduardo Silva (Afuá)

* John Eder (Anajás) vs. Alan Pereira (Breves)

* Emerson Uchôa (Anajás) vs. Carlos Henrique (Breves)

* Alejandro Martins (Anajás) vs. Daniel Pezão (Breves)

Jungle Fight anuncia elenco do GP feminino

Após o sucesso na abertura do torneio masculino do Fight do Milhão, que lotou o Ginásio do Ibirapuera, o Jungle Fight confirmou as atletas que disputarão o GP feminino de 2026. A competição será na divisão dos palhas (até 52 kg) e terá início no dia 23 de maio, durante o Jungle Fight 150, no Ginásio Pelezão, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Globo, além dos canais Sportv e Combate.Oito lutadoras de MMA participam da disputa pelo prêmio de meio milhão de reais, valor equivalente ao pago ao campeão do torneio masculino. Estão no card Nágila Goku e Bianca Sattelmayer, representando São Paulo; Yasmin Guimarães, Isabella Araújo e Day Monster, do Rio de Janeiro; Fabrizia Ketlinn, de Goiás; Erianny Castaneda, venezuelana radicada em Roraima; e a uruguaia Xiomara Piriz.

Pluto Tv e UFC Lançam canal

A Pluto TV anuncia o lançamento de um novo canal dedicado exclusivamente ao universo do UFC no Brasil. Disponível gratuitamente na plataforma de streaming, o canal oferece aos fãs brasileiros uma programação 24 horas por dia com lutas históricas, momentos icônicos, documentários, bastidores e conteúdos especiais ligados ao MMA.

Mauricio Ruffy faz treino à la ‘Karatê Kid’ com Lyoto Machida

Fora da equipe Fighting Nerds, Mauricio Ruffy segue em busca de novos aprendizados. Escalado para enfrentar Michael Chandler no card do UFC Casa Branca, marcado para o dia 14 de junho, o brasileiro realiza seu camp nos Estados Unidos e passou pela academia de Lyoto Machida, na Flórida, para aprimorar sua técnica.Em vídeo publicado nas redes sociais, Ruffy aparece treinando golpes em um makiwara sob os olhares atentos de Lyoto. Nas imagens, Ruffy executa socos no equipamento tradicional do karatê e elogia o método ao ex-campeão, referência na modalidade dentro do UFC.

Deiveson Figueiredo lidera UFC China em busca de reabilitação contra o dono da casa Song Yadong

O UFC desembarca em solo asiático no fim deste mês com uma missão de peso para o Brasil. O paraense Deiveson Figueiredo, ex-campeão dos pesos-moscas, subirá ao octógono no dia 30 de maio para liderar o UFC Fight Night, na espetacular Galaxy Arena, em Macau, na China. O "Deus da Guerra" terá pela frente o atleta local e sensação chinesa, Song Yadong, atual número 5 do ranking dos pesos-galos (até 61,2 kg).