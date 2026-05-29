WOCS 63 agita o Rio de Janeiro com promessa de grandes combates; Paraense é destaque

O bicho vai pegar na Cidade Maravilhosa! O Watch Out Combat Show (WOCS), um dos eventos de MMA mais tradicionais e respeitados do Brasil, já tem data e local definidos para a sua edição de número 63. O palco do espetáculo será o Oasis Clube, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que promete receber um público caloroso para uma noite de muita adrenalina e finalizações.

Entre os grandes destaques da noite, os holofotes se voltam para o peso-leve paraense Thiago Hayne, popularmente conhecido como "Tico". Nascido no Pará e atualmente lapidando seu jogo na prestigiada equipe TFT (Tata Fight Team) no Rio de Janeiro, o lutador chega para o evento focado em dar show e subir mais um degrau em sua carreira profissional.Com um estilo agressivo e versátil, Thiago "Tico" ostenta um cartel respeitável no MMA profissional, somando 10 vitórias e 6 derrotas. O atleta, que já carimbou passagens vitoriosas por outros grandes eventos do cenário nacional como o Spartacus MMA, entra no cage do WOCS com a missão de representar o Norte do país e fazer valer o peso do Boxe e do Jiu-Jitsu paraense.

"O público pode esperar a agressividade de sempre. O Pará tem uma tradição forte de casca-grossas e o WOCS é o cenário perfeito para mostrar que estou pronto para desafios cada vez maiores", projeta o staff do atleta.

Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" em ação no UFC Macau

O retorno do paraense Deiveson Figueiredo ao octógono já tem cenário, data e um oponente de altíssimo nível. O "Deus da Guerra", natural de Soure, na Ilha do Marajó, será a grande atração brasileira no UFC Macau, na China, onde fará a luta principal da noite contra o ídolo local Song Yadong. O confronto promete ser uma verdadeira guerra na categoria dos pesos-galos (até 61,2 kg) e é crucial para recolocar o ex-campeão na rota direta rumo ao topo da divisão.

Glover Teixeira e Maurício Shogun se enfrentam em duelo de Boxe no Spaten Fight Night 3

O mundo das artes marciais parou com o anúncio de um dos confrontos mais aguardados e nostálgicos da história dos esportes de combate no Brasil. Duas lendas vivas do MMA e ex-campeões mundiais dos meio-pesados do UFC, Glover Teixeira e Maurício "Shogun" Rua, vão finalmente colidir. O palco do encontro inédito será o ringue de boxe da terceira edição do Spaten Fight Night, que acontecerá no dia 29 de agosto, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Embora tenham dominado a mesma categoria e marcado época na mesma geração de ouro do MMA, os caminhos de Shogun e Glover nunca haviam se cruzado oficialmente dentro de uma arena. Agora, os veteranos deixam as quedas e os chutes de lado para resolver as diferenças na "nobre arte".