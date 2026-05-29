WOCS 63 agita o Rio de Janeiro com promessa de grandes combates; Paraense é destaque Jorge Ulisses 29.05.26 10h38 WOCS 63 agita o Rio de Janeiro com promessa de grandes combates (Divulgação) O bicho vai pegar na Cidade Maravilhosa! O Watch Out Combat Show (WOCS), um dos eventos de MMA mais tradicionais e respeitados do Brasil, já tem data e local definidos para a sua edição de número 63. O palco do espetáculo será o Oasis Clube, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que promete receber um público caloroso para uma noite de muita adrenalina e finalizações. Entre os grandes destaques da noite, os holofotes se voltam para o peso-leve paraense Thiago Hayne, popularmente conhecido como "Tico". Nascido no Pará e atualmente lapidando seu jogo na prestigiada equipe TFT (Tata Fight Team) no Rio de Janeiro, o lutador chega para o evento focado em dar show e subir mais um degrau em sua carreira profissional.Com um estilo agressivo e versátil, Thiago "Tico" ostenta um cartel respeitável no MMA profissional, somando 10 vitórias e 6 derrotas. O atleta, que já carimbou passagens vitoriosas por outros grandes eventos do cenário nacional como o Spartacus MMA, entra no cage do WOCS com a missão de representar o Norte do país e fazer valer o peso do Boxe e do Jiu-Jitsu paraense. "O público pode esperar a agressividade de sempre. O Pará tem uma tradição forte de casca-grossas e o WOCS é o cenário perfeito para mostrar que estou pronto para desafios cada vez maiores", projeta o staff do atleta. Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" em ação no UFC Macau O retorno do paraense Deiveson Figueiredo ao octógono já tem cenário, data e um oponente de altíssimo nível. O "Deus da Guerra", natural de Soure, na Ilha do Marajó, será a grande atração brasileira no UFC Macau, na China, onde fará a luta principal da noite contra o ídolo local Song Yadong. O confronto promete ser uma verdadeira guerra na categoria dos pesos-galos (até 61,2 kg) e é crucial para recolocar o ex-campeão na rota direta rumo ao topo da divisão. Glover Teixeira e Maurício Shogun se enfrentam em duelo de Boxe no Spaten Fight Night 3 O mundo das artes marciais parou com o anúncio de um dos confrontos mais aguardados e nostálgicos da história dos esportes de combate no Brasil. Duas lendas vivas do MMA e ex-campeões mundiais dos meio-pesados do UFC, Glover Teixeira e Maurício "Shogun" Rua, vão finalmente colidir. O palco do encontro inédito será o ringue de boxe da terceira edição do Spaten Fight Night, que acontecerá no dia 29 de agosto, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Embora tenham dominado a mesma categoria e marcado época na mesma geração de ouro do MMA, os caminhos de Shogun e Glover nunca haviam se cruzado oficialmente dentro de uma arena. Agora, os veteranos deixam as quedas e os chutes de lado para resolver as diferenças na "nobre arte". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes mma sport club colunas jorge ulisses COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA Sport Club WOCS 63 agita o Rio de Janeiro com promessa de grandes combates; Paraense é destaque 29.05.26 10h38 MMA Sport Club Shooto Brasil 137 terá cinturão dos moscas como atração principal 26.05.26 14h25 MMA SPORT CLUB Anajás se prepara para receber o Marajó Fight Combat no dia 30 de maio 22.05.26 14h19 MMA Sport Club Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite 19.05.26 15h02 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 MMA Sport Club Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho 12.05.26 14h09 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 MMA Sport Club Larissa Pacheco vence Julia Stasiuk no Karate Combat 61 05.05.26 10h58 MMA Sport Club Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 28.04.26 14h13 MMA SPORT CLUB Belém sedia Campeonato Brasileiro de Karatê JKA e celebra 80 anos do mestre Yoshizo Machid 14.04.26 15h02