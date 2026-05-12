Atacante do Paysandu acredita em classificação diante do Vasco: ‘Temos possibilidades’ Thalyson trata o duelo contra o Gigante da Colina como o “jogo da vida” do Papão na temporada. O Liberal 12.05.26 18h00 O atacante Thalyson, do Paysandu, projetou um confronto difícil diante do Vasco, que ocorre nesta quarta-feira (13), pela Copa do Brasil. Apesar disso, o jogador demonstrou confiança na possibilidade de classificação. Em entrevista coletiva, ele destacou a concentração do elenco bicolor para a partida e afirmou que a equipe precisa manter o mesmo nível de atuação apresentado nos últimos compromissos da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Sabemos que vai ser um jogo difícil aqui contra a equipe do Vasco, uma equipe bem qualificada. A gente sabe que tem possibilidade de passar, de fazer o nosso jogo, que a gente vem fazendo do começo ao fim. Espero que amanhã a gente esteja bem concentrado no jogo e, se Deus quiser, faça uma boa partida, conquiste essa vitória, que é muito importante para cada um de nós, e saia classificado”, afirmou. VEJA MAIS Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. Amazonas perde em casa e beneficia Paysandu, que segue líder na Série C O Papão soma quatro vitórias e dois empates, mas tem um confronto difícil fora de casa na próxima rodada O atacante ressaltou ainda que o Paysandu tem encarado cada compromisso da temporada como uma decisão, postura que, segundo ele, vem fortalecendo o grupo ao longo da temporada. Segundo ele, a entrada em campo não será diferente diante do clube carioca. “A gente vem tratando esses jogos como uma final. Todos os jogos que a gente vem enfrentando, a gente sempre entra dando o nosso máximo, com muita garra dentro de campo. Então, encaramos todos os jogos como uma final, e esse ano não vai ser diferente contra o Vasco. Sabemos, como eu já falei, que vai ser um jogo difícil, mas espero que a gente esteja bem concentrado e, se Deus quiser, faça o jogo que vem fazendo para sair vitorioso”, disse. Vivendo momento de maior espaço no elenco profissional, Thalyson também comentou sobre a oportunidade de ganhar sequência com a camisa bicolor. O jogador afirmou que busca aproveitar ao máximo as chances recebidas e valorizou o trabalho dos atletas formados nas categorias de base do clube. “Estou muito feliz por poder ter essa oportunidade e estar aproveitando ela ao máximo. Sempre quis ter essa oportunidade e estou tendo agora, então estou mostrando o meu melhor. Não só eu, mas cada um da base que subiu também quer ter essa oportunidade. Sou grato a Deus por isso e por estar conseguindo aproveitar. Vai ser um jogo difícil, como eu já falei, mas nada é impossível para a gente. Espero que a equipe esteja bem concentrada, faça um ótimo jogo e saia com essa vitória”, completou. Devido à derrota por 2 a 0 no jogo de ida, em Belém, o Paysandu precisa vencer o Vasco por três ou mais gols de diferença para avançar. Em caso de triunfo por dois gols de vantagem, a vaga nas oitavas de final será definida nos pênaltis. Qualquer outro resultado classifica o Gigante da Colina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte futebol paysandu jornal amazônia thalyson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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