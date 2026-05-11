Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século

O Paysandu segue escrevendo capítulos históricos na Série C do Campeonato Brasileiro. A vitória por 2 a 1 sobre o Anápolis, no último sábado (9), na Curuzu, não apenas manteve o Papão na liderança da competição, como também garantiu ao clube o melhor início de campanha em edições de Brasileirão neste século.

Com 14 pontos conquistados em seis rodadas, o time bicolor soma quatro vitórias e dois empates, alcançando um aproveitamento de 77%. Desde 2000, o Paysandu disputou as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, mas nunca havia atingido um desempenho tão expressivo neste recorte inicial da competição.

A marca supera campanhas históricas recentes do clube e até mesmo o desempenho registrado em 2001, temporada marcante para a torcida bicolor. Naquele ano, o Papão conquistou 12 pontos nas seis primeiras rodadas da Série B, com aproveitamento de 66%, campanha que terminou com o título nacional e o acesso à elite do futebol brasileiro.

O momento vivido pelo Paysandu reforça a consistência da equipe neste início de Série C. Além da liderança isolada, o time também ostenta o melhor ataque da competição e segue invicto no torneio.

Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. Após a goleada por 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, pela quinta rodada, o clube já havia registrado sua melhor campanha em Campeonatos Brasileiros nos últimos 16 anos.

O próximo compromisso do Paysandu pela Série C será no domingo (17), fora de casa, contra o Caxias-RS, às 16h. Antes disso, o Papão enfrenta o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (13), às 19h. Ambas as partida terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.