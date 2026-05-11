Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. Caio Maia 11.05.26 17h18 Paysandu tem início de Série C avassalador. (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu segue escrevendo capítulos históricos na Série C do Campeonato Brasileiro. A vitória por 2 a 1 sobre o Anápolis, no último sábado (9), na Curuzu, não apenas manteve o Papão na liderança da competição, como também garantiu ao clube o melhor início de campanha em edições de Brasileirão neste século. Com 14 pontos conquistados em seis rodadas, o time bicolor soma quatro vitórias e dois empates, alcançando um aproveitamento de 77%. Desde 2000, o Paysandu disputou as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, mas nunca havia atingido um desempenho tão expressivo neste recorte inicial da competição. A marca supera campanhas históricas recentes do clube e até mesmo o desempenho registrado em 2001, temporada marcante para a torcida bicolor. Naquele ano, o Papão conquistou 12 pontos nas seis primeiras rodadas da Série B, com aproveitamento de 66%, campanha que terminou com o título nacional e o acesso à elite do futebol brasileiro. O momento vivido pelo Paysandu reforça a consistência da equipe neste início de Série C. Além da liderança isolada, o time também ostenta o melhor ataque da competição e segue invicto no torneio. Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. Após a goleada por 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, pela quinta rodada, o clube já havia registrado sua melhor campanha em Campeonatos Brasileiros nos últimos 16 anos. O próximo compromisso do Paysandu pela Série C será no domingo (17), fora de casa, contra o Caxias-RS, às 16h. Antes disso, o Papão enfrenta o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (13), às 19h. Ambas as partida terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. 11.05.26 17h18 NO TOPO Amazonas perde em casa e beneficia Paysandu, que segue líder na Série C O Papão soma quatro vitórias e dois empates, mas tem um confronto difícil fora de casa na próxima rodada 10.05.26 20h03 Série C Juninho celebra gol da vitória e liderança do Paysandu: 'Sempre vamos querer os três pontos' Atacante saiu do banco aos 27 minutos do segundo tempo e marcou nos acréscimos o gol do triunfo bicolor sobre o Anápolis, na Curuzu 09.05.26 20h57 Futebol No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final 09.05.26 20h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem 11.05.26 10h06 FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 futebol Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 11.05.26 10h59 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05