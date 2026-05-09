No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final O Liberal 09.05.26 20h02 Juninho salvou o Papão com o gol no fim da partida. (Wagner Santana / O Liberal) Debaixo de uma Curuzu castigada pela chuva, o Paysandu precisou lutar contra o Anápolis, contra o relógio e contra um gramado prejudicado pelo temporal deste sábado (9), na Curuzu. Em uma partida interrompida por cerca de 30 minutos ainda no primeiro tempo, o Papão venceu por 2 a 1, em duelo decidido no último lance da noite, quando Juninho desempatou e colocou o Papão na liderança da Série C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com o resultado, o Paysandu chega aos 14 pontos, um a mais que o agora vice-líder, Amazonas FC, que joga neste domingo contra o Figueirense FC. O início da partida já dava sinais de dificuldade. A chuva caiu forte desde os primeiros minutos e transformou o gramado da Curuzu em um problema. Aos 16 minutos, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior decidiu paralisar o confronto por falta de condições. A bola ficou parada por aproximadamente meia hora, enquanto funcionários tentavam salvar o campo com rodos e muita correria. Quando a partida recomeçou, o futebol demorou a dar as caras. A bola prendia nas poças e o jogo ficou lento. Ainda assim, o Paysandu conseguiu encontrar espaço para deixar o seu, aos 25 minutos, quando Kleiton Pego apareceu na área após cobrança de escanteio e empurrou, de cabeça, para o fundo das redes. Paysandu x Anápolis Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Na etapa final, o Anápolis cresceu e passou a pressionar a defesa bicolor, com várias oportunidades reais de gol. Fernando Viana chegou a marcar aos 20 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento. Pouco depois, o Paysandu perdeu Iarley, expulso após falta dura em Gonzalo, deixando o time bicolor com um homem a menos. Mesmo pressionado, o Papão segurou. Gabriel Mesquita ainda salvou em algumas chegadas perigosas, mas aos 32 minutos não houve jeito. Rodriguinho arriscou de fora da área, a bola desviou em Fernando Viana e enganou Mesquita, deixando tudo igual na Curuzu. Já aos 51 minutos do segundo tempo, no último instante dos acréscimos, Juninho recebeu pela esquerda, encarou a marcação, limpou os defensores e bateu cruzado no canto de Victor Hugo. A bola morreu na rede e a Curuzu explodiu junto com a chuva que caiu sobre Belém. Foi o gol da vitória que levou o Papão à liderança da Série C e manteve a invencibilidade bicolor na competição. Ficha técnica Data: 09/05/2026 Local: Estádio Curuzu - Belém-PA Hora: 17h Arbitragem: Paulo Roberto Alves Júnior-PR Assistente 1: Alex Sandro Quadros Thome-RR Assistente 2: Nathan Martins-PR Cartões Amarelos: Brian, Bonifazi, Caio Mello, Juninho (Paysandu) Rubinho, Juninho, Matheus Lagda, Hélder, Rafael Costa (Anápolis) Cartão Vermelho: Iarley (Paysandu) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Iarley, Bonifazi; Brian (Henrico), Caio Mello, Marcinho (Luccão), Thalyson (Hinkel); Kleiton Pego (Thaylon) e Ítalo (Juninho) Técnico: Júnior Rocha Anápolis: Victor Hugo; Rubinho (Borim), Rafael Costa, Hélder, Leonan; Kauan Martins, Kallyel (Rodriguinho), Juninho (Luiz Felipe), Matheus Lagda (Fernandinho); Gustavo (Gonzalo) e Fernando Viana Técnico: Evaristo Piza 