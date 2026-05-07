Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol O Liberal 07.05.26 17h00 Papão é o único clube do Norte que jogou uma Libertadores (Rapharazzo/Paysandu) O Paysandu se garantiu na final da Copa Norte e busca o seu segundo título da competição. A equipe bicolor goleou o Águia de Marabá por 5 a 1, avançou e pegará o Nacional-AM na grande final. Em caso de título, o Papão pode ser mais uma vez pioneiro em participações em torneios com chancela da Conmebol. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Assim como aconteceu em 2003, o Paysandu pode retornar a uma competição internacional em 2027. Para isso ocorrer, o Papão precisa ser campeão da Copa Norte diante do Nacional-AM, em dois jogos. Caso vença a Copa Norte, o Papão garante vaga na final da Copa Verde, que será disputada contra o campeão da Copa Centro-Oeste. E aí, caso vença e conquiste o hexa da Copa Verde, o Papão poderá ser o representante do Brasil em uma competição internacional chancelada pela Conmebol, que ainda passa por estudos da CBF e da confederação que comanda o futebol sul-americano. De acordo com o presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas, em entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiás (GO), o dirigente afirmou que existe um plano da entidade sul-americana de criar uma nova competição contendo apenas equipes de países que pertencem à Amazônia. "Estamos com grandes projetos para a Conmebol. Existe um trabalho com todos os países da região amazônica. Se a Conmebol aprovar, o campeão da Copa Verde de 2026 será o representante brasileiro numa competição internacional em 2027. Num futuro próximo, esta competição terá um apelo muito grande", disse Ronei, que também atua na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como coordenador da Copa Verde. VEJA MAIS Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão A Copa Verde já deu vagas para competições sul-americanas no começo das disputas. Nos anos de 2014 e 2015, o Brasília-DF e o Cuiabá-MT, campeões das duas primeiras edições, tiveram vagas garantidas na Copa Sul-Americana. Porém, a partir de 2016, foram retiradas as vagas da Copa Verde. Formação que entrou para a história do Paysandu com a vitória sobre o Boca Jr em plena La Bombonera (Divulgação) A primeira e única vez em que um clube da região Norte esteve na disputa de uma competição sul-americana foi com o Paysandu, em 2003. O Papão ganhou o direito de participar do maior torneio de futebol da América do Sul após ser campeão da Copa dos Campeões, em 2002. A participação do Paysandu na Copa Libertadores da América foi marcante, com o Papão se classificando de forma invicta na primeira fase, com goleada de 6 a 2, fora de casa, sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, além de uma vitória de 1 a 0 sobre o Boca Juniors, na La Bombonera, na Argentina. O Papão saiu nas oitavas de final para o Boca, após perder o jogo de volta em Belém, no Mangueirão, pelo placar de 4 a 2. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa verde conmebol futebol paysandu paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Flamengo na Libertadores, São Paulo na Sul-Americana e semifinais europeias agitam a programação do futebol nesta quinta-feira 07.05.26 7h00