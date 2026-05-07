Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas

O Paysandu se garantiu na final da Copa Norte e busca o seu segundo título da competição. A equipe bicolor goleou o Águia de Marabá por 5 a 1, avançou e pegará o Nacional-AM na grande final. Em caso de título, o Papão pode ser mais uma vez pioneiro em participações em torneios com chancela da Conmebol.

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Assim como aconteceu em 2003, o Paysandu pode retornar a uma competição internacional em 2027. Para isso ocorrer, o Papão precisa ser campeão da Copa Norte diante do Nacional-AM, em dois jogos. Caso vença a Copa Norte, o Papão garante vaga na final da Copa Verde, que será disputada contra o campeão da Copa Centro-Oeste. E aí, caso vença e conquiste o hexa da Copa Verde, o Papão poderá ser o representante do Brasil em uma competição internacional chancelada pela Conmebol, que ainda passa por estudos da CBF e da confederação que comanda o futebol sul-americano.

De acordo com o presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas, em entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiás (GO), o dirigente afirmou que existe um plano da entidade sul-americana de criar uma nova competição contendo apenas equipes de países que pertencem à Amazônia.

"Estamos com grandes projetos para a Conmebol. Existe um trabalho com todos os países da região amazônica. Se a Conmebol aprovar, o campeão da Copa Verde de 2026 será o representante brasileiro numa competição internacional em 2027. Num futuro próximo, esta competição terá um apelo muito grande", disse Ronei, que também atua na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como coordenador da Copa Verde.

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A Copa Verde já deu vagas para competições sul-americanas no começo das disputas. Nos anos de 2014 e 2015, o Brasília-DF e o Cuiabá-MT, campeões das duas primeiras edições, tiveram vagas garantidas na Copa Sul-Americana. Porém, a partir de 2016, foram retiradas as vagas da Copa Verde.

Formação que entrou para a história do Paysandu com a vitória sobre o Boca Jr em plena La Bombonera (Divulgação)

A primeira e única vez em que um clube da região Norte esteve na disputa de uma competição sul-americana foi com o Paysandu, em 2003. O Papão ganhou o direito de participar do maior torneio de futebol da América do Sul após ser campeão da Copa dos Campeões, em 2002. A participação do Paysandu na Copa Libertadores da América foi marcante, com o Papão se classificando de forma invicta na primeira fase, com goleada de 6 a 2, fora de casa, sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, além de uma vitória de 1 a 0 sobre o Boca Juniors, na La Bombonera, na Argentina. O Papão saiu nas oitavas de final para o Boca, após perder o jogo de volta em Belém, no Mangueirão, pelo placar de 4 a 2.