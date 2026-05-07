Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (07/05), incluem partidas pela Libertadores, Sul-Americana, Europa League, Conference League e diversos campeonatos nacionais e internacionais.

Às 16h, Aston Villa enfrentará o Nottingham pela Europa League. Já às 21h30, Independiente Medellín jogará contra o Flamengo pela Libertadores. No mesmo horário, Blooming encara o RB Bragantino pela Sul-Americana.

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Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Libertadores

Mirassol x LDU Quito - 19h - Paramount+ Platense x Peñarol - 19h - Paramount+ Coquimbo Unido x Universitário - 21h - Paramount+ Independiente Medellín x Flamengo - 21h30 - ESPN Junior x Cerro Porteño - 23h - ESPN 2

Sul-Americana

Boston River x Millonarios - 19h - Paramount+ O'Higgins x São Paulo - 19h - ESPN Blooming x RB Bragantino - 21h30 - ESPN 4 Carabobo x River Plate - 21h30 - Paramount+

Europa League

Aston Villa x Nottingham - 16h - CazéTV Freiburg x Braga - 16h - CazéTV

Conference League

Crystal Palace x Shakhtar - 16h - CazéTV Strasbourg x Rayo Vallecano - 16h - CazéTV

Copas Regionais

Confiança x Fortaleza - 19h30 - SportyNet (TV e YouTube)

Futebol Brasileiro

Juventus x Ferroviária - 10h - YouTube (XSports, Ulisses TV e Metrópoles Esportes) e XSports

Futebol Europeu

Tukums 2000 x Ogre United - 12h - OneFootball Auda x Grobina - 14h - OneFootball

Futebol nas Américas

Birmingham x Miami FC - 21h - Disney+ Premium

Futebol no Mundo

Al Shabab x Al Nassr - 15h - YouTube (Esporte na Band e Canal GOAT), BandPlay e BandSports

Futebol Feminino

Pérolas Negras x Piripiri - 15h - YouTube (CBF TV) Corinthians x São Paulo - 21h30 - sportv Toluca x América - 23h30 - YouTube (Liga MX Femenil)

Futebol de Base

Flamengo x Palmeiras - 18h - sportv

Futebol de Areia

Brasil x Guatemala - 19h - YouTube (Canal GOL BR)

Onde assistir ao jogo de Independiente Medellín e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Independiente Medellín x Flamengo terá transmissão ao vivo pela ESPN, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de O'Higgins e São Paulo; veja o horário

O jogo entre O'Higgins x São Paulo terá transmissão ao vivo pela ESPN, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Blooming e RB Bragantino; veja o horário

O jogo entre Blooming x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

15h - Al Shabab x Al Nassr - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

BandSports

15h - Al Shabab x Al Nassr - Campeonato Saudita

ESPN

19h - O'Higgins x São Paulo - Sul-Americana 21h30 - Independiente Medellín x Flamengo - Libertadores

ESPN 2

23h - Junior x Cerro Porteño - Libertadores

ESPN 4

21h30 - Blooming x RB Bragantino - Sul-Americana

sportv

18h - Flamengo x Palmeiras - Brasileiro Sub-20 21h30 - Corinthians x São Paulo - Paulistão Feminino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Paramount+

19h - Mirassol x LDU Quito - Libertadores 19h - Platense x Peñarol - Libertadores 19h - Boston River x Millonarios - Sul-Americana 21h - Coquimbo Unido x Universitário - Libertadores 21h30 - Carabobo x River Plate - Sul-Americana

Disney+ Premium

21h - Birmingham x Miami FC - USL Championship

CazéTV

16h - Aston Villa x Nottingham - Europa League 16h - Freiburg x Braga - Europa League 16h - Crystal Palace x Shakhtar - Conference League 16h - Strasbourg x Rayo Vallecano - Conference League

OneFootball

12h - Tukums 2000 x Ogre United - Campeonato Letão 14h - Auda x Grobina - Campeonato Letão

SportyNet

19h30 - Confiança x Fortaleza - Copa do Nordeste

YouTube

10h - Juventus x Ferroviária - Paulista A2 15h - Al Shabab x Al Nassr - Campeonato Saudita 15h - Pérolas Negras x Piripiri - Copa do Brasil Feminina 19h - Brasil x Guatemala - Futebol de Areia 23h30 - Toluca x América - Campeonato Mexicano Feminino