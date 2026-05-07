Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Flamengo na Libertadores, São Paulo na Sul-Americana e semifinais europeias agitam a programação do futebol nesta quinta-feira Hannah Franco 07.05.26 7h00 Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo (Gilvan de Souza/Flamengo) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (07/05), incluem partidas pela Libertadores, Sul-Americana, Europa League, Conference League e diversos campeonatos nacionais e internacionais. Às 16h, Aston Villa enfrentará o Nottingham pela Europa League. Já às 21h30, Independiente Medellín jogará contra o Flamengo pela Libertadores. No mesmo horário, Blooming encara o RB Bragantino pela Sul-Americana. VEJA MAIS Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Libertadores Mirassol x LDU Quito - 19h - Paramount+ Platense x Peñarol - 19h - Paramount+ Coquimbo Unido x Universitário - 21h - Paramount+ Independiente Medellín x Flamengo - 21h30 - ESPN Junior x Cerro Porteño - 23h - ESPN 2 Sul-Americana Boston River x Millonarios - 19h - Paramount+ O'Higgins x São Paulo - 19h - ESPN Blooming x RB Bragantino - 21h30 - ESPN 4 Carabobo x River Plate - 21h30 - Paramount+ Europa League Aston Villa x Nottingham - 16h - CazéTV Freiburg x Braga - 16h - CazéTV Conference League Crystal Palace x Shakhtar - 16h - CazéTV Strasbourg x Rayo Vallecano - 16h - CazéTV Copas Regionais Confiança x Fortaleza - 19h30 - SportyNet (TV e YouTube) Futebol Brasileiro Juventus x Ferroviária - 10h - YouTube (XSports, Ulisses TV e Metrópoles Esportes) e XSports Futebol Europeu Tukums 2000 x Ogre United - 12h - OneFootball Auda x Grobina - 14h - OneFootball Futebol nas Américas Birmingham x Miami FC - 21h - Disney+ Premium Futebol no Mundo Al Shabab x Al Nassr - 15h - YouTube (Esporte na Band e Canal GOAT), BandPlay e BandSports Futebol Feminino Pérolas Negras x Piripiri - 15h - YouTube (CBF TV) Corinthians x São Paulo - 21h30 - sportv Toluca x América - 23h30 - YouTube (Liga MX Femenil) Futebol de Base Flamengo x Palmeiras - 18h - sportv Futebol de Areia Brasil x Guatemala - 19h - YouTube (Canal GOL BR) Onde assistir ao jogo de Independiente Medellín e Flamengo; veja o horário O jogo entre Independiente Medellín x Flamengo terá transmissão ao vivo pela ESPN, às 21h30. Onde assistir ao jogo de O'Higgins e São Paulo; veja o horário O jogo entre O'Higgins x São Paulo terá transmissão ao vivo pela ESPN, às 19h. Onde assistir ao jogo de Blooming e RB Bragantino; veja o horário O jogo entre Blooming x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 15h - Al Shabab x Al Nassr - Campeonato Saudita Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? BandSports 15h - Al Shabab x Al Nassr - Campeonato Saudita ESPN 19h - O'Higgins x São Paulo - Sul-Americana 21h30 - Independiente Medellín x Flamengo - Libertadores ESPN 2 23h - Junior x Cerro Porteño - Libertadores ESPN 4 21h30 - Blooming x RB Bragantino - Sul-Americana sportv 18h - Flamengo x Palmeiras - Brasileiro Sub-20 21h30 - Corinthians x São Paulo - Paulistão Feminino Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Paramount+ 19h - Mirassol x LDU Quito - Libertadores 19h - Platense x Peñarol - Libertadores 19h - Boston River x Millonarios - Sul-Americana 21h - Coquimbo Unido x Universitário - Libertadores 21h30 - Carabobo x River Plate - Sul-Americana Disney+ Premium 21h - Birmingham x Miami FC - USL Championship CazéTV 16h - Aston Villa x Nottingham - Europa League 16h - Freiburg x Braga - Europa League 16h - Crystal Palace x Shakhtar - Conference League 16h - Strasbourg x Rayo Vallecano - Conference League OneFootball 12h - Tukums 2000 x Ogre United - Campeonato Letão 14h - Auda x Grobina - Campeonato Letão SportyNet 19h30 - Confiança x Fortaleza - Copa do Nordeste YouTube 10h - Juventus x Ferroviária - Paulista A2 15h - Al Shabab x Al Nassr - Campeonato Saudita 15h - Pérolas Negras x Piripiri - Copa do Brasil Feminina 19h - Brasil x Guatemala - Futebol de Areia 23h30 - Toluca x América - Campeonato Mexicano Feminino Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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