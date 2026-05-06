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Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras

Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão

Fábio Will
fonte

Torcida do Remo promete grande festa diante do Verdão (Thiago Gomes / O Liberal)

É casa cheia, papai! O Remo divulgou na tarde desta quarta-feira (6), que os ingressos para o lado A do mangueirão, para o confronto diante do Palmeiras, estão esgotados. O confronto diante do líder do Brasileirão ocorre no próximo domingo (10), às 16h, valido pela 15 rodada da Série A.

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O clube já havia informado na última terça-feira (5), que mais de 20 mil torcedores já haviam garantidos seus ingressos para o jogo. Os ingressos para a partida continuam à venda nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, com preços promocionais até nesta quarta-feira (6), sendo R$80 a arquibancada e R$160 a cadeira. A partir de quinta-feira (7), os bilhetes passam a ser R$100 a arquibancada e R$200 a cadeira.

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O torcedor do Palmeiras que queira prestigiar seu time contra o Remo pagará o valor de R$200 a arquibancada e R$400 o setor de cadeira. Os bilhetes tanto para a torcida do Remo quanto para os torcedores do Palmeiras também podem ser adquiridos de forma online no site da tickzi. A tendência é que os ingresso esgotem até o próximo final de semana.

Os dois clubes brigam em situações opostas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder da competição e tenta manter ou ampliar a distância que possui para o segundo colocado que é o Flamengo. Já o Remo é o vice-lanterna com 11 pontos e dentro da temida zona de rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

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