Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão Fábio Will 06.05.26 17h24 Torcida do Remo promete grande festa diante do Verdão (Thiago Gomes / O Liberal) É casa cheia, papai! O Remo divulgou na tarde desta quarta-feira (6), que os ingressos para o lado A do mangueirão, para o confronto diante do Palmeiras, estão esgotados. O confronto diante do líder do Brasileirão ocorre no próximo domingo (10), às 16h, valido pela 15 rodada da Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O clube já havia informado na última terça-feira (5), que mais de 20 mil torcedores já haviam garantidos seus ingressos para o jogo. Os ingressos para a partida continuam à venda nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, com preços promocionais até nesta quarta-feira (6), sendo R$80 a arquibancada e R$160 a cadeira. A partir de quinta-feira (7), os bilhetes passam a ser R$100 a arquibancada e R$200 a cadeira. VEJA MAIS Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada Elenco do Palmeiras vale quase 8 vezes mais que o do Remo, aponta site; veja os valores Remo e Palmeiras se enfrentam pela Série A e, segundo o site especializado de transferência Transkermak, a diferença de valores é absurda Volante do Remo comemora folga na tabela para duelo contra o Palmeiras: 'Foco total nesse jogo' Para o duelo contra o líder da Série A, o Leão Azul ganhou uma semana de treinos O torcedor do Palmeiras que queira prestigiar seu time contra o Remo pagará o valor de R$200 a arquibancada e R$400 o setor de cadeira. Os bilhetes tanto para a torcida do Remo quanto para os torcedores do Palmeiras também podem ser adquiridos de forma online no site da tickzi. A tendência é que os ingresso esgotem até o próximo final de semana. Os dois clubes brigam em situações opostas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder da competição e tenta manter ou ampliar a distância que possui para o segundo colocado que é o Flamengo. Já o Remo é o vice-lanterna com 11 pontos e dentro da temida zona de rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a remo x palmeiras Ingressos palmeiras mangueirão futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 FUTEBOL Neymar se desculpa publicamente com Robinho Jr. após briga em treino do Santos: 'Me excedi' O camisa 10 reconheceu que se excedeu com o filho do ex-jogador Robinho 06.05.26 8h36