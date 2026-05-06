Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas O Liberal 06.05.26 8h00 Os dois times se encontram pela primeira vez na temporada. (Igor Mota / O Liberal) A Copa Norte ganha um capítulo inédito nesta quarta-feira, em Marabá. Águia e Paysandu se enfrentam pela primeira vez na competição regional, valendo vaga na final em confronto único. Líder do Grupo B, o time marabaense joga em casa, no estádio Zinho Oliveira, enquanto o Papão, vice-líder da chave A, aposta na experiência para avançar sobre o Azulão em casa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Apesar da novidade no torneio, o duelo carrega um histórico recente conhecido. Esta será a quinta vez que as equipes se encontram em semifinais, todas pelo Campeonato Paraense nos últimos anos. O Paysandu leva ampla vantagem, tendo avançado em três das quatro ocasiões mais recentes e sustentando um retrospecto dominante: apenas uma derrota nos últimos 25 confrontos, com 14 vitórias e 11 empates. O único triunfo recente do Águia, no entanto, segue vivo na memória do torcedor. Em 2023, o Azulão quebrou um jejum de mais de uma década sem vencer o rival ao eliminar o Paysandu nos pênaltis, após reação no Mangueirão. Na sequência, o time ainda conquistaria o título estadual sobre o Remo, marcando um dos momentos mais importantes de sua história. Desde então, o equilíbrio voltou a pender para o lado bicolor. O Paysandu acumulou classificações diretas contra o Águia, incluindo duelos decisivos no Estadual e na Copa Verde, reforçando a condição de favorito no retrospecto geral: são 35 vitórias contra 14 do adversário, além de 14 empates. VEJA MAIS Paysandu encerra treino e segue para Marabá em busca da final da Copa Norte Com três vitórias seguidas, Papão enfrenta o Águia nesta quarta-feira; Lucas Cardoso destaca força do elenco mesmo sem todos os titulares Quintana não joga contra o Águia de Marabá e encaminha saída para futebol internacional; entenda De acordo com o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o defensor tem negociações avançadas com um clube da Tailândia. Copa Norte: Águia de Marabá tem menos derrotas que o Paysandu na temporada Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa Norte na próxima quarta-feira (6) Durante a primeira fase da Copa Norte, o Paysandu optou por escalar formações alternativas nas cinco rodadas, preservando titulares e abrindo espaço para jovens da base. O momento mais delicado veio na terceira rodada, quando a equipe, majoritariamente composta por atletas mais novos, sofreu uma goleada por 7 a 0 para o Nacional-AM. A resposta, no entanto, foi imediata: a classificação para a semifinal foi confirmada no último dia 29, com uma vitória consistente por 3 a 0 sobre o Trem-AP, em Macapá. Entre as novidades para o duelo decisivo está o retorno do zagueiro Castro, que volta a ficar à disposição após cumprir punição disciplinar. O defensor foi reintegrado ao elenco, treinou normalmente e viajou com a delegação para Marabá, podendo, inclusive, começar entre os titulares. Do outro lado, o técnico Julio César Nunes deve contar com o time completo para surpreender o Papão em casa e avançar à inédita final. Ficha Técnica Data: 06/05/2026 Hora: 19h Local: Zinho Oliveira Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT) Assistentes: Gislan Antonio Garcia da Silva (MT) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT) Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA) Águia de Marabá: Xandão; Luciano, Matheus Baraka, Bruno Limão, Lucão; Romarinho; Yago Melo, Kukri; Daniel GTA, Thalyson e Fidel. Técnico: Julio César Nunes Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Kauã Hinkel, Kleiton Pego e Ítalo Carvalho. Técnico: Junior Rocha Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa norte 2026 águia de marabá x paysandu futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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