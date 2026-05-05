Paysandu encerra treino e segue para Marabá em busca da final da Copa Norte Com três vitórias seguidas, Papão enfrenta o Águia nesta quarta-feira; Lucas Cardoso destaca força do elenco mesmo sem todos os titulares O Liberal 05.05.26 20h15 Lucas Cardoso espera a quarta vitória seguida do Papão. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu finalizou, nesta terça-feira, a preparação para o confronto decisivo contra o Águia de Marabá e embarca para o sudeste do estado, onde disputa a semifinal da Copa Norte. A partida será nesta quarta-feira, no estádio Zinho Oliveira, em jogo único que vale vaga na final da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em boa fase, o Papão chega embalado por três vitórias consecutivas e um ataque produtivo, com 11 gols marcados no período. O momento positivo reforça a confiança do elenco para o duelo fora de casa. Meia do elenco bicolor, Lucas Cardoso soma 10 jogos pelo clube e marcou um gol, justamente pela Copa Norte, contra o Trem. Ainda em busca de mais espaço entre os titulares, ele destaca a evolução coletiva e a mentalidade do grupo. "A gente vem trabalhando firme nessa questão. Somos muito cobrados e vamos nos aperfeiçoando ao longo dos treinos. As coisas estão acontecendo. Eu fiz o meu gol, então a nossa mentalidade está boa. Isso é muito importante, porque o ataque trabalha e a defesa também. O ataque começa lá atrás." VEJA MAIS Quintana não joga contra o Águia de Marabá e encaminha saída para futebol internacional; entenda De acordo com o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o defensor tem negociações avançadas com um clube da Tailândia. Copa Norte: Águia de Marabá tem menos derrotas que o Paysandu na temporada Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa Norte na próxima quarta-feira (6) Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h Sobre a disputa por posição, o jogador mantém a confiança e prega paciência no processo. "A gente tem que ter paciência. Eu acredito no trabalho do professor e nos meus companheiros. Eles confiam em mim e eu espero o meu espaço. Sei que vai chegar. Estou tranquilo quanto a isso." Mesmo com a possibilidade de não contar com todos os titulares, Lucas garante que o Paysandu vai a campo com força máxima possível e foco total na classificação. "Vai uma equipe forte, não tenha dúvidas disso. Todos são capacitados e sabem o que têm que fazer em campo. Vamos com atenção redobrada do primeiro ao último minuto, com o coração no bico da chuteira." Quem vencer o confronto avança à final da Copa Norte. O campeão garante vaga na decisão da Copa Verde, competição na qual o Paysandu é o maior vencedor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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