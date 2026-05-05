Paysandu encerra treino e segue para Marabá em busca da final da Copa Norte

O Paysandu finalizou, nesta terça-feira, a preparação para o confronto decisivo contra o Águia de Marabá e embarca para o sudeste do estado, onde disputa a semifinal da Copa Norte. A partida será nesta quarta-feira, no estádio Zinho Oliveira, em jogo único que vale vaga na final da competição.

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Em boa fase, o Papão chega embalado por três vitórias consecutivas e um ataque produtivo, com 11 gols marcados no período. O momento positivo reforça a confiança do elenco para o duelo fora de casa.

Meia do elenco bicolor, Lucas Cardoso soma 10 jogos pelo clube e marcou um gol, justamente pela Copa Norte, contra o Trem. Ainda em busca de mais espaço entre os titulares, ele destaca a evolução coletiva e a mentalidade do grupo.

"A gente vem trabalhando firme nessa questão. Somos muito cobrados e vamos nos aperfeiçoando ao longo dos treinos. As coisas estão acontecendo. Eu fiz o meu gol, então a nossa mentalidade está boa. Isso é muito importante, porque o ataque trabalha e a defesa também. O ataque começa lá atrás."

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Sobre a disputa por posição, o jogador mantém a confiança e prega paciência no processo. "A gente tem que ter paciência. Eu acredito no trabalho do professor e nos meus companheiros. Eles confiam em mim e eu espero o meu espaço. Sei que vai chegar. Estou tranquilo quanto a isso."

Mesmo com a possibilidade de não contar com todos os titulares, Lucas garante que o Paysandu vai a campo com força máxima possível e foco total na classificação. "Vai uma equipe forte, não tenha dúvidas disso. Todos são capacitados e sabem o que têm que fazer em campo. Vamos com atenção redobrada do primeiro ao último minuto, com o coração no bico da chuteira."

Quem vencer o confronto avança à final da Copa Norte. O campeão garante vaga na decisão da Copa Verde, competição na qual o Paysandu é o maior vencedor.