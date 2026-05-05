Robinho Jr. quer desculpas públicas de Neymar; Santos vê tentativa de rescisão do jovem, diz TV Pessoas ligadas ao Santos avaliam que a postura do estafe do atleta pode indicar uma estratégia para buscar uma rescisão contratual por vias legais Estadão Conteúdo 05.05.26 10h11 O episódio envolvendo Neymar e Robinho Jr. segue gerando repercussão nos bastidores do Santos. Após a confusão ocorrida em treinamento no domingo, 3, o estafe do jovem atacante passou a exigir um pedido de desculpas público por parte do camisa 10. De acordo com apuração da ESPN, a solicitação vai além do contato já feito por Neymar, que teria procurado o jogador e familiares para se retratar de forma privada. A ideia do entorno de Robinho Jr. é que o gesto também aconteça de maneira oficial, com posicionamento mais firme do clube diante da situação. A discussão aconteceu durante uma atividade com atletas que não participaram do jogo contra o Palmeiras. Na ocasião, Neymar teria se irritado após ser driblado pelo jovem e reagido de forma mais ríspida, chegando a atingi-lo com uma rasteira, segundo apuração do ge. Os dois trocaram palavras em tom elevado e precisaram ser contidos por companheiros. De acordo com a reportagem da ESPN, a diretoria santista foi surpreendida pela dimensão que o caso tomou. Isso porque, na manhã seguinte ao episódio, houve uma conversa entre os dois jogadores em clima mais ameno, diante do elenco e da comissão técnica. No entanto, horas depois, o clube recebeu uma notificação formal sobre o ocorrido. Internamente, pessoas ligadas ao Santos avaliam que a postura do estafe do atleta pode indicar uma estratégia para buscar uma rescisão contratual por vias legais, especialmente em meio a um processo de renovação que já vinha sendo considerado desgastante. Por outro lado, representantes de Robinho Jr. rejeitam essa interpretação e afirmam que a reação se deve exclusivamente ao episódio no treino. Outra alternativa debatida nos bastidores é a possibilidade de o jovem ser emprestado para ganhar mais minutos em campo, já que tem tido poucas oportunidades na equipe principal. A reportagem também aponta que Neymar não pretende se manifestar publicamente sobre o caso, ao menos por enquanto, apesar da pressão nos bastidores. Dentro de campo, a equipe comandada por Cuca volta a atuar nesta terça-feira, 5, contra o Recoleta, pela Copa Sul-Americana. No último compromisso, o Santos empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Robinho Jr Neymar desculpas públicas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Larissa Pacheco vence Julia Stasiuk no Karate Combat 61 05.05.26 10h58 futebol Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h 05.05.26 9h26 FUTEBOL Paysandu: atacante vive bom momento, possui bons números e diz: 'Nosso grupo está fechado' Kleiton pego vem marcando e distribuindo assistências pelo Papão 04.05.26 18h37 FUTEBOL Ao lado do MVA, torcida do Remo confirma presença em projeto para Copa do Mundo 2026 Movimento busca unir torcidas organizadas do Brasil em setor único para apoiar a Seleção Brasileira no Mundial 04.05.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15 futebol Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h 05.05.26 9h26 Futebol Remo lidera ranking de vitórias de virada entre clubes da Série A em 2026 Leão chegou à sexta reação na temporada ao bater o Botafogo fora de casa e aparece isolado na ponta do levantamento divulgado pelo Gato Mestre 04.05.26 19h59 FUTEBOL Novo atacante do Remo confirma data e hora da chegada a Belém e diz: 'Será uma página vitoriosa' Jogador já atuou com o técnico Mazola no Criciúma-SC e CRB-AL 25.06.20 16h14