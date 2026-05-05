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Robinho Jr. quer desculpas públicas de Neymar; Santos vê tentativa de rescisão do jovem, diz TV

Pessoas ligadas ao Santos avaliam que a postura do estafe do atleta pode indicar uma estratégia para buscar uma rescisão contratual por vias legais

Estadão Conteúdo

O episódio envolvendo Neymar e Robinho Jr. segue gerando repercussão nos bastidores do Santos. Após a confusão ocorrida em treinamento no domingo, 3, o estafe do jovem atacante passou a exigir um pedido de desculpas público por parte do camisa 10.

De acordo com apuração da ESPN, a solicitação vai além do contato já feito por Neymar, que teria procurado o jogador e familiares para se retratar de forma privada. A ideia do entorno de Robinho Jr. é que o gesto também aconteça de maneira oficial, com posicionamento mais firme do clube diante da situação.

A discussão aconteceu durante uma atividade com atletas que não participaram do jogo contra o Palmeiras. Na ocasião, Neymar teria se irritado após ser driblado pelo jovem e reagido de forma mais ríspida, chegando a atingi-lo com uma rasteira, segundo apuração do ge. Os dois trocaram palavras em tom elevado e precisaram ser contidos por companheiros.

De acordo com a reportagem da ESPN, a diretoria santista foi surpreendida pela dimensão que o caso tomou. Isso porque, na manhã seguinte ao episódio, houve uma conversa entre os dois jogadores em clima mais ameno, diante do elenco e da comissão técnica. No entanto, horas depois, o clube recebeu uma notificação formal sobre o ocorrido.

Internamente, pessoas ligadas ao Santos avaliam que a postura do estafe do atleta pode indicar uma estratégia para buscar uma rescisão contratual por vias legais, especialmente em meio a um processo de renovação que já vinha sendo considerado desgastante. Por outro lado, representantes de Robinho Jr. rejeitam essa interpretação e afirmam que a reação se deve exclusivamente ao episódio no treino.

Outra alternativa debatida nos bastidores é a possibilidade de o jovem ser emprestado para ganhar mais minutos em campo, já que tem tido poucas oportunidades na equipe principal.

A reportagem também aponta que Neymar não pretende se manifestar publicamente sobre o caso, ao menos por enquanto, apesar da pressão nos bastidores.

Dentro de campo, a equipe comandada por Cuca volta a atuar nesta terça-feira, 5, contra o Recoleta, pela Copa Sul-Americana. No último compromisso, o Santos empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

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