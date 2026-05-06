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Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são

Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada

Fábio Will
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Remo está no Z4 da Série A (Wagner Santana / O Liberal)

O Remo venceu seu último compromisso na Série A diante do Botafogo-RJ, conquistou 3 pontos importantes, mas segue na zona de rebaixamento. A diretoria e a comissão técnica do clube trabalham para organizar o time, pontuar o máximo que puder antes da parada para a Copa do Mundo e buscam soluções para o elenco inchado, em que alguns jogadores tiveram uma minutagem muito baixa para a quantidade de jogos que o Remo fez na temporada.

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De acordo com o site de estatísticas “O Gol”, alguns jogadores do Remo possuem uma baixa minutagem na temporada vestindo a camisa azulina. Neste ano, o Leão Azul disputou 31 partidas e alguns atletas fizeram menos de 400 minutos com a camisa do Remo, que busca solucionar o problema de ter muitos jogadores no elenco, que estava dividido entre disputas do Parazão, Copa Norte e também Brasileirão.

Alguns atletas como Gabriel Poveda, Matheus Alexandre e David Braga foram contratados na última janela de transferência. Porém, outros jogadores que estão no clube desde o início da temporada chamam atenção pela pouca minutagem, como os casos do meio-campista Franco Catarozzi, que fez cinco jogos e apenas 183 minutos em campo. Freitas e Panagiotis também  estão entre os atletas que pouco entraram em campo em 2026, com 315 minutos e 349, respectivamente.

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“Destaque” também para o atacante argentino Rafael Monti (378 minutos), que foi contratado como um dos principais nomes para a temporada, mas não conseguiu desempenhar como o esperado pelos dirigentes azulinos. Outro jogador com pouca minutagem é o zagueiro Thalisson. Foram apenas 395 minutos em campo vestindo a camisa remista. Fechando a lista de atletas com menos de 400 minutos em campo está o atacante Eduardo Melo, com 397 minutos.

O Remo ainda possui mais quatro partidas até a parada para a Copa do Mundo: contra o Palmeiras, São Paulo e Athletico-PR, em casa, e a Chapecoense-SC, fora. Serão 12 pontos em disputa que podem definir, lá na frente, qual o rumo do Leão na elite do futebol brasileiro em 2026.

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