Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF O Liberal 06.05.26 12h35 Jogador fica no Paysandu até o final da temporada (Jorge Luís Totti / Paysandu) Vendido para o Flamengo, o volante Pedro Henrique está com um novo contrato com o Paysandu. Na última terça-feira (5), o time bicolor confirmou o empréstimo do jogador. A atualização já foi feita no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A venda de Pedro Henrique ao Flamengo foi confirmada no último dia 17 de abril por mais de R$ 3 milhões. No entanto, o Rubro-Negro e o Papão entraram em um acordo para que o volante seguisse no Bicola até o final da temporada. Com isso, na última terça-feira (28), o jogador teve o contrato rescindido com o Papão, foi registrado como atleta do Flamengo na segunda-feira (4) e, na terça-feira (5), “emprestado” ao Paysandu. O volante, inclusive, não jogou contra o Botafogo-PB, na quinta rodada da Série C, mas já está disponível para a Copa Norte e para os demais jogos do clube bicolor. VEJA MAIS Paysandu encerra treino e segue para Marabá em busca da final da Copa Norte Com três vitórias seguidas, Papão enfrenta o Águia nesta quarta-feira; Lucas Cardoso destaca força do elenco mesmo sem todos os titulares Copa Norte: Águia de Marabá tem menos derrotas que o Paysandu na temporada Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa Norte na próxima quarta-feira (6) Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h A negociação do Papão com o clube carioca foi conduzida com cautela pela diretoria bicolor. O Paysandu queria manter uma parte dos direitos sobre o atleta. Assim, apesar de ter efetivado a venda, o Bicola conseguiu garantir 7% dos lucros do Flamengo em relação a possíveis negociações futuras. Para o Paysandu, o valor da venda foi um grande negócio, visto que o clube está em recuperação judicial e tem aproveitado a receita para se reorganizar financeiramente. Pedro Henrique tem 18 anos e é um dos atletas da base do Bicola que ganharam espaço e destaque nesta temporada. O volante se firmou no meio-campo bicolor e conquistou a titularidade da posição, sendo um dos atletas de confiança do treinador Júnior Rocha. Ao todo, tem 14 jogos com o Paysandu e dois gols marcados até o momento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU NO TOPO Amazonas perde em casa e beneficia Paysandu, que segue líder na Série C O Papão soma quatro vitórias e dois empates, mas tem um confronto difícil fora de casa na próxima rodada 10.05.26 20h03 Série C Juninho celebra gol da vitória e liderança do Paysandu: 'Sempre vamos querer os três pontos' Atacante saiu do banco aos 27 minutos do segundo tempo e marcou nos acréscimos o gol do triunfo bicolor sobre o Anápolis, na Curuzu 09.05.26 20h57 Futebol No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final 09.05.26 20h02 clima Arbitragem paralisa jogo entre Paysandu e Anápolis-GO na Curuzu pelas fortes chuvas Não há previsão para retorno da partida 09.05.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58