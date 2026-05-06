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Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo

Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF

O Liberal
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Jogador fica no Paysandu até o final da temporada (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Vendido para o Flamengo, o volante Pedro Henrique está com um novo contrato com o Paysandu. Na última terça-feira (5), o time bicolor confirmou o empréstimo do jogador. A atualização já foi feita no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A venda de Pedro Henrique ao Flamengo foi confirmada no último dia 17 de abril por mais de R$ 3 milhões. No entanto, o Rubro-Negro e o Papão entraram em um acordo para que o volante seguisse no Bicola até o final da temporada.

Com isso, na última terça-feira (28), o jogador teve o contrato rescindido com o Papão, foi registrado como atleta do Flamengo na segunda-feira (4) e, na terça-feira (5), “emprestado” ao Paysandu. O volante, inclusive, não jogou contra o Botafogo-PB, na quinta rodada da Série C, mas já está disponível para a Copa Norte e para os demais jogos do clube bicolor.

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A negociação do Papão com o clube carioca foi conduzida com cautela pela diretoria bicolor. O Paysandu queria manter uma parte dos direitos sobre o atleta. Assim, apesar de ter efetivado a venda, o Bicola conseguiu garantir 7% dos lucros do Flamengo em relação a possíveis negociações futuras.

Para o Paysandu, o valor da venda foi um grande negócio, visto que o clube está em recuperação judicial e tem aproveitado a receita para se reorganizar financeiramente.

Pedro Henrique tem 18 anos e é um dos atletas da base do Bicola que ganharam espaço e destaque nesta temporada. O volante se firmou no meio-campo bicolor e conquistou a titularidade da posição, sendo um dos atletas de confiança do treinador Júnior Rocha. Ao todo, tem 14 jogos com o Paysandu e dois gols marcados até o momento.

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