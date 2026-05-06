Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão O Liberal 06.05.26 10h58 Treinador quer recuperar jogadores para fazer jogo competitivo contra o Palmeiras (Raul Martins / Remo) O Remo terá um grande desafio no próximo domingo (10), diante do Palmeiras. Para o jogo, Léo Condé pode seguir sem jogadores importantes no elenco azulino: o atacante Taliari e o meia Vitor Bueno, ambos lesionados. Após o duelo contra o Fogão, o treinador falou sobre os desfalques. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Toda ausência a gente tem que considerar, mas, pegando pelos últimos jogos em que eles estavam como titulares, o caso de Taliari e Bueno, a equipe sente muito. A gente tem que buscar estratégias dentro do que a gente tem. O David Braga também, que hoje entrou um pouquinho ali no final. Também a gente ficou até com um pouco de receio, porque o Vitor Bueno, lá em Bragança [Paulista, contra o RB Bragantino], a gente colocou ele no finalzinho e acabou que voltou a sentir", afirmou o treinador, que ressaltou o cuidado com a recuperação dos jogadores para ter "reforços" nos últimos jogos antes da parada para a Copa do Mundo. "A gente teve um certo cuidado ali de segurar o máximo o Braga, até para aproveitá-lo esta semana, mas, de qualquer forma, a gente pode ganhar reforços dentro do próprio elenco para este momento de reta final até a pausa da Copa do Mundo", completou o técnico. VEJA MAIS Patrick de Paula inicia tratamento fora de Belém e desfalca o Remo Meia trata pubalgia em São Paulo após optar por acompanhamento com médico particular Volante do Remo comemora folga na tabela para duelo contra o Palmeiras: 'Foco total nesse jogo' Para o duelo contra o líder da Série A, o Leão Azul ganhou uma semana de treinos Remo confirma mais de 20 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Palmeiras pela Série A Torcida azulina garante presença no Mangueirão para duelo da Série A; vendas seguem com valores promocionais até quarta-feira (6) Vitor Bueno trata de uma lesão na panturrilha. Inicialmente, o tratamento era de três semanas, mas, após a partida contra o RB Bragantino, na 12ª rodada, o meia voltou a sentir o problema, e ainda não está claro se ele vai estar à disposição para o jogo contra o Palmeiras. Já Taliari foi diagnosticado com uma lesão grau III A no músculo posterior da coxa direita e ainda não tem previsão de retorno. Além dos jogadores, Patrick de Paula também está fora do confronto. O jogador trata de uma pubalgia e vai seguir com o tratamento em São Paulo, Até a Copa do Mundo, o Remo terá cinco jogos, sendo quatro no Brasileirão e um na Copa do Brasil. A meta para a equipe azulina é fazer pelo menos 18 pontos até a parada; ou seja, o time precisa vencer dois jogos e empatar um - um aproveitamento de mais de 58%. Já no domingo (10), o Leão, que venceu o Botafogo fora de casa na 14ª rodada da Série A, tentará surpreender o líder do campeonato e vencer mais uma na competição. Sem jogo antes, Léo Condé tem uma semana cheia para trabalhar e recuperar os jogadores, para chegarem bem contra o Verdão. "É um desafio muito grande que a gente vai ter pela frente. Vamos enfrentar uma das equipes que é postulante ao título, sempre muito forte, mas, como eu falei, o primeiro momento agora é recuperar. A gente teve uma sequência de jogos muito pesada nesses dois meses; agora a gente praticamente só jogou. Então, no primeiro momento, recuperar os jogadores, tanto no aspecto físico quanto no mental, para, a partir de terça-feira, começar a trabalhar muito forte e tentar fazer uma bela semana de trabalho", afirmou. O objetivo é fazer uma boa preparação para o duelo contra o Palmeiras, mas também para os outros dois jogos da próxima semana, contra o Bahia e a Chapecoense. "Eu tenho falado com os jogadores que, se a gente conseguir repetir o nível de atuação que a gente teve contra o Botafogo, Grêmio ou Bahia, a gente pode enfrentar qualquer adversário. Contra o próprio Flamengo, no Maracanã, a gente perdeu de 3 a 0, mas fez um primeiro tempo bastante consistente, criamos dificuldade para eles. Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar", analisou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 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