Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha O Liberal 24.04.26 13h29 Jogador sentiu a lesão contra o Bahia (Luís Carlos/Ascom Remo) O Remo confirmou a lesão do atacante Gabriel Taliari. Por meio de nota divulgada no início da tarde desta sexta-feira (24), o clube informou que o jogador sofreu uma lesão grau III A no músculo posterior da coxa direita. Com isso, o atleta está fora do jogo contra o Cruzeiro, no próximo sábado (25), válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Além dele, o meia Vitor Bueno também está lesionado e é desfalque. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme informou o Remo, a lesão de Bueno é no mesmo músculo da panturrilha, lesionado há cerca de um mês. Os dois jogadores já iniciaram o tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). O clube não informou o tempo de recuperação, mas Taliari pode ficar de fora por algumas semanas para tratar o problema. "O Clube do Remo, por meio do Departamento Médico (DM), informa que o atleta Gabriel Taliari sofreu uma lesão grau III A no músculo posterior da coxa direita. Já o meia Vitor Bueno sentiu um desconforto no músculo da panturrilha, mesmo local da contusão que sofreu há cerca de um mês. Ambos os atletas já iniciaram tratamento por meio do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp)", disse o Remo em nota. VEJA MAIS Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto! Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026 Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão Gabriel Taliari sentiu a lesão no jogo contra o Bahia, válido pelo duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogador caiu no gramado por volta dos 39 minutos do segundo tempo, com a mão na parte posterior da coxa direita. Com dor, o atacante pediu para ser substituído. Após exames, foi confirmada a lesão. Já Bueno ficou de fora do duelo contra o Bahia justamente por conta da lesão. O jogador havia retornado após três semanas no departamento médico, em tratamento de uma lesão, na partida contra o RB Bragantino. Na preparação para o jogo contra o Tricolor de Aço, ele voltou a sentir o problema e foi poupado. Ambos os jogadores são uma grande perda para o Remo. Taliari é uma das referências do ataque azulino. O atacante é o artilheiro da equipe na Série A, com três gols marcados. Já Vitor Bueno é um dos principais jogadores do time, responsável pelo meio de campo e pela criatividade da equipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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