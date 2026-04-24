Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro

O Remo confirmou a lesão do atacante Gabriel Taliari. Por meio de nota divulgada no início da tarde desta sexta-feira (24), o clube informou que o jogador sofreu uma lesão grau III A no músculo posterior da coxa direita. Com isso, o atleta está fora do jogo contra o Cruzeiro, no próximo sábado (25), válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Além dele, o meia Vitor Bueno também está lesionado e é desfalque.

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Conforme informou o Remo, a lesão de Bueno é no mesmo músculo da panturrilha, lesionado há cerca de um mês. Os dois jogadores já iniciaram o tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). O clube não informou o tempo de recuperação, mas Taliari pode ficar de fora por algumas semanas para tratar o problema.

"O Clube do Remo, por meio do Departamento Médico (DM), informa que o atleta Gabriel Taliari sofreu uma lesão grau III A no músculo posterior da coxa direita. Já o meia Vitor Bueno sentiu um desconforto no músculo da panturrilha, mesmo local da contusão que sofreu há cerca de um mês. Ambos os atletas já iniciaram tratamento por meio do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp)", disse o Remo em nota.

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Gabriel Taliari sentiu a lesão no jogo contra o Bahia, válido pelo duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogador caiu no gramado por volta dos 39 minutos do segundo tempo, com a mão na parte posterior da coxa direita. Com dor, o atacante pediu para ser substituído. Após exames, foi confirmada a lesão.

Já Bueno ficou de fora do duelo contra o Bahia justamente por conta da lesão. O jogador havia retornado após três semanas no departamento médico, em tratamento de uma lesão, na partida contra o RB Bragantino. Na preparação para o jogo contra o Tricolor de Aço, ele voltou a sentir o problema e foi poupado.

Ambos os jogadores são uma grande perda para o Remo. Taliari é uma das referências do ataque azulino. O atacante é o artilheiro da equipe na Série A, com três gols marcados.

Já Vitor Bueno é um dos principais jogadores do time, responsável pelo meio de campo e pela criatividade da equipe.