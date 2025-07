Remo fecha a rodada próximo do G-4 e Paysandu fora da zona de rebaixamento; confira a tabela

O Remo voltou a vencer em casa! Na noite da última quinta-feira (24), no Mangueirão, o Leão Azul superou o Avaí-SC por 2 a 1, com gols de Matheus Davó e Pedro Rocha, e segue próximo da zona de acesso. Enquanto isso, o Paysandu, pela segunda rodada seguida, ficou fora do Z-4.

O Leão Azul conquistou uma vitória importante em casa. Após três empates consecutivos e muitas críticas ao desempenho do time, a equipe venceu e fez uma boa partida. O triunfo veio de virada, após Emerson Rocha abrir o placar e colocar o Avaí na frente. Assim, com o resultado, o Remo somou três pontos e chegou a 29, mesma pontuação da Chapecoense-SC, que ocupa a quarta posição na tabela.

O time de Chapecó leva vantagem sobre o clube azulino no número de vitórias: nove contra sete do Leão Azul. O G-4 também conta com o líder Goiás-GO, próximo adversário da equipe azulina, com 36 pontos, além de Coritiba-PR e Novorizontino-SP, ambos com 34.

Já o Papão, pela segunda rodada seguida, ficou fora da zona de rebaixamento. O time bicolor empatou com o Amazonas-AM fora de casa e chegou a 19 pontos, superando a Ferroviária-SP, que tem a mesma pontuação, no saldo de gols.

Classificação fornecida por Sofascore

Além disso, o Paysandu ainda contou com a "ajuda" do Criciúma-SC, que venceu o Botafogo-SP, adversário direto do Bicola na luta contra o Z-4, por 2 a 0. Com isso, o Pantera segue com 18 pontos e caiu para a lanterna da tabela.

Na 19ª rodada, o Papão recebe o Athletic-MG, que ocupa a 11ª colocação, na segunda-feira (28), na Curuzu, às 21h30. Já o Remo visita o líder Goiás na terça-feira (29), no Serrinha, às 21h35.