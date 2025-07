António Oliveira exalta 'força, brio e honra' do Remo após virada sobre o Avaí

A vitória do Remo por 2 a 1 sobre o Avaí, de virada, nesta quinta-feira (24), no Mangueirão, teve sabor especial para o técnico António Oliveira. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador português celebrou o que classificou como uma demonstração de “força, brio e honra” dos jogadores, ao superar um início de jogo complicado e conquistar três pontos importantes na caminhada azulina na Série B.

"Queria expressar o meu orgulho dos meus jogadores e desta equipe. O caminho é longo e haverá muitas pedras. Vamos tentar ultrapassar os obstáculos sendo sempre resilientes. Hoje, mais importante do que jogar, era provar a nossa força", afirmou António.

O Remo começou atrás no placar, sofrendo um gol com apenas dois minutos de jogo, em uma falha defensiva que terminou com Emerson Remon balançando as redes para o Avaí. A resposta, no entanto, veio ainda na primeira etapa: Matheus Davó empatou de cabeça aos 28 minutos, e Pedro Rocha virou o jogo aos 41, convertendo pênalti marcado após revisão do VAR. Com o gol, Pedro chegou a nove na competição e se isolou na artilharia da Série B.

A atuação azulina também marcou a segunda vez no campeonato que a equipe consegue virar um jogo — algo que, segundo o treinador, revela evolução.

"É a segunda vez no campeonato que esta equipe tem a capacidade de reverter no resultado. São cinco jogos sem conhecer o sabor da derrota. Há um conjunto de vitórias que vamos tendo ao longo dessa estruturação", disse António, que também destacou a necessidade de adaptar o time com o campeonato em andamento.

Com a vitória, o Remo chegou aos 29 pontos e subiu para a 5ª colocação. Além do resultado, outro fator chamou atenção do comandante: a presença maciça da torcida, que colocou mais de 25 mil pessoas nas arquibancadas do Mangueirão.

"Esta vitória é para eles. A nossa obrigação maior e responsabilidade era obter os três pontos. Mais do que qualquer coisa, o resultado era importante, como serão nas 20 finais que teremos pela frente", afirmou o treinador.

Na coletiva, António também fez questão de comentar o aspecto psicológico do elenco e o impacto da pressão externa durante os jogos.

"Muito do que eu falo para a equipe é eles não transportarem ansiedade do externo. Sempre que formos pacientes e tivermos a capacidade de circular a bola, o adversário entra em crise de raciocínio", analisou.

O próximo jogo do Leão será contra o líder Goiás, fora de casa, na próxima terça-feira (29), pelo 19ª rodada da competição, o encerramento do 1º turno.