CazéTV é da Globo? Entenda quem está por trás do canal de esportes

A CazéTV virou assunto nas redes sociais após rumores que apontavam uma suposta ligação do canal com a Rede Globo. Internautas passaram a especular sobre essa relação, o que virou alvo de ironia durante uma transmissão ao vivo do quadro Copazona, no último sábado (19/07). O humorista Marcelo Adnet brincou com a situação.

"A Polícia Federal entrou e encontrou no banheiro do Cazé um pen drive que será aberto aqui ao vivo e que revelará quem é a verdadeira dona da CazéTV. Dica: começa com 'plim' e acaba com 'plim'", disse Adnet, em referência à vinheta da Globo.

CazéTV pertence ao Grupo Globo?

Apesar da brincadeira e das especulações que surgem a cada grande evento esportivo, a CazéTV não faz parte do Grupo Globo. O canal de streaming é tocado pela LiveMode, empresa criada em 2017 e comandada por Sergio Lopes e Edgar Diniz, nomes que estiveram à frente do antigo canal Esporte Interativo, encerrado pela Turner em 2018.

Casimiro Miguel, streamer e principal rosto da CazéTV, embora seja a figura mais conhecida, detém uma participação menor no projeto. Mesmo assim, o influenciador carioca exerce papel fundamental na comunicação e estratégia do canal. Em 2024, a LiveMode recebeu investimentos do fundo General Atlantic e do private equity da XP Asset, que se tornaram sócios minoritários.

Fundada oficialmente em novembro de 2022, a CazéTV estreou durante a Copa do Mundo do Catar e rapidamente se destacou pelo jeito descontraído de transmitir esportes.

Transmissão da Copa do Mundo de 2026

A CazéTV assinou um acordo para transmitir todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, superando a cobertura da Globo, que exibirá apenas metade das partidas do Mundial que ocorrerá nos Estados Unidos, Canadá e México.

O canal já transmitiu outros grandes eventos, como a Copa do Mundo de Clubes e a Olimpíada de Paris 2024.