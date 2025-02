Marcelo Adnet canta com o Nosso Tom em bar de Belém; veja

O botafoguense Marcelo Adnet está em Belém para assistir à final da Supercopa do Brasil neste domingo (1º). Ele chegou na sexta-feira (31), foi até a Estação das Docas para comer a deliciosa unha de caranguejo e depois curtiu a noite paraense.

O humorista esteve em um bar no bairro do Reduto, onde não resistiu e subiu no palco para cantar ao lado do grupo Nossot Tom. Trajado com uma camiseta do Botafogo, Adnet e Júlio Cezar Patrício, vocalista da banda, cantaram o samba-enredo de 1993, da Salgueiro, "Peguei Um Ita No Norte".

Marcelo Adnet foi o responsavel por comandar o show de abertura da Final da Libertadores de 2024. O humorista, era o representante do Botafogo, no Monumental de Núñez, na capital argentina.

Neste domingo (02), Botafogo e Flamengo se enfrentam na final da Supercopa do Brasil 2025, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. Acompanhe as informações no OLiberal.com.