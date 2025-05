'Vale Tudo': ator Leandro Lima abre o jogo sobre substituir Cauã Reymond na novela

Após ser contratado para integrar o elenco do remake de Vale Tudo, da TV Globo, o ator Leandro Lima comentou sobre os rumores de que seria o substituto de Cauã Reymond na novela. O posiconamento do artista veio após as polêmicas entre o intérprete de Cesár com a atriz Bella Campos, que vive Mária de Fátima, durante as gravações da novela.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, Leandro explicou o motivo de ter sido contratado de última hora para a trama.

“Isso aí [os rumores] vieram após supostos desentendimentos ali [entre Cauã Reymond e Bella Campos]. Acabaram ligando uma coisa à outra porque minha contratação foi muito em cima, mas não tem nada a ver”, negou o ator.

Leandro, inclusive, mencionou uma colaboração com Cauã em outra telenovela: “A gente fez Terra e Paixão juntos. A gente passou um ano trabalhando juntos”. O ator viveu Marino, delegado da cidade, enquanto Reymond deu vida a Caio, par de Aline (Barbara Reis).

Situação de Bella Campos e Cauã Reymond

Os atores Bella Campos e Cauã Reymond formam um casal na novela Vale Tudo, mas, fora das câmeras, a relação entre eles estaria longe de ser harmoniosa. Segundo informações de bastidores, os dois se desentenderam recentemente, e o caso chegou a ser formalizado ao setor de compliance da TV Globo.

Segundo a revista Veja, o desentendimento teve início ainda durante a preparação da novela, quando Cauã Reymond teria feito críticas à atuação de Bella Campos. A atriz, ao saber do comentário, teria confrontado o colega para esclarecer a situação, o que resultou em uma discussão intensa.

Após o desentendimento, Bella abriu uma queixa formal à direção da novela. Na denúncia, segundo a publicação, Bella teria acusado Cauã de ser “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”.

Ainda conforme a Veja, o clima entre os dois permanece tenso desde o início das gravações. Fontes afirmam que eles não se falam nem mantêm qualquer tipo de interação fora das gravações.

Cauã nega desentendimento

Na última quinta-feira (24), no entanto, o ator Cauã Reymond se pronunciou pela primeira vez sobre os boatos de desentendimento com Bella Campos nos bastidores da novela. Em entrevista concedida ao Portal Leo Dias, durante gravações externas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o intérprete de César afirmou que não houve nenhum atrito com Bella Campos nos bastidores

“Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também. Graças a Deus está tudo bem”, disse Cauã.