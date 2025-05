É hoje! Que horas será anunciado o show do Coldplay em Belém? Veja aqui

"Tu vens, tu vens... Eu já escuto teus sinais..." É, o famoso refrão é da canção "Anunciação", de Alceu Valença, mas a expectativa nesta quarta-feira (30) é toda para o anúncio do show da banda Coldplay em Belém.

A confirmação do mega show na capital paraense deve ocorrer durante a cúpula Global Citizen NOW, em Nova York, que começa às 10h, segundo o horário de Belém. Porém, o grande anúncio não deve ocorrer logo "de cara" e, sim, ao longo da extensa programação.

Assim, há algumas possibilidades:

Por volta de 12h45 e 13h30 (sempre horário de Belém, você já sabe...), haverá o painel "Capital da Cultura: Onde a Arte Encontra a Economia", com Hannatu Musawa, Michele Anthony, Shain Shapiro, Mme Françoise Remarck e Germán Cufré. Apesar de se relacionar à música e cultura, o anúncio deve ficar para a tarde. Haja coração, hein!

Pois bem, entre 14h30 e 16h, ocorrerá um bate-papo com Hugh Evans e Wyclef Jean "sobre o poder transformador da música e das artes no fortalecimento de comunidades". Aqui, há grande chance do anúncio ocorrer, mas talvez ainda não seja o momento ideal.

Então, quando será?

O anúncio pode ocorrer como "chave de ouro" para concluir o evento, no painel "De Paris ao Pará: Por que a COP 30 é o próximo teste climático do mundo", de 16h45 às 18h.

A conversa, que contará com Diego Scotti, Simon Stiell, Helena Gualinga, André Corrêa do Lago e Mario Matsumoto Fujii, precede não apenas o encerramento da programação como também uma "apresentação surpresa", segundo consta na programação oficial do evento. Hum... Cheirinho de anúncio neste momento, não é mesmo?

Outro detalhe chama atenção: o cantor carioca Seu Jorge foi convidado por Chris Martin, vocalista do Coldplay, para substituí-lo no anúncio do Global Citizen Festival. Porém, o cantor brasileiro não está na programação como "debatedor" nem na programação musical, ou seja... Pode ser a grande surpresa, encerrando o evento e marcando o ponto de partida oficial para a contagem regressiva do show da banda britânica na capital paraense.

E você, internauta? Está ansioso pelo mega show em Belém?