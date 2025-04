Além de show em Belém, Coldplay planeja passar temporada no Brasil

Além de Belém, os shows da banda Coldplay no Brasil este ano poderão ser realizados no Rio de Janeiro. A capital paraense receberá uma apresentação especial durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), enquanto o Rio deverá concentrar uma série de dez shows em novembro. A apresentação em Belém foi revelada com exclusividade por O Liberal em agosto de 2024 e marcará a participação da banda na conferência mundial do clima, que ocorrerá na cidade no mesmo período.

Segundo informações do portal Léo Dias, a negociação da turnê está restrita ao Rio de Janeiro. Ao todo, seriam dez shows da banda inglesa na capital fluminense, sem possibilidade de estender a turnê para outras cidades como São Paulo ou Curitiba. O motivo seria a paixão do vocalista Chris Martin pelo Rio. Ainda conforme apuração do portal, Chris deseja passar uma “temporada” na cidade, além da residência de shows. O vocalista tem enfrentado problemas de saúde mental e luta contra a depressão, além de ter passado recentemente por um rompimento com a atriz Dakota Johnson. O Rio de Janeiro é visto por ele como um refúgio para respirar novos ares e se recuperar.

Com isso, o Brasil deve receber onze apresentações do Coldplay em 2025: uma em Belém e dez no Rio de Janeiro, todas previstas para novembro. Atualmente, a banda segue em turnê mundial, com agenda na Ásia. Recentemente, o aplicativo de música Deezer surpreendeu usuários ao enviar uma notificação anunciando um show do Coldplay em Belém no dia 9 de novembro. No entanto, ao clicar na mensagem, nenhuma informação era exibida.

VEJA MAIS

A apresentação da banda em Belém será realizada por meio do Global Citizen, organização internacional de combate à pobreza extrema e às mudanças climáticas. A confirmação oficial do show na capital paraense está prevista para o dia 30 de abril.