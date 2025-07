Andressa Urach mistura temas, fala em guerra, Deus e pede desculpas a Trump em nome dos brasileiros

A influenciadora Andressa Urach voltou a causar nas redes sociais na última quarta-feira (9), mas desta vez não por causa uma mudança no visual ou polêmica envolvendo criação de conteúdo adulto. A ex-participante de A Fazenda publicou um vídeo no Instagram pedindo desculpas em nome do Brasil ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o político anunciar uma taxação de 50% sobre os produtos exportados pelo país - que foi devolvida em seguida pelo presidente Lula ao país na mesma medida.

A taxação dos EUA ao Brasil causou revolta nas redes sociais, mas Urach tomou outro partido e afirmou que não compactua com os protestos contra o presidente norte-americano. Veja:

"Perdão em nome dos brasileiros! Não queremos guerra, queremos paz. Respeitamos suas escolhas. Não concordamos com vandalismo! Não queremos guerra, queremos Paz. Que Deus abençoe vc e sua família", escreveu ela na legenda do vídeo publicado no Instagram. No conteúdo, Andressa reforça que respeita as decisões do político, mesmo após ter o próprio visto negado.

VEJA MAIS

Em um outro vídeo publicado em seguida, também no Instagram, Urach ressaltou que não se identifica como de direita ou de esquerda, e que respeita o presidente da República vigente independente de lado partidário. "São autoridades instituídas por Deus, você gostando ou não", declarou a influenciadora.

Ela também falou sobre a vulnerabilidade do Brasil em um cenário de guerra, enfatizando que nem mesmo a população possui acesso à alimentação básica e armamentos. "A gente não tem nem comida na mesa do brasileiro. A gente não precisa de uma guerra agora. Não seja pau-mandado, de querer brigar. 'Ah, porque o Brasil é soberano'. Soberano 'é´ os misséis que eles têm. Nossos policiais não têm nem arma. Nós, 'cidadão', a gente não tem nem arma. Vai o quê? Ganhar no grito? Para, raciociona! Não seja Maria vai com as outras. Busca a paz e não guerra. Seja inteligente."