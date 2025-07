Influenciadora imita Andressa Urach e muda a cor da região íntima; veja

A influenciadora Janaína Prazeres, de 35 anos, resolveu realçar a região íntima. Para conseguir mudar o tom natural, resolveu recorrer à melanotatoo, procedimento semelhante que foi utilizado recentemente pela criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach, e a apresentadora e produtora de moda, Maya Massafera.

No caso de Urach e Massafera, elas utilizaram o procedimento estético chamado ceratopigmentação. Uma cirurgia é realizada para aplicar pigmentos na córnea, em que o resultado é a modificação da cor dos olhos. Como o procedimento não é permitido no Brasil, as duas tiveram que fazer fora do país.

Andressa Urach se arrependeu de realizar a cirurgia para mudar a cor dos olhos: "A dor não tem igual".

Quais os riscos da ceratopigmentação?

O procedimento cirúrgico é invasivo, o que pode resultar numa rejeição do corpo. Por conta disso, ele pode ser um risco à saúde, pois os pacientes podem apresentar algumas consequências.

Inflamações;

Perda de visão;

Complicações irreversíveis.

Apesar de a cirurgia não ser permitida no Brasil quando o objetivo é puramente estético, o interesse tem feito algumas pessoas buscarem o procedimento em outros países.

E a melanotattoo?

Os olhos não são as únicas partes do corpo em que a cor pode ser mudada por meio de procedimentos estéticos. A melanotatoo pode alterar a cor da região íntima, fazendo ficar uniforme ou realçada.

A pigmentação estética foi utilizada por Janaína Prazeres nos lábios vaginais. A influenciadora é conhecida por ter um corpo simétrico, o que algumas pessoas acreditam ser sinal de beleza. Ela revelou que o procedimento trouxe mais autoestima e conforto com a própria imagem.

Outras técnicas que utilizam micropigmentação tem diversas finalidades e pode ser utilizar em várias regiões do corpo.

Labial: correção do tom dos lábios;

De sobrancelha: preenchimento e redefinição da sobrancelha;

De pele: esconder estrias e cicatrizes com a aplicação de pigmentos próximas ao tom da pele.

Capilar: simulação de fios de cabelo.

O que é micropigmentação?

Todas essas técnicas utilizam microagulhas que inserem pigmentos na camada superficial da pele. Apesar de serem invasivas, a duração dos resultados é de um a três anos, o que as diferenciam das tatuagens convencionais.

Como o pigmento é absorvido pelo organismo com o tempo, é possível realizar alguns ajustes no tratamento.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)