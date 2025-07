Com o 'Sambadinha', Belém ganha novas vozes nas rodas de samba com protagonismo feminino

Neste sábado (5), o “Sambadinha” será apresentado no boteco Pileque, a partir das 20h. Lançado em junho, o projeto propõe mais do que uma roda de samba ou um pagode de mesa: trata-se de uma celebração do protagonismo feminino na música popular brasileira.

Com um repertório que vai dos sambas clássicos aos pagodes atuais, o charme na voz e a alegria nos palcos ajudam o grupo a reescrever a história do samba e do pagode em Belém do Pará.

Idealizado por Gabriel Jordy, o grupo Sambadinha é formado pelos cantores Natália Bastos e Dênnis Taffarel, além do cavaquinhista Celso Dinis.

“A gente cresceu vendo e ouvindo que o lugar da mulher era na plateia. Hoje, conseguimos botá-las lado a lado, mostrando no palco, seja com um microfone ou com um instrumento na mão, que tem espaço para todo mundo”, disse Gabriel. O nome leve e irreverente carrega, no diminutivo, essa ironia: nada é pequeno quando se trata de dar visibilidade e voz aos nossos artistas. Pelo contrário, a iniciativa representa um passo firme na luta pela equidade de gênero na cultura popular.

Segundo dados da ONU Mulheres, apenas 27% dos grupos de música popular no Brasil são liderados por mulheres — e, dentro de gêneros tradicionais como o samba, esse número é ainda menor. O surgimento do Sambadinha dialoga com o movimento de empoderamento feminino que se espalha por diferentes regiões do país, com grupos como Moça Prosa (SP), Samba de Dandara (RJ) e Batuque das Minas (MA), reforçando que a Amazônia também está em sintonia com essa batida transformadora.

Para a cantora Natália Bastos, uma das vocalistas do projeto, é uma responsabilidade muito grande assumir esse papel, pois ela sabe que, de alguma forma, pode servir como referência para outras meninas. “Ocupar esses espaços é extremamente necessário, e que essa coragem incentive outras mulheres a fazer o mesmo.”

Já para o outro vocalista, Dênnis Taffarel, além de mostrar que existe, sim, espaço para todo mundo, o projeto traz também um desafio musical. “Além de ousar na formação, queremos também nos destacar na musicalidade, com um repertório diferente, fazendo com que esse projeto seja único e necessário”, completou o músico.

Agende-se

Data: sábado, 05

Hora: 20h

Local: boteco Pileque - Localizado na Rua Diogo Móia, 947, esquina com 14 de Março