'Freed From Desire', hit do Mundial de Clubes, dispara no Spotify

Na década de 1990, a cantora e compositora italiana Gala, lançou "Freed From Desire", que se tornou um clássico ao longo dos anos. Em 2016, como canto de torcida na Eurocopa, a música ressurgiu, mas só neste ano, em 2025, que a faixa alcançou um novo auge em todo o mundo. Após virar trilha não oficial do Mundial de Clubes da FIFA, torneio que reúne clubes de todos os continentes do planeta, a música ganhou ainda mais engajamento no Brasil, impulsionada por memes e trends.

Globalmente, o volume médio diário de streams de "Freed From Desire", cresceu mais de 10% na segunda quinzena de junho, logo após o início do torneio. Segundo o Spotify, o crescimento de reproduções da faixa foi de mais de 850%, levando em consideração o mesmo período de 2024. Apenas entre a primeira e a segunda quinzena de junho, o aumento foi de mais de 400%. O sucesso dos anos 90 ganhou espaço nas redes sociais com coreografias, memes e muita criatividade.

